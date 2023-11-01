አዲስ አድማስ፡ የሉሲ የመጀመሪያዋ ከስፔስ ሮክ ጋር የተገናኘች።

የናሳ የሉሲ ተልእኮ ከጠፈር ቋጥኝ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ለመገናኘት ሲዘጋጅ ትልቅ ደረጃ ላይ ሊደርስ ነው። እ.ኤ.አ ኦክቶበር 2021 የጀመረችው የጠፈር መንኮራኩሯ ረቡዕ በትንሿ አስትሮይድ ዲንኪነሽ ትበረራለች፣ ይህም በቅርብ ርቀት ላይ በ265 ማይል (425 ኪሎ ሜትር) ርቀት ላይ ትመጣለች። ይህ በቴሌስኮፖች ውስጥ እንደ መፍትሄ ያልተገኘ ማጭበርበር ብቻ የታየውን ዕቃ መረጃ እና ምስሎችን ለመያዝ እድል ስለሚሰጥ ይህ ለሉሲ ተልዕኮ አስደሳች ጊዜን ያሳያል።
ዲንኬሽ፣ ግማሽ ማይል (1 ኪሎ ሜትር) ስፋት ያለው፣ በማርስ እና በጁፒተር ምህዋር መካከል ባለው ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ይኖራል። በመጀመሪያ በ1999 በናሳ፣ በዩኤስ አየር ሃይል እና በማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት LINEAR ፕሮግራም የትብብር ጥረት የተገኘ ሲሆን ይህም አደገኛ ሊሆኑ የሚችሉ አስትሮይዶችን ለመለየት ያለመ ነው።
እንደሌሎች የቅርብ ጊዜ ተልእኮዎች አስትሮይድን ከሚዞሩ በተለየ፣ ሉሲ በ10-አመት ጉዞ በድምሩ 12 አስትሮይድ በመብረር አቅጣጫዋን ትቀጥላለች። መንኮራኩሩ በሰአት ወደ 10,000 ማይል (4.5 ኪሎ ሜትር በሰከንድ) ፍጥነት ይደርሳል በእነዚህ የዝንብ በረራዎች።
መሳሪያዎቹን ከመሞከር በተጨማሪ ሉሲ ወደ ዲንኬሽ የቀረበችው አቀራረብ ለዋክብት ተመራማሪዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በትልልቅ ዋና ቀበቶ አስትሮይድ እና በምድር አቅራቢያ በሚገኙ ትናንሽ አስትሮይድ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማወቅ ይረዳል፣ ከእነዚህም አንዳንዶቹ በፕላኔታችን ላይ አደጋ ሊያስከትሉ ይችላሉ።
የሉሲ ዋና አላማ ገና ያልተመረመሩትን የጁፒተር ትሮጃን አስትሮይድ መንጋዎችን ማሰስ ቢሆንም፣ ተልዕኮው ከዲንኪሽ ጋር መገናኘቱ በአጠቃላይ ተልእኮው ውስጥ ጠቃሚ እርምጃን ያሳያል። ቀደም ሲል የትሮጃኖች እይታዎች በርቀት የተነሳ በሥነ ጥበባዊ አቀራረብ ወይም አኒሜሽን ብቻ ተወስነዋል። የሉሲ ከፍተኛ ጥራት ምስሎች ሳይንቲስቶች ስለእነዚህ ሚስጥራዊ አስትሮይዶች የተሻለ ግንዛቤን ይሰጣሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ሉሲ የዲንኬሽን መረጃዎችን እና ምስሎችን እንዴት ትይዛለች?
ሉሲ የአስትሮይድን ገጽ ለመመልከት ባለቀለም እና ጥቁር ነጭ ካሜራዎች፣ ቴርሞሜትር እና የኢንፍራሬድ ኢሜጂንግ ስፔክትሮሜትር ትጠቀማለች። መንኮራኩሩ አንቴናውን በመጠቀም ከምድር ጋር ይገናኛል።
2. ሳይንቲስቶች ከዲንኪነሽ ፍላይቢ ምን ይማራሉ?
በበረራ ወቅት የሚሰበሰበው መረጃ ስለ ትናንሽ የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ እና እምቅ ምንጫቸው ከትልቅ ዋና ቀበቶ አስትሮይድ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስለእነዚህ ነገሮች አፈጣጠር ሂደት እና ከምድር አቅራቢያ ካሉ አደገኛ አስትሮይዶች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ግንዛቤን ይሰጣል።
3. ሉሲ በተልእኮዋ ወቅት ስንት አስትሮይድስ ታገኛለች?
ሉሲ በ10 ዓመታት ጉዞዋ በድምሩ 12 አስትሮይድ ለመብረር ተዘጋጅታለች፣ ይህም ሳይንቲስቶች ስለነዚህ የሰማይ አካላት አጠቃላይ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርጓል።
ምንጮች:
- ናሳ: nasa.gov