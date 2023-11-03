የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አስደናቂ የኬፕለር-385 ስርዓትን ልዩ የፕላኔታዊ ባህሪያትን ይፋ አደረጉ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከናሳ ጡረታ የወጣው የኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ መረጃን በጥንቃቄ በመመርመር አስደናቂ ግኝት ችለዋል። የጠፈር ኤጀንሲ ባወጣው መግለጫ ኬፕለር-385 የሚባል አቃጣይ የሰባት ፕላኔት ስርዓት ይፋ መውጣቱ ተገለፀ። ይህ አዲስ የተገኘ ስርዓት በልዩ ባህሪያቱ ጎልቶ የወጣ ሲሆን ይህም ከቅርብ የጠፈር ጎረቤቶቻችን የሚለይ ነው።
የኬፕለር-385 በጣም አስገራሚ ገጽታዎች አንዱ በሲስተሙ ውስጥ ያሉት ሁሉም ሰባት ፕላኔቶች ከምድር የበለጠ ነገር ግን ከኔፕቱን ያነሱ መሆናቸው ነው። ይህም በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ በጣም ያልተለመደ ምድብ ውስጥ ያስቀምጣቸዋል, ይህም ልዩ የሰማይ አካላት ያደርጋቸዋል. በአሳዳሪያቸው ኮከብ የሚወጣው ኃይለኛ ሙቀት በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉ ሌሎች ፕላኔቶች ወይም የሰማይ አካላት ከሚቀበሉት ይበልጣል።
እንደ ባለሙያዎች ገለጻ ከሆነ ከፕላኔቶች ውስጥ ሁለቱ ፕላኔቶች ወደ ኮከቡ አቅራቢያ የሚገኙት በዋነኛነት ከዓለት የተሠሩ እና ቀጭን ከባቢ አየር ሊኖራቸው ይችላል። በአንጻሩ፣ አምስቱ ውጫዊ ፕላኔቶች፣ መጠናቸው በጣም ትልቅ፣ ጥቅጥቅ ያሉ ከባቢ አየር ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። እያንዳንዳቸው እነዚህ ፕላኔቶች ከምድር ሁለት እጥፍ ገደማ ራዲየስ አላቸው.
የኬፕለር-385 ስርዓት ይፋ ማድረጉ ወደ 4,400 የሚጠጉ የፕላኔቶችን እጩዎችን ባቀፈው የቅርብ ጊዜ የኬፕለር ካታሎግ ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ ነው። በዚህ ካታሎግ ውስጥ፣ ተመራማሪዎች ከ700 በላይ የሚሆኑ የብዙ ፕላኔት ስርዓቶችን ለይተው አውቀዋል፣ ይህም ስለ exoplanets ያለንን እውቀት እና ግንዛቤ የበለጠ አስፍተዋል።
የካታሎግ መሪ እና በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል የምርምር ሳይንቲስት የሆኑት ዶ/ር ጃክ ሊሳወር ስለ ግኝቶቹ ያላቸውን ጉጉት ገልፀው “እስከ ዛሬ ድረስ በጣም ትክክለኛ የሆኑትን የኬፕለር ፕላኔት እጩዎች ዝርዝር እና ንብረቶቻቸውን ሰብስበናል” ብለዋል። ይህ ካታሎግ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ኤክሶፕላኔቶች ባህሪያት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የኬፕለር ተልእኮ ሰፊውን አጽናፈ ሰማይ ለመፈተሽ እና ለመረዳት በምናደርገው ጥረት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፣ እና ጉልህ የሆነ የታወቁ ኤክስኦፕላኔቶች ክፍል በመገኘቱ አስተዋፅዖ አድርጓል። በዚህ አዲስ ካታሎግ፣ ሳይንቲስቶች ስለ እነዚህ ማራኪ የሰማይ አካላት ያለንን ግንዛቤ የሚያጎለብት በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ ያገኛሉ።
በየጥ:
ጥ: ስለ ኬፕለር-385 ስርዓት ልዩ የሆነው ምንድነው?
መ: የኬፕለር-385 ስርዓት ለየት ያሉ ባህሪያት ጎልቶ ይታያል. በስርአቱ ውስጥ ያሉት ሰባቱ ፕላኔቶች ከምድር ይበልጣሉ ነገርግን ከኔፕቱን ያነሱ በመሆናቸው ልዩ የሰማይ አካላት ያደርጋቸዋል።
ጥ፡- ስንት ባለ ብዙ ፕላኔት ስርዓቶች በአዲሱ የኬፕለር ካታሎግ ውስጥ ተካትተዋል?
መ፡ የቅርብ ጊዜው የኬፕለር ካታሎግ ከ700 በላይ ባለ ብዙ ፕላኔት ስርዓቶችን ያካትታል።
ጥ፡ የኬፕለር ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የኬፕለር ተልእኮ ዓላማው ስለ ኤክሶፕላኔቶች ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ነው እና እስከ ዛሬ ድረስ ጉልህ የሆነ የታወቁ ኤክሶፕላኔቶችን አግኝቷል።
ጥ፡ የኬፕለር ካታሎግ መሪ ደራሲ ማን ነው?
መልስ፡ ዶ/ር ጃክ ሊሳወር፣ በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል የምርምር ሳይንቲስት የኬፕለር ካታሎግ መሪ ደራሲ ናቸው።