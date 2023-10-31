አዲስ መጣጥፍ፡ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ያልታወቀ ግዛትን ለማሰስ ተዘጋጅቷል።

የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የአከባቢያችንን እንቆቅልሾች ለመቃኘት አስደሳች ተልእኮ እየጀመረች ነው። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 1፣ ሉሲ ለ12 ዓመታት የፈጀውን የ10 የአስትሮይድ ርዕሰ ጉዳዮችን የጉብኝት መጀመሪያ ምልክት በማድረግ ዲንኬሽ የተባለ የአስትሮይድ የመጀመሪያ በረራ ታደርጋለች። ይህ እጅግ አስደናቂ ተልእኮ የትሮጃን አስትሮይድን ለመመርመር ያለመ ነው፣ እነሱም የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር ቅሪቶች እና የጁፒተርን በፀሐይ ዙርያ የሚዞሩ ናቸው።
ስለዚህ የግማሽ ማይል-ሰፊ አስትሮይድ አዲስ ግንዛቤን ስለሚያሳይ ሉሲ ከዲንኪሽ ጋር የምትገናኝበት ጊዜ በጣም በጉጉት ይጠበቃል። ከዚህ ቀደም ዲንኪነሽ በቴሌስኮፖች ያልተፈታ ጭጋጋማ ተደርጎ ሊታይ ይችላል። የሉሲ ዋና መርማሪ ሃል ሌቪሰን የሰው ልጅ ስለዚህ እንቆቅልሽ የጠፈር ድንጋይ የመጀመሪያ እይታ መደሰቱን ገለጸ።
ኦክቶበር 16፣ 2021 ከኬኔዲ የጠፈር ማእከል የጀመረችው ሉሲ ከዲንኪሽ ጋር ለምታደርገው ውይይት ሰፊ ዝግጅት አድርጋለች። እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 16፣ 2022 ከመሬት የስበት እርዳታ ተቀበለች፣ 300 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ወዳለው ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ እየወነጨፈ።
በየጥ:
ጥ፡ የትሮጃን አስትሮይድ ምንድን ናቸው?
መልስ፡ ትሮጃን አስትሮይድ የጁፒተርን በፀሐይ ዙርያ የሚዞር የጠፈር አለቶች ቡድን ነው። የፀሐይ ስርዓታችን ምስረታ ቅሪቶች እንደሆኑ ይታመናል።
ጥ፡ የትሮጃን አስትሮይድስ እድሜያቸው ስንት ነው?
መ፡ እነዚህ አስትሮይድ ቢያንስ 4.6 ቢሊየን አመት እድሜ ያላቸው ናቸው፣ ይህም የፀሐይ ስርዓታችን ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ ነው።
ጥ፡ የሉሲ ተልእኮ ምን ያሳያል?
መ፡ የሉሲ ተልእኮ አላማው እነዚህ ቀደምት የስርዓተ ፀሐይ “ቅሪተ አካላት”ን ለመመርመር፣ ይህም ምድር በተፈጠረችበት ወቅት ስለ ንጥረ ነገሮች ስብጥር ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ሉሲ ወደ ዲንኬሽ ስትጠጋ፣ የመጨረሻ መድረሻዋ ላይ ከመድረሱ በፊት የመሳሪያዎቿን አስፈላጊ ሙከራ ታደርጋለች - የትሮጃን አስትሮይድ። የመከታተያ ሲስተሞች፣ የቀለም ምስሎች፣ ኢንፍራሬድ ስፔክትሮሜትሮች እና ባለከፍተኛ ጥራት ካሜራዎች ስለ ዲንክነሽ ስብጥር እና ባህሪያት ጠቃሚ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ጥቅም ላይ ይውላሉ።
ዲንኪነሽ ከተሰናበተ በኋላ፣ የሉሲ ቀጣይ ጀብዱ ለሌላ የስበት ኃይል እርዳታ በታህሳስ 2024 ወደ ምድር ይወስደዋል። በቀጣይ ሌሎች ዋና ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ አካላት በረራዎች ይጠብቃሉ፣ 52246 ዶናልድጆሃንሰን እና ትሮጃን አስትሮይድ 3548 Eurybates እና 15094 Polymele።
የሉሲ ተልእኮ የሶላር ስርዓታችንን ታሪክ ሚስጥሮች ለመግለጥ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ እድልን ይወክላል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ጥንታዊ አስትሮይዶች በማጥናት ስለ ከባቢያችን አመጣጥ እና ፕላኔታችንን ስለፈጠሩት ንጥረ ነገሮች ተጨማሪ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች፡ ናሳ (ዩአርኤል፡ https://www.nasa.gov/)