የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በጁፒተር ጨረቃ ላይ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ምልክቶችን አገኘ

የናሳው ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ጁፒተር ጨረቃ ስለ ዩሮፓ አስደናቂ ግኝት አድርጓል። ቴሌስኮፑ የኢንፍራሬድ ካሜራውን በመጠቀም በካርቦን ዳይኦክሳይድ የበለጸገውን የመሬት ገጽታ የሚያሳይ ምስሎችን ቀርጿል። በዩሮፓ ውስጥ የመኖር እድልን ሊያመለክት ስለሚችል የካርቦን ዳይኦክሳይድ መኖሩ ትልቅ ግኝት ነው.
እነዚህ እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነ የሙቀት መጠን በሚታወቁት የኢሮፓ የቀዝቃዛ ዞኖች ላይ ያተኮሩ ናቸው ። በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የቀረቡት ምስሎች ከጨረቃ በረዷማ ወለል በታች ህይወትን ለመደገፍ ወሳኝ አካል የሆነው ካርቦን መኖሩን ይጠቁማሉ።
በሴፕቴምበር 21, 2023 "ሳይንስ" በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ የተካሄደው በዩሮፓ ውስጥ የጠፈር ተመራማሪዎችን ማስረጃ ለማግኘት በሚፈልጉ ሁለት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ነው. መሪው ደራሲ Geronimo Villanueva, ህይወትን ለመጠበቅ የኬሚካላዊ ልዩነት አስፈላጊነትን ጎላ አድርጎ ገልጿል. የካርቦን ጋዝ ህይወትን እንዴት እንደሚያስተዋውቅ ወይም እንደሚያደናቅፍ መረዳቱ የኢሮፓን ሰፊ ውቅያኖስ ምስጢር ለመክፈት ቁልፍ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል።
ናሳ የካርቦን መኖር ብቻውን ለህይወት እድገት በቂ እንዳልሆነ ቢያውቅም፣ ዩሮፓ ለህይወት ምቹ ሁኔታዎች ሊኖሩ የሚችሉበት የሰማይ አለም ጎልቶ ይታያል። ከካርቦን በተጨማሪ, ህይወት የኃይል ምንጭ, ኦርጋኒክ ምግቦች እና ቀጣይነት ያለው የኦርጋኒክ ሞለኪውሎች አቅርቦትን ይፈልጋል.
ተመራማሪዎቹ ትኩረታቸውን በበረዶ የበለጸገው ዓለታማ በሆነው የኢሮፓ ታሮ ሬጂዮ ክልል ላይ አተኩረዋል። ከፍተኛ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ክምችት የተገኘው በዚህ ክልል ውስጥ ነው። ከዩሮፓ ውቅያኖስ ጥልቀት ውስጥ ያሉ ውህዶች በዚህ ክልል ውስጥ ብቅ እንዳሉ ይታመናል፣ ይህም ስለ ጨረቃ ስውር ስነ-ህይወት ጠቃሚ ፍንጭ ይሰጣል።
ጥናቱ ከዚህ ቀደም ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕን በመጠቀም የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከኤውሮፓ ወለል ላይ የውሃ ትነት ፍንጣቂ ለመሆኑ ከጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የተገኘውን መረጃ መርምሯል። ይሁን እንጂ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነትን የሚያጎላ የፕላም እንቅስቃሴ ትክክለኛ ማረጋገጫ አልተገኘም.
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ግኝቶች የኢሮፓን ሚስጥሮች ለማሰስ ለሚፈልጉ ወደፊት ለሚደረጉ የጠፈር ተልዕኮዎች በእጅጉ ይጠቅማሉ። የናሳ የኢሮፓ ክሊፐር የጠፈር መንኮራኩር እና የኢዜአ ጁፒተር አይሲ ሙንስ አሳሽ ስለዚህች ጨረቃ እና ከምድር ላይ ያለች ህይወትን የመሸከም አቅሟን እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ናሳ የኢሮፓ ክሊፐርን የጠፈር መንኮራኩር ለማምጠቅ ባቀደው እቅድ ከመሬት ባሻገር ያለውን ህይወት ፍለጋ የኢሮፓን አስፈላጊነት እያጎላ ነው። ይህ አስደሳች ግኝት የዚህን አስገራሚ ጨረቃ እንቆቅልሾችን ለመግለጥ አንድ እርምጃ ይቀርበናል።
ትርጓሜዎች
– ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ፡ በናሳ የተከፈተ የጠፈር ቴሌስኮፕ አጽናፈ ሰማይን በኢንፍራሬድ የሞገድ ርዝመት ውስጥ የሚመለከት ነው።
– ዩሮፓ፡ ከጁፒተር ጨረቃዎች አንዱ፣ ፈሳሽ ውሃ ያለው የከርሰ ምድር ውቅያኖስ እንዳለው ይታመናል።
- ካርቦን ዳይኦክሳይድ: ከካርቦን እና ኦክሲጅን የተቀላቀለ ጋዝ; ህይወትን ለመደገፍ ወሳኝ አካል.
ምንጮች:
- “ዩኤስ፡ የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ ጁፒተር ሙን ዩሮፓ ትልቅ ግኝት ሰጠ” – ናሳ (ዩአርኤል የለም)
- "ሳይንስ" - ጆርናል (ዩአርኤል የለም)