እየታየ ያለው ሪንዴዝቭየስ፡ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር በአስትሮይድ ቀበቶ ዲንኬሽን ቀረበች።

የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር በተልዕኮው ውስጥ አስደናቂ ምዕራፍ ላይ ትገኛለች። ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን ከተጓዘ በኋላ የጠፈር ምርምር አሁን ወደ መጀመሪያው መድረሻው ተዘግቷል - ዲንኬሽ በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ። ይህ ገጠመኝ ለሉሲ የወደፊት የጁፒተር ትሮጃን አስትሮይድ ፍለጋ ወሳኝ ዝግጅት ነው።
በኖቬምበር 12 ከምሽቱ 54፡1 ከሰዓት በኋላ ሉሲ በ265 ማይል (425 ኪሎሜትሮች) ርቀት ላይ ወደ ሚገኘው ቅርብ ወደ ዲንኪሽ ትቀርባለች። ይህ ወሳኝ ምዕራፍ ሉሲ ቀደም ሲል በቴሌስኮፖች መነፅር እንደ ሩቅ ብዥታ ሆኖ ስለታየ ነገር ዝርዝር እይታን ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳያል።
ሉሲ ከሴፕቴምበር 3 ጀምሮ ዲንኬሽን በምስል እየተከታተለች ነው። የተልእኮው ቡድን በቅርቡ የጠፈር መንኮራኩሩን የመጨረሻ የእውቀት ማሻሻያ ልኳል፣ የመረጃ ፓኬጅ የጠፈር ምርምር እና የአስትሮይድ አንፃራዊ አቀማመጥን በተመለከተ የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን የያዘ። በዚህ መረጃ የታጠቁ ሉሲ ወደ አስትሮይድ ለመድረስ በግምት ወደ ግማሽ ሚሊዮን ማይል (800,000 ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ ትጓዛለች።
በጣም ቅርብ ከሆነው አንድ ሰአት በፊት ሉሲ የዲንኬሽን ቦታ ለመከታተል የተርሚናል መከታተያ ስርዓቱን ያንቀሳቅሰዋል። በዚህ ጊዜ የጠፈር መንኮራኩሩ ከአስትሮይድ 10,000 ማይል (16,000 ኪሎ ሜትር) ይርቃል። በዲንኬሽ ትንሽ መጠን ምክንያት ስርዓቱ ከሉሲ ቅርብ አቀራረብ በፊት በአስትሮይድ ላይ ብቻ ይቆለፋል።
መጪው በረራ የሉሲ ተርሚናል መከታተያ ስርዓት የመጀመሪያ ፈተና ሆኖ ያገለግላል። ይህ ራሱን የቻለ ስርዓት አስትሮይድን በመሳሪያዎቹ የእይታ መስክ ውስጥ በትክክል ለማግኘት እና ለማቆየት የተነደፈ ነው። በበረራቢው የመጨረሻዎቹ ስምንት ደቂቃዎች ውስጥ ሉሲ በጥቅሉ ኤል ራልፍ መሳሪያ በመባል የሚታወቀውን የቀለም ምስል እና የኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር በመጠቀም ጠቃሚ መረጃዎችን ትሰበስባለች።
በሎክሂድ ማርቲን ስፔስ የሉሲ ዋና መሐንዲስ ማርክ ኢፈርትዝ እንዳብራሩት፣ ሉሲ ወደ ሰፊው የጠፈር ክፍል ስትገባ፣ በጠፈር መንኮራኩር እና በመሬት መካከል ለመጓዝ የራዲዮ ምልክቶችን ለ30 ደቂቃ ያህል በመዘግየቱ ምክንያት መስተጋብራዊ ትዕዛዞች ተግባራዊ ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ፣ ሁሉም የሳይንስ ምልከታዎች አስቀድመው ተዘጋጅተዋል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ በራስ ገዝ መስራቱን ያረጋግጣል።
ከበረራቢው በኋላ ሉሲ ከምድር ጋር ግንኙነትን እንደገና ለመመስረት ራሷን ከማስቀየሯ በፊት ተጨማሪ ሰዓትን በምስል እና በመከታተል ዲንኬሽን ታሳልፋለች። በሚቀጥሉት አራት ቀናት የሉሲ ባለከፍተኛ ጥራት ካሜራ L'LORRI የአስትሮይድን ዝርዝር ምስሎች ማንሳቱን ይቀጥላል።
በኦክቶበር 2021 የጀመረው የሉሲ ተልእኮ የትሮጃን አስትሮይዶችን የማጥናት ተቀዳሚ አላማ አለው፣ ጁፒተርን በፀሐይ ዙርያ የሚመሩ እና የሚከተሉ ዓለታማ አካላት ስብስብ። ከ 2027 ጀምሮ ሉሲ የትሮጃን አስትሮይድ ጉብኝቷን ትጀምራለች፣ ከዩሪባተስ እና ከሁለትዮሽ አጋሯ Queta፣ በመቀጠል ፖሊሜሌ እና የሁለትዮሽ አጋሯ ሉከስ፣ በመቀጠል ኦሩስ እና በመጨረሻም የሁለትዮሽ ጥንድ ፓትሮክለስ እና ሜኖኢቲየስ።
እንደ አስደሳች ማስታወሻ፣ ዲንኪነሽ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ የሉሲ የአስትሮይድ ኢላማዎች ዝርዝር ውስጥ ተጨምሯት የጠፈር መንኮራኩሮች ወደ ጆቪያን ሲስተም ከመግባታቸው በፊት የሙከራ ቦታ ሆነው ያገለግላሉ። አስትሮይድ እ.ኤ.አ. ”
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮ ትሮጃን አስትሮይድ የተባለውን የሰማይ አካላት ቡድን ከጁፒተር ጋር በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩትን ማጥናት ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን አስትሮይዶች በማሰስ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ የመጀመሪያ ታሪክ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ይፈልጋሉ።
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ተርሚናል መከታተያ ሥርዓት ምንድ ነው?
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩሮች ተርሚናል የመከታተያ ስርዓት የሚመለከተውን አስትሮይድ በትክክል ለማግኘት እና በተሳፈሩ መሳሪያዎች እይታ ውስጥ መቆየቱን ለማረጋገጥ የተነደፈ ራሱን የቻለ ስርዓት ነው።
ሉሲ በበረራ ጊዜ መረጃዎችን ለመሰብሰብ የትኞቹን መሳሪያዎች ትጠቀማለች?
በመብረር ወቅት፣ ሉሲ የቀለም ምስል እና የኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትር የያዘውን ኤል ራልፍ መሳሪያ ትቀጥራለች። እነዚህ መሳሪያዎች የጠፈር መንኮራኩሩ የሚያገኛቸውን አስትሮይድ ስብጥር እና ባህሪያት ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲሰበስብ ያስችላሉ።
ለምንድነው አስትሮይድ ዲንኪነሽ ለሉሲ ኢላማ ሆኖ የተመረጠው?
ዲንኬሽ የጠፈር መንኮራኩሯን ወደ ጆቪያን ሲስተም ከመግባቷ በፊት ለሉሲ እንድትሞክር ኢላማ ሆና ተመርጣለች። በተጨማሪም ዲንኪነሽ በይፋ የተሰየመችው በሰው ቅድመ አያት ቅሪተ አካል “ሉሲ” በዝግመተ ለውጥ ታሪክ ግንዛቤ ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ ለማክበር ነው።