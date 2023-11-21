ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የጋላክቲክ ማእከልን አስደናቂ ምስል ቀርጿል።

በናሽናል ኤሮናውቲክስና የጠፈር አስተዳደር (ናሳ) የሚንቀሳቀሰው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በቅርቡ ከሳጂታሪየስ A* 300 የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘውን ሳጂታሪየስ ሲ (Sgr C) የተባለውን የኮከብ መፈጠር አስደናቂ ምስል አሳይቷል። በእኛ ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ መሃል ላይ ያለው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ። ይህ የቅርብ ጊዜ ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የዝርዝር እና ግልጽነት ደረጃዎችን ያቀርባል፣ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ባህሪያትን ያሳያል።
በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪ የሆነው ሳሙኤል ክሮዌ የተመልካች ቡድን ዋና መርማሪ ደስታውን ገልጿል፣ “ከዌብ ቴሌስኮፕ ባገኘነው የመፍታት ደረጃ እና ትብነት፣ በዚህ ክልል ውስጥ በርካታ ገፅታዎች እያየን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ" የክራው አማካሪ ፕሮፌሰር ጆናታን ታን የጋላክቲክ ማእከልን የማጥናት አስፈላጊነትን በማጉላት በጋላክሲያችን ውስጥ እጅግ በጣም ጽንፍ ያለ አካባቢ እንደሆነ ገልፀው የኮከብ አፈጣጠር ፅንሰ-ሀሳቦች ከባድ ሙከራዎችን የሚያደርጉበት ነው።
በምስሉ ውስጥ ናሳ የፕሮቶስታሮች ክላስተር መኖሩን ዘግቧል፣ እነሱም ገና በመፈጠር እና በማከማቸት ሂደት ላይ ያሉ ኮከቦች ናቸው። እነዚህ ፕሮቶስታሮች በኢንፍራሬድ-ጨለማ ደመና ውስጥ ደማቅ ብርሃን የሚያመነጩ ፍሰቶችን ያመነጫሉ። በምስሉ ላይ ከሚታዩት 500,000 ከዋክብት መካከል አንድ ግዙፍ ፕሮቶስታር የኛን ፀሀይ ከ30 እጥፍ በላይ የሚበልጠው በዚህ ወጣት ክላስተር እምብርት ላይ ያበራል። የሚገርመው፣ የፕሮቶስታር ብቅ ያለ ደመና ጥግግት በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ከኋላው የሚገኙትን ከዋክብት ብርሃን ስለሚከለክል ብዙም የተጨናነቀ መስሎ ይታያል።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ በጋላክሲ ማዕከላችን ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ስለኮከብ አፈጣጠር ብዙ መረጃዎችን ይፋ አድርጓል። በላቀ ችሎታው፣ ከቀደምት የኢንፍራሬድ መረጃ በልጧል፣ ይህም ለሳይንቲስቶች የጠፈር አካባቢያችንን ውስብስብ ነገሮች ለመረዳት አዲስ እይታ እንዲኖራቸው አድርጓል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ምንድን ነው?
መ፡ የጄምስ ዌብ ጠፈር ቴሌስኮፕ በናሳ የሚንቀሳቀስ የሰማይ አካላትን በኢንፍራሬድ ብርሃን ለማጥናት የተነደፈ የጠፈር ምልከታ ነው።
ጥ፡ ከጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ የወጣው የቅርብ ጊዜ ምስል ምን ገለጠ?
መ: በቴሌስኮፕ የተቀረፀው ምስል በእኛ ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ መሀል ላይ ካለው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ አጠገብ የሚገኘውን ሳጅታሪየስ ሲ በመባል የሚታወቀውን የኮከብ አፈጣጠር ክልል ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ዝርዝሮችን አሳይቷል።
ጥ፡ የጋላክቲክ ማእከልን ማጥናት ለምን ጠቃሚ ነው?
መ: የጋላክሲው ማእከል በእኛ ጋላክሲ ውስጥ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ አካባቢን ይወክላል እና የኮከብ አፈጣጠር ጽንሰ-ሀሳቦችን በጥብቅ ለመፈተሽ እድል ይሰጣል።
ጥ፡- ፕሮቶስታሮች ምንድን ናቸው?
መልስ፡- ፕሮቶስታሮች በመፈጠር ሂደት ውስጥ ያሉ ከዋክብት ናቸው፣እያደጉ ሲሄዱ አሁንም በብዛት ይከማቻሉ።
ጥ፡ የፕሮቶስታር ብቅ ያለ ደመና ጥግግት ምን ያህል ነው?
መ: በምስሉ ላይ በፕሮቶስታሮች ዙሪያ ያለው ደመና በጣም ጥቅጥቅ ያለ ነው፣ ከኋላው ያለውን ብርሃን ከከዋክብት በመዝጋት እና ብዙም የተጨናነቀ አካባቢን ይፈጥራል።