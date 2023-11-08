የናሳ ሉሲ ተልእኮ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግኝትን ያሳያል፡- ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም

እጅግ አስደናቂ በሆነ ራዕይ፣ የናሳ የሉሲ ተልእኮ በሶላር ሲስተም ውስጥ ያሉትን የሰማይ አካላት አጠቃላይ ግንዛቤ በመቃወም በሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም ላይ ተሰናክሏል። በጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ኋላ የተላኩት የመጀመሪያ ምስሎች ፍጹም አሰላለፍ ያላቸው የሚመስሉ ሁለት ሎቦችን አሳይተዋል፣ ነገር ግን ተከታዩ ፎቶግራፎች የስርዓቱን ትክክለኛ ተፈጥሮ ይፋ አድርገዋል። ከተለምዷዊ የእውቂያ ሁለትዮሾች በተለየ ይህ ልዩ ስርዓት ልዩ ባህሪ አለው - አንዱ አስትሮይድ ሌላውን በጠፈር ውስጥ ውስብስብ በሆነ ዳንስ ይሽከረከራል።
ሁለት አካላት በቅርበት አብረው የሚኖሩበት ሁለትዮሽ አስትሮይድ፣ በመላው የፀሃይ ስርአት ውስጥ ብዙም የተለመደ አይደለም። ይሁን እንጂ እነሱን በቅርብ መመልከት ለዋክብት ተመራማሪዎች ብርቅ ሆኖ ቆይቷል። የዚህ ግኝት አስደናቂ ገጽታ በሁለቱ አስትሮይዶች መካከል ባለው ልዩ ግንኙነት ውስጥ አንዱ ፕላኔቶይድ የአስተናጋጅ ሚና ሲጫወት ሌላኛው ደግሞ በዙሪያው ይሽከረከራል ። ይህ ግኝት ስለ አስትሮይድ አፈጣጠር እና እንዴት እርስ በርስ እንደሚግባቡ ያለንን ግንዛቤ የመቅረጽ አቅም አለው።
ይህ የሁለትዮሽ አስትሮይድ ስርዓት፣ ጊዚያዊ ስም ዲንኪሽ፣ ልዩ የብሩህነት ልዩነቶች በመኖራቸው ምልክት ተደርጎበታል፣ ይህም የሳተላይት እድልን ፍንጭ ነው። "በቀረበው ላይ ባየናቸው የዴንኪኒሽ ብሩህነት ላይ ስላሉ ልዩነቶች ግራ ተጋባን፣ ይህም ዲንኪሽ የሆነ አይነት ጨረቃ ሊኖራት እንደሚችል ፍንጭ ሰጥቶናል፣ ነገር ግን ይህን ያህል እንግዳ ነገር አልጠረጠርንበትም!" ከደቡብ ምዕራብ ምርምር ኢንስቲትዩት የሉሲ ምክትል የፕሮጀክት ሳይንቲስት ጆን ስፔንሰር ተናግረዋል።
እንደ የሉሲ ተልእኮ የጁፒተር ትሮጃን አስትሮይዶችን ለማጥናት ዓላማው አካል ከሆነ፣ ከዲንኬሽ ሁለትዮሽ ስርዓት ጋር መገናኘቱ በከፍተኛ ፍጥነት በሚበሩ በረራዎች ወቅት የጠፈር መንኮራኩሮችን የመከታተያ እና የምስል አሰራርን አቅም ለመፈተሽ ልዩ እድል ሆኖ ያገለግላል። ይህ ገጠመኝ ለሳይንሳዊ ማህበረሰቡ አዲስ እና ውስብስብ የሆነ እንቆቅልሽ አቅርቧል፣በተለይም በሁለቱ የሁለትዮሽ ስርዓት አካላት መካከል ያለውን ትልቅ ተመሳሳይነት በተመለከተ።
የሉሲ ተልእኮ አሁን በዚህ አስደናቂ ግኑኝነት የተሰበሰበውን ተጨማሪ መረጃ በጥንቃቄ ይመረምራል። ዲንኬሽ እና ሳተላይቷ መድረኩን በማዘጋጀት ሉሲ ለ11 አመታት ባደረገችው ሰፊ ጉዞ በድምሩ 12 አስትሮይድን ልትመረምር ነው። ይህ ታላቅ ተልዕኮ ሲወጣ፣ ሳይንቲስቶች ስለ ከባቢያችን ያለንን ግንዛቤ የሚቀይሩ እና አዳዲስ የአሰሳ መንገዶችን የሚያነሳሱ ተጨማሪ መገለጦችን በጉጉት ይጠብቃሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም ምንድን ነው?
ሁለት አስትሮይድ ሲስተም ሁለት አስትሮይዶች በቅርበት የሚዞሩበትን ልዩ ውቅር ያመለክታል። ይህ ክስተት የአስትሮይድ አወቃቀሮችን ከተለመደው ግንዛቤ ያፈነግጣል።
ለምንድነው የሁለትዮሽ አስትሮይድ ስርዓት ግኝት ጠቃሚ የሆነው?
የሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም ግኝት አስትሮይድ እንዴት በፀሃይ ስርአት ውስጥ እንዴት እንደሚፈጠር እና እንደሚፈጠር ያለውን እውቀት ይፈታተናል። በሰለስቲያል ተለዋዋጭነት ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና በእነዚህ አስገራሚ ስርዓቶች ላይ ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ መንገድ ይከፍታል።
የዲንኬሽ ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተም ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
ከተለመደው የእውቂያ ሁለትዮሽ በተለየ፣ የዲንኬሽ ስርዓት ያልተለመደ ባህሪን ያሳያል - አንዱ አስትሮይድ ሌላውን ይዞራል። ይህ ባህሪ ከዚህ ቀደም ከተስተዋሉ ሁለትዮሽ ስርዓቶች የተለየ ያደርገዋል እና ስለ የሰማይ አካላት ያለንን ግንዛቤ እንደገና እንዲገመግም ይጋብዛል።
የሉሲ ተልእኮ የዲንኬሽ ሁለትዮሽ አስትሮይድ ሲስተምን እንዴት ይመረምራል?
የሉሲ ተልዕኮ ከዲንኬሽ ስርዓት ጋር በተገናኘበት ወቅት የተሰበሰበውን መረጃ መተንተን ይቀጥላል። ይህ ምልከታ ለጠፈር መንኮራኩሮች መከታተያ እና ኢሜጂንግ ሲስተም እንደ ወሳኝ ፈተና ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም ስለ ሁለትዮሽ አስትሮይድ እና ባህሪያቸው ያለንን እውቀት የበለጠ ያሳድጋል።