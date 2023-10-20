የናሳ ሉሲ ፕሮብ ከአስቴሮይድ ዲንኪነሽ ጋር ለመገናኘት ተዘጋጅታለች።

የናሳ ሉሲ መርማሪ በኖቬምበር 1 ለመጪው የአስትሮይድ ዲንኬሽ በረራ በዝግጅት ላይ ነው። ዲንኪነሽ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የምትገኝ ሲሆን ትሮጃን አስትሮይድ በመባል የሚታወቁትን ዘጠኝ የጠፈር ዓለቶችን ለመጎብኘት የሉሲ ተልእኮ የመጀመሪያ ቦታ ይሆናል። የጠፈር መንኮራኩሩ የፈጠራ ተርሚናል መከታተያ ሲስተም በዚህ ገጠመኝ ይሞከራል፣ ምክንያቱም በዝንብ ጊዜ መሳሪያውን በአስትሮይድ ላይ በትክክል መጠቆም ይኖርበታል።
ሉሲ ወደ ዲንኪነሽ በምትቃረብበት ወቅት በሚያስደንቅ ፍጥነት በ10,000 ማይል በሰአት ትጓዛለች፣ ይህም ከአስትሮይድ ጋር ትክክለኛውን አሰላለፍ ለመጠበቅ ፈታኝ ስራ ያደርገዋል። ነገር ግን ይህ ገጠመኝ የሉሲ የወደፊት ከትሮጃን አስትሮይድ ጋር የምታደርገውን ግንኙነት እንደ “የአለባበስ ልምምድ” ሆኖ ያገለግላል።
ዲንኪነሽ እራሱ 0.5 ማይል ስፋት ያለው ትንሽ አስትሮይድ ነው። በጠፈር መንኮራኩር ተጠግቶ የሚታየው ትንሹ ዋና ቀበቶ አስትሮይድ ይሆናል። ምንም እንኳን መጠኑ ቢኖረውም, የሉሲ ቡድን ዲንኬሽ ለተልዕኮው ጠቃሚ መረጃ እንደሚያቀርብ ያምናል.
በረራው እንደተጠናቀቀ፣ ሉሲ ከዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ተነስታ በዲሴምበር 2024 የስበት ኃይል እርዳታ ወደ ምድር ትመለሳለች፣ ይህም ወደ ትሮጃን አስትሮይድ ይወስደዋል። ሉሲ በመጨረሻ በ2025 ወደ ጁፒተር ትሮጃን አስትሮይድ ከመድረሱ በፊት በ2027 ሌላ የዋናው ቀበቶ አስትሮይድ በረራ ይኖራታል።
ከዲንኪሽ ጋር የተደረገው ግንኙነት የጠፈር መንኮራኩር መሳሪያዎችን እና የአሰሳ ስርአቶችን ስለሚሞክረው ለሉሲ ተልእኮ ወሳኝ ምዕራፍ ነው። ይህ ተልእኮ የቀደመውን የፀሐይ ስርዓት ምስጢር ለመክፈት እና የራሳችንን ፕላኔት አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃን ማብራት ነው። በእያንዳንዱ በረራ፣ ሉሲ ሳይንቲስቶች የኮስሚክ ሰፈራችንን ታሪክ አንድ ላይ እንዲሰበስቡ የሚያግዙ ጠቃሚ መረጃዎችን ትሰበስባለች።
ምንጮች:
– የናሳ የሉሲ መመርመሪያ ህዳር 1 በጠፈር ሮክ ዲንኬሽ ትበርራለች፣ የኤጀንሲው ቪዲዮ የገጠመውን ቅድመ እይታ ይሰጠናል። (ምንጭ)
– የናሳ ሉሲ መንኮራኩር የምትጎበኘውን 10 አስትሮይድ ያግኙ (ምንጭ)
- የምስል ክሬዲት: ሮበርት ሊያ / ናሳ