ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የክራብ ኔቡላ አስደናቂ ዝርዝሮችን ያሳያል

የናሳ ኃያል የሆነው ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የታዋቂውን የክራብ ኔቡላ ምስሎችን ሲያነሳ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶች በፍርሃት ተውጠው ነበር። ይህ አስደናቂ የቴክኖሎጂ ውጤት ተመራማሪዎች ስለ ሱፐርኖቫዎች ባህሪ ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስችሏቸዋል።
ክራብ ኔቡላ፣ በግምት 6,500 የብርሀን አመታት ርቆ የሚገኘው ታውረስ በተባለው ህብረ ከዋክብት ውስጥ፣ በ1054 ዓ.ም ከነበረው ግዙፍ የከዋክብት ፍንዳታ የተፈጠረ ሱፐርኖቫ ቅሪት ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሱፐርኖቫ፣ የጥቁር ጉድጓዶች እና ሌሎች የጠፈር እንቆቅልሾችን ምስጢር ለመክፈት ይህንን የሰማይ ክስተት እያጠኑ ነው።
እውቀትን ለማሳደድ ናሳ ስለ ክራብ ኔቡላ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ለማሳየት የተነደፈውን ኤክስሬይ ፖላሪሜትሪ ኤክስፕሎረር (IXPE) የተባለ ሳተላይት ፈጠረ። አሁን፣ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ አእምሮን የሚነኩ ምስሎች በእኛ ግንዛቤ ላይ ሌላ ሽፋን ጨምረዋል።
በጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የተቀረጹ ምስሎች የኔቡላውን ውስብስብ ገፅታዎች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ዝርዝር ያሳያሉ። ናሳ እንደዘገበው በቀይ-ብርቱካንማ መልክ ያለው የጋዝ ክሮች ንድፍ በ2005 ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ካነሳው ምስል ጋር በእጅጉ ይመሳሰላል።
ምርምሩን የሚመራው በሻይ ቴሚም የሚመራው የፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ነው። የዌብ ቴሌስኮፕ ቅርብ ኢንፍራሬድ ካሜራ (NIRCam) እና ሚድ ኢንፍራሬድ ኢንስትሩመንት (MIRI) በመጠቀም ይህን ማራኪ ምስል ማንሳት ችለዋል። ተሚም ያብራራል፣ “የዌብ ትብነት እና የቦታ አወሳሰድ የተወጡትን ነገሮች ስብጥር፣ በተለይም የብረት እና የኒኬል ይዘትን በትክክል ለመወሰን ያስችለናል፣ ይህም ክራብ ኔቡላ ምን አይነት ፍንዳታ እንደፈጠረ ያሳያል።
የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ከተወጡት ንጥረ ነገሮች ስብጥር በተጨማሪ ከኔቡላ መሃል ስለሚወጣው የሲንክሮሮን ጨረር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ይህ ጨረራ የሚፈጠረው በመግነጢሳዊ መስክ መስመሮች ላይ በሚንቀሳቀሱ እንደ ባለከፍተኛ ፍጥነት ኤሌክትሮኖች ባሉ በተሞሉ ቅንጣቶች ነው።
የሳይንስ ሊቃውንት በተለይ የክራብ ኔቡላ ሱፐርኖቫን ለማጥናት እንደ ሞዴል ያለው አቅም በጣም ይማርካሉ። ልዩ ባህሪያቱ ስለ እነዚህ አስፈሪ የጠፈር ክስተቶች ባህሪ፣ ተፅእኖ እና ሁኔታዎች ብዙ መረጃዎችን ይሰጣሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ክራብ ኔቡላ ምንድን ነው?
መ፡ የክራብ ኔቡላ በ6,500 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ በታውረስ ህብረ ከዋክብት የሚገኝ የሱፐርኖቫ ቅሪት ነው። በ1054 ዓ.ም ከሱፐርኖቫ ፍንዳታ የተፈጠረ ነው።
ጥ፡ የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ለክራብ ኔቡላ ጥናት አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
መ: የጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ የክራብ ኔቡላ አስደናቂ ምስሎችን ቀርጿል፣ ውስብስብ ዝርዝሮችን በማሳየት እና ስለ አጻጻፉ እና ስለሚወጣው ጨረር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
ጥ: ሲንክሮሮን ጨረር ምንድን ነው?
መ፡ ሲንክሮትሮን ጨረራ የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረራ በተሞሉ ቅንጣቶች ማለትም እንደ ኤሌክትሮኖች በከፍተኛ ፍጥነት በመግነጢሳዊ መስክ መስመሮች ሲንቀሳቀሱ ነው።
ምንጮች: ናሳ, ፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ