አዲስ ጥናት ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን እና ጨዎችን በጁፒተር ጨረቃ ጋኒሜዴ ላይ ገልጧል

የናሳ ጁኖ ተልእኮ ከጁፒተር ጨረቃዎች አንዱ በሆነው በጋኒሜዴ ላይ አዲስ ግኝት አድርጓል። የጠፈር መንኮራኩሩ Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spectrometer የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እና ማዕድን ጨዎችን በጨረቃ ላይ መኖራቸውን አረጋግጧል። ይህ ግኝት ስለ ጋኒሜድ አፈጣጠር እና ጥልቅ ውቅያኖስ ስብጥር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።
ቀደም ሲል ከቴሌስኮፖች እና የጠፈር መንኮራኩሮች የተስተዋሉ ምልከታዎች በጋኒሜድ ላይ የጨው እና ኦርጋኒክ ንጥረ ነገሮች መኖራቸውን ፍንጭ ሰጥተዋል፣ ነገር ግን የእነዚያ መረጃዎች የቦታ መፍታት ትክክለኛ ድምዳሜ ላይ ለመድረስ በቂ አልነበረም። ነገር ግን፣ በሰኔ 2021 በቅርበት በረራ ወቅት በJIRAM የተገኘው ከፍተኛ የቦታ ጥራት ኢንፍራሬድ ስፔክትራ በመጨረሻ የእነዚህ ውህዶች መኖራቸውን አረጋግጧል።
የ JIRAM ሴንሰር የኢንፍራሬድ ምስሎችን እና የጋኒሜዴ ገጽን እይታ በመያዝ ስለ ጨረቃ ስብጥር ዝርዝር እይታ አሳይቷል። ልዩ የሆነው የቦታ መፍታት ሳይንቲስቶች ከውሃ በረዶ ጋር በመሆን ሶዲየም ባይካርቦኔት፣ ሃይድሬድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድድ እና አሊፋቲክ አልዲኢይድስን ጨምሮ የተለያዩ ሞለኪውሎችን እንዲለዩ አስችሏቸዋል።
የጁኖ ተባባሪ መርማሪ የሆኑት ፌዴሪኮ ቶሲ እንዳሉት የአሞኒያ ጨው መኖሩ ጋኒሜዴ በሚፈጠርበት ጊዜ አሞኒያን ለማጠራቀም የሚያስችል ቀዝቃዛ ቁሶች ሊኖሩት እንደሚችል ይጠቁማል። በተጨማሪም የካርቦኔት ጨዎች በካርቦን ዳይኦክሳይድ የበለፀጉ የበረዶ ቅሪቶች ሊሆኑ ይችላሉ. እነዚህ ግኝቶች የጨረቃን የጂኦሎጂካል ታሪክ እና የፊት ገጽታን በሚፈጥሩ ሂደቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
የሚገርመው የጋኒሜድ ኢኳቶሪያል ክልል ከጁፒተር ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስክ ተጠብቆ ከኤሌክትሮን እና ከከባድ ion ቦምቦች ይጠብቀዋል። ይህ ጥበቃ በጨለማ እና በብሩህ መሬት ውስጥ የሚገኙትን ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እና ጨዎችን በመጠበቅ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል።
የጁኖ ዋና መርማሪ ስኮት ቦልተን በተወሰኑ የኬክሮስ መስመሮች ውስጥ ያለው የጨው እና የኦርጋኒክ ንጥረ ነገር ብዛት የጨረቃ በረዶ ወደሆነው ወለል ላይ የደረሰውን ጥልቅ የውቅያኖስ ብሬን ቅሪት እንደሚያመለክት ያምናል።
በኔቸር አስትሮኖሚ ላይ የታተመው ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት የጁኖ ተልእኮ የጁፒተር ጨረቃዎችን ምስጢር በማውጣት እና ስለ ፀሀይ ስርአት አፈጣጠር ሂደቶች ያለንን ግንዛቤ የበለጠ አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡ በጁኖ ላይ ያለው የJIRAM ስፔክትሮሜትር በጋኒሜድ ገጽ ላይ ምን አገኘ?
መ: የ JIRAM spectrometer የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እና የማዕድን ጨዎችን መኖሩን አግኝቷል.
ጥ፡ ግኝቶቹ ስለ ጋኒሜድ አፈጣጠር ምን ያመለክታሉ?
መ: የአሞኒያ ጨዎችን መኖሩ ጋኒሜዴ በሚፈጠርበት ጊዜ አሞኒያን ለማጠራቀም በቂ ቀዝቃዛ ቁሶች ሊኖሩት እንደሚችል ያሳያል። የካርቦኔት ጨዎች በካርቦን ዳይኦክሳይድ የበለፀጉ የበረዶ ቅሪቶች ሊሆኑ ይችላሉ.
ጥ፡ እነዚህ ግኝቶች እንዴት ሊገኙ ቻሉ?
መ፡ በሰኔ 2021 በቅርበት በረራ ወቅት በJIRAM የተገኘው ባለከፍተኛ የቦታ-ጥራት ኢንፍራሬድ ስፔክትራ የጋኒሜዴ ገጽ ስብጥር ላይ ዝርዝር ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
ጥ፡- ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እና ጨዎች በጋኒሜድ ላይ እንዴት ይጠበቃሉ?
መ: የጋኒሜዴ ኢኳቶሪያል ክልል ከጁፒተር ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስክ የተጠበቀ ነው፣ ይህም በተወሰኑ ኬክሮዎች ውስጥ የሚገኙትን ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች እና ጨዎችን ለመጠበቅ ይረዳል።
ጥ፡ ይህ ጥናት ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ግንዛቤያችን ምን ጠቀሜታ አለው?
መ፡ ይህ ጥናት ስለ ጁፒተር ጨረቃዎች የጂኦሎጂካል ታሪክ እና አፈጣጠር ሂደት እውቀታችን አስተዋፅዖ ያደርጋል፣ በአጠቃላይ ስለ ፀሀይ ስርዓት ያለንን ግንዛቤ ያሰፋል።