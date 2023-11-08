የናሳ ሉሲ ፕሮብ በአስትሮይድ ዲንኬሽ ዙሪያ የሚገርሙ ሁለትዮሽ ድንጋዮችን አገኘ

የናሳ ሉሲ መርማሪ በቅርቡ አስትሮሮይድ ዲንኪሽ የተባለችውን የበረራ አውሮፕላን ባደረገችበት ወቅት አንድ አስገራሚ ግኝት ፈጠረች። የመጀመሪያው ግምት ዲንኪኒሽ አንዲት ጨረቃ ነበራት፣ ነገር ግን በምርመራው ላይ የተገኙት አዳዲስ ምስሎች በጣም አስደናቂ የሆነ ነገር ገልጠዋል - ዲንኒሽ ዙሪያ የምትሽከረከረው ሳተላይት በእውነቱ በስበት የተሰበሰቡ ሁለት የጠፈር አለቶች ናቸው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን የተጣመሩ አስትሮይድስ “የእውቂያ ሁለትዮሽ” ብለው ይጠሩታል።
ይህ ያልተጠበቀ ግኝት ወደ ብርሃን የወጣው የሉሲ ምርመራ ወደ እሱ ሲቃረብ የዲንኬሽ ብሩህነት መለወጥ ሲጀምር ነው። የናሳ ሳይንቲስቶች ጠጋ ብለው ሲመረመሩ የአስትሮይድ ሳተላይት እርስ በርስ የሚገናኙ የሚመስሉ ሁለት አንጓዎች እንዳሉት ተገነዘቡ። ሆኖም ፣ ይህ ከምርመራው በተገኙት ተጨማሪ ምስሎች ላይ ብቻ ታየ ፣ ከቅርቡ አቀራረብ በፊት እና በኋላ ብዙም ሳይቆይ።
በዲንኪሽ ዙሪያ የእውቂያ ሁለትዮሽ መኖሩ ሳይንቲስቶችን አስገርሟል ፣ ምክንያቱም ናሳ አንድ አስትሮይድ በሌላው ዙሪያ በሚዞርበት ጊዜ እንደዚህ ያለ ክስተት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲመለከት ነው። የሉሲ ምክትል የፕሮጀክት ሳይንቲስት ጆን ስፔንሰር መደነቃቸውን ገልፀዋል፣ “በዲንኬሽ ብሩህነት ላይ ያልተለመዱ ልዩነቶችን እያየን ነበር፣ ይህም የሆነ አይነት ጨረቃ እንዳለ ፍንጭ ይሰጣል። ይሁን እንጂ ይህን የመሰለ ልዩ ነገር አልጠበቅንም።
የሉሲ መጠይቅ አስትሮይድን የማጥናት ተልዕኮ ተጨማሪ አስገራሚ ነገሮችን ማግኘቱ አይቀርም። በ12 አመታት ውስጥ፣ ሉሲ በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ ስለ መጀመሪያ ፕላኔቶች አፈጣጠር ግንዛቤን ለማግኘት የጁፒተርን ምህዋር በመጋራት እስከ 10 የሚደርሱ “ትሮጃን” አስትሮይድ ዝንብ ታደርጋለች።
የዲንኬሽን ጉብኝቷን እንደጨረሰች፣ ሉሲ አሁን ወደ ምድር እየተመለሰች ነው “የስበት ኃይል እገዛ”፣ ይህም ወደ ስርአቱ የበለጠ እንዲገፋፋት አድርጓል። ይህንን እንቅስቃሴ ተከትሎ መንኮራኩሩ በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ይጓዛል፣ በ2025 የአስትሮይድ ዶናልድጆሃንሰንን ምልከታ በማድረግ በ2027 ትሮጃን አስትሮይድ ከመድረሱ በፊት።
በአጠቃላይ ይህ ግኝት በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ ያለውን ተለዋዋጭ እና ውስብስብ የአስትሮይድ ተፈጥሮ አጉልቶ ያሳያል። ሉሲ ተልእኮዋን ስትቀጥል፣ ሳይንቲስቶች ምን ሌሎች አስገራሚ ነገሮችን ይፋ እንደምታደርግ በጉጉት ይጠባበቃሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የሉሲ መጠይቅ በአስትሮይድ ዲንኪነሽ ዙሪያ ምን አገኘ?
የሉሲ ጥናት እንዳረጋገጠው በአስትሮይድ ዲንኬሽ ዙሪያ የምትዞር ሳተላይት በእውነቱ በስበት ሁኔታ አንድ ላይ የተሰባሰቡ ሁለት የጠፈር ቋጥኞች ናቸው። እነዚህ የተጣመሩ አስትሮይድስ “የእውቂያ ሁለትዮሽ” በመባል ይታወቃሉ።
2. ይህ ግኝት ጠቃሚ የሆነው ለምንድን ነው?
ናሳ ከዚህ በፊት ሌላ አስትሮይድ ሲዞር አይቶ አያውቅም፣ይህም ያልተጠበቀ እና አስገራሚ ግኝት አድርጎታል። በፀሐይ ሥርዓት ውስጥ ስላለው የአስትሮይድ ውስብስብ ተፈጥሮ ግንዛቤያችንን ይጨምራል።
3. የናሳ የሉሲ ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
የሉሲ ተልዕኮ አስትሮይድን ለማጥናት እና በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ ስለ ቀደመው ፕላኔት አፈጣጠር ግንዛቤን ለማግኘት ነው። የትሮጃን አስትሮይድ ዝንቦችን በመምራት እና በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ላይ ምልከታ በማድረግ ሉሲ ጠቃሚ መረጃዎችን ታበረክታለች።
4. “የስበት ኃይል እገዛ” ምን ማለት ነው?
የስበት ኃይል እገዛ የጠፈር መንኮራኩሮች ፍጥነትን ለመጨመር እና የሰለስቲያል አካልን የስበት ኃይል በመጠቀም አቅጣጫቸውን ለማስተካከል የሚጠቀሙበት ዘዴ ነው። በዚህ ሁኔታ፣ የሉሲ ፕሮብሌም የምድርን ስበት በመጠቀም ወደ ፀሀይ ስርአቱ የበለጠ እየገፋ ነው።
5. ሉሲ ቀጥሎ ምን አስትሮይድ ትጎበኛለች?
ሉሲ ከዲንኪሽ ጋር ከተገናኘች በኋላ በ2025 ወደ ትሮጃን አስትሮይድ ከመድረሱ በፊት በ2027 አስትሮይድ ዶናልድጆሃንሰንን ትታዘባለች።