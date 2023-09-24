በጨረቃ ላይ ያለው የሻክልተን ክራተር አስደናቂ ውበት እና ሳይንሳዊ እምቅ ችሎታ

የናሳ የጨረቃ ዳሰሳ ኦርቢተር (LRO) ግዙፍ መጠኑን እና ሳይንሳዊ ጠቀሜታውን የሚያሳይ የሻክልተን ክሬተርን አስደናቂ ሞዛይክ ምስል ቀርጿል። 12.4 ማይል (20 ኪሎ ሜትር) የሚለካው ይህ የጨረቃ ቋጠሮ በምድር ላይ ካሉት አቻዎቹ በቁጥር ልኬት ይበልጣል። በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ የምትገኘው ሻክልተን ክራተር በሀብቱ ብዛት እና በሳይንሳዊ ግኝቶች ምክንያት ለምርመራ ተስፋ ሰጪ ቦታ ነው።
የሻክልተን ክሬተር ጥምር ምስል የተፈጠረው በLRO's Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) የተነሱ ፎቶዎችን እና በሻዶ ካም መሳሪያ በቁርአን ዳኑሪ የጠፈር መንኮራኩር የተሰበሰበ መረጃን በመጠቀም ነው፣ በናሳ የተሰራ። ከጨረቃ ምህዋር የሚገኘው ይህ የእይታ ነጥብ ይህን ግዙፍ ቋጥኝ ከዘመናት በፊት በፈጠረው ተጽእኖ ላይ ልዩ እይታን ይሰጣል። ተፅዕኖው ምናልባትም በትልቅ የጠፈር ፍርስራሾች ሳቢያ የጨረቃን ገጽ ላይ ከፍተኛ መስተጓጎል አስከትሏል።
በLRO የተካሄደው ትንታኔ በጣም ሞቃት የሆነው ኤጄታ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ ያረፈበትን አስደናቂ የመመለሻ ንድፍ ያሳያል። ዛሬ፣ የሻክልተን ክሬተር ጥልቀት እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ በአስትሮይድ እና በኮሜት ተጽእኖ የሚቀርቡ ጠቃሚ ሀብቶችን ይጠብቃል። እነዚህ ሀብቶች ሂሊየም-3፣ ለኑክሌር ውህደት እምቅ ነዳጅ፣ እንዲሁም ዩራኒየም፣ ቶሪየም እና የውሃ በረዶ ያካትታሉ። የውሃ በረዶ የወደፊት የጨረቃ ነዋሪዎችን የመቆየት እድልን ይይዛል, ይህም የመጠጥ ውሃ እና የሮኬት ነዳጅ እና ኦክሳይድ የመፍጠር ችሎታን ያቀርባል.
ፎቶው የሻክልተን ክሬተርን ዝርዝር ሳይንሳዊ አቅም ባያሳይም፣ ናሳ ለሰው ልጅ ፍለጋ ዓላማ ያለውን ጠቀሜታ ይገነዘባል። በእርግጥ፣ በአሁኑ ጊዜ የሮቦት ተልእኮ መሬቱን የሚቃኝ አለ። የዚህ የጨረቃ ድንቅ አስደናቂ ውበት እና ሳይንሳዊ እድሎች በምድር ላይ እንደ ፍጡራን የራሳችንን ተጋላጭነት ያስታውሰናል።
ምንጮች፡- ናሳ