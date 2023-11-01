የሉሲ ተልእኮ፡ የአስትሮይድ ሚስጥሮችን መፍታት

አስትሮይድ የሳይንቲስቶችንም ሆነ የህዝቡን ምናብ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ገዝቷል። እነዚህ የሰማይ ዓለቶች፣ የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር ቅሪቶች፣ በታሪክ ዘመናት ሁሉ ለምድር ስጋት ከመፍጠር ባለፈ የፕላኔታችንን እጣ ፈንታ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። አንዱ ምሳሌ ከ65 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የዳይኖሰርቶችን መጥፋት የቀሰቀሰው ግዙፍ የአስትሮይድ ተጽእኖ ነው። በቅርብ አቀራረቦች ዙሪያ ያሉ ጥርጣሬዎችን ለመቀነስ እና የወደፊት ተጽእኖዎችን ለመተንበይ ናሳ እነዚህን እንቆቅልሽ የጠፈር ዓለቶች በቅርብ ለማጥናት ያለመ የሉሲ ተልእኮውን ጀመረ።
ስለዚህ፣ በትክክል የሉሲ ተልእኮ ምንድን ነው? ኦክቶበር 16፣ 2021 ከኬኔዲ የጠፈር ማእከል፣ ፍሎሪዳ የጀመረው ሉሲ ትሮጃኖችን ለማሰስ የተነደፈ የናሳ ተልእኮ ነው - በፀሐይ ዙሪያ በሚዞሩ ሁለት መንጋዎች ውስጥ የሚኖሩ የአስትሮይድ ቡድን። በአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ከሚገኙት አብዛኞቹ አስትሮይዶች በተለየ እነዚህ ትሮጃኖች ከመሬት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ርቀው ይገኛሉ። ሉሲ እነዚህን የሩቅ ትሮጃኖች በማጥናት የአጻፋቸውን ምስጢር ለመግለጥ እና ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ ብርሃንን ለማብራት አቅዷል።
በቅርቡ የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ግማሽ ኪሎ ሜትር ስፋት ያለውን የመጀመሪያውን ትሮጃን አስትሮይድ ዲኒኪነሽ በጨረፍታ በመመልከት አስደናቂ ምዕራፍ አስመዝግቧል። ዛሬ ህዳር 1፣ ሉሲ ታሪካዊውን የመጀመሪያውን የዲኒኪነሽ በረራ ልታከናውን ነው፣ ይህም በ12 አመታት ጉዞዋ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። ይህ አካሄድ በሰአት ከ16,000 ኪሎ ሜትር በሚበልጥ አእምሮን በሚያስደነግጥ ፍጥነት ሲያልፍም ፣ የጠፈር መንኮራኩሩ ስርዓቶች እና ሂደቶች አስትሮይድ በሳይንሳዊ መሳሪያዎቹ እይታ ውስጥ እንዲቆይ ለማድረግ የምህንድስና ፈተናን ያገለግላል።
የመጪው ዲኒኪነሽ ፍላይቢ ለሉሲ ተልእኮ የሜዳ አስትሮይድ አቀራረብን ቢወክልም፣ መንኮራኩሩ አስቀድሞ አስገራሚ ግኝት አድርጓል። ባለፈው አመት ፖሊሜሌ በተባለው ትሮጃን አስትሮይድ ላይ ወድቃ በጁፒተር አካባቢ ተቀምጦ የራሱን ሳተላይት በሚያስገርም ሁኔታ ያዘ። የሉሲ ሚሲዮን ቡድን ፖሊሜሌ ከፊት ለፊቱ ሲያልፍ ውጤቱን በማጥናት የኮከብ መደበቂያ ምልከታዎችን ለማድረግ አቅዷል።
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የትሮጃን አስትሮይድ እንቆቅልሾችን ለመግለጥ ባደረገው ጥረት በጥቅምት ወር ላይ የመሬትን የስበት ኃይል በመጠቀም እራሱን ወደ ማይታወቁ ግዛቶች ለማምራት ደፋር የሆነ የወንጭፍ ሾት አድርጓል። በዚህ እንቅስቃሴ ወቅት ከመሬት ወደ 350 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመውጣቷ በጊዜያዊ መገኘቱ የተገረሙትን የሰማይጋዘር ሰዎችን ቀልብ ሳበ። ሉሲ ወደ ጥልቁ ጠፈር ከመግባቷ በፊት ጥቂት የጨረቃን ቅጽበታዊ ቀረጻዎችን በማንሳት ወደፊት ለሚኖረው አስደሳች ጉዞ መሳሪያዋን በጥሩ ሁኔታ አስተካክላለች።
ሉሲ በአስደናቂው የኮስሞስ ጉዞዋን ስትቀጥል፣ ስለእነዚህ ማራኪ የሰማይ አካላት የሚከፍተውን የእውቀት ሃብት በጉጉት እንጠብቃለን። ያለፈውን የራሳችንን የጠፈር ጥናት በመመልከት፣ ሉሲ በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ያለን ቦታ፣ እኛን የቀረጹን ኃይሎች እና ከቤታችን ፕላኔታችን ወሰን በላይ ስላሉት የወደፊት ስጋቶች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንድናገኝ ይረዳናል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የሉሲ ተልእኮ ምንድን ነው?
የሉሲ ተልዕኮ ትሮጃን አስትሮይድ የተባለውን የሰለስቲያል አለቶች ቡድን ፀሀይን በሁለት መንጋ የሚዞረውን ለማጥናት ያለመ የናሳ ጥረት ነው።
ጥ፡- የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የመጀመሪያ በረራ አላማ ምንድን ነው?
የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የመጀመሪያ በረራ ስርዓቶች እና ሂደቶች አስትሮይድን በሳይንሳዊ መሳሪያዎቹ እይታ ውስጥ በብቃት እንዲይዙት የምህንድስና ፈተና ነው።
ጥ፡ ዲኒኪነሽ የሚባለው የትሮጃን አስትሮይድ ጠቀሜታ ምንድነው?
ዲኒኪነሽ ለሉሲ ተልእኮ የመጀመሪያውን የአስትሮይድ አቀራረብን ይወክላል እና በ 12-ዓመት ጉዞው ውስጥ እንደ አንድ ምዕራፍ ሆኖ ያገለግላል።
ጥ፡- በሉሲ የጠፈር መንኮራኩር የተካሄደው የወንጭፍ ማንሳት ምን ነበር?
የወንጭፍ ሾት ማኑቨር የምድርን የስበት ኃይል በመጠቀም የሉሲ የጠፈር መንኮራኩር ወደ ህዋ እንዲገባ ለማድረግ እና ለተልዕኮዋ ጉልበት ለማግኘት ተጠቅሞበታል።
ጥ፡ የሉሲ ተልእኮ ስለ አስትሮይድ እና ስለ ፀሐይ ስርዓት ያለን ግንዛቤ እንዴት አስተዋፅዖ ያደርጋል?
ትሮጃን አስትሮይዶችን በማጥናት፣ የሉሲ ተልእኮ ዓላማቸው የቅንጅታቸውን ሚስጥሮች ለመግለጥ፣ ስለ ስርዓታችን አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ ብርሃን ለማብራት እና ወደፊት በምድር ላይ የሚኖረውን የአስትሮይድ ተጽእኖ ለመተንበይ ነው።