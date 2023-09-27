የናሳ IMAP ተልዕኮ ከስብሰባ እና ሙከራ ጋር ወደፊት ይሄዳል

የናሳ ኢንተርስቴላር ካርታ እና አክስሌሬሽን ፕሮብ (IMAP) ፕሮጀክት ወሳኝ የሆነ የእድገት ምዕራፍ ያጠናቀቀ ሲሆን አሁን ለመገጣጠም እና ለሙከራ ዝግጁ ነው። የ IMAP ቡድን ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን፣ ኤሌክትሪክ እና የመገናኛ ዘዴዎችን እና የአሰሳ ስርዓቶችን ጨምሮ ለሁሉም ስርዓቶች ወደ ህዋ ላይ ያለውን የውህደት እቅድ ለመገምገም ከግምገማ ፓነል ጋር ተገናኝቷል። ይህ የስርዓት ውህደት ግምገማ (SIR) በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ ፕሮጀክቱ ለመነሳት ለመዘጋጀት የጠፈር መንኮራኩሩን በመገጣጠም እና በመሞከር እንዲቀጥል ያስችለዋል.
የ IMAP ተልእኮ ዓላማው የሄሊየስፌርን ድንበሮች፣ በፀሀይ ስርአታችን ዙሪያ ያለውን መከላከያ መግነጢሳዊ አረፋ እና በውስጡ የሚከሰተውን ቅንጣት ማጣደፍን ነው። ከፀሀይ እና ከዚያ በላይ በሆኑ ቅንጣቶች ውስጥ የተካተቱትን መልእክቶች በማጥናት፣ IMAP የፀሃይ አካባቢያችንን ሚስጥሮች ይገልፃል። ተልእኮው በፀሐይ ንፋስ የተተበተበውን የሄሊየስፌር ድንበሮችን ያዘጋጃል።
የIMAP ተልእኮ ዋና መርማሪ እና የፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዴቪድ ማክኮምስ በቡድኑ ስኬት ያላቸውን ኩራት ገለፁ። “አሁን ወደ የጠፈር መንኮራኩር ውህደት እና ሙከራ እየተሸጋገርን ነው፣ ሁሉም ነጠላ ስርአቶች እና መሳሪያዎች አንድ ላይ ተጣምረው ሙሉ የIMAP ታዛቢያችንን ይፈጥራሉ።
በ2025 ለመጀመር የታቀደው IMAP ከ20 በላይ አጋር ተቋማት ባለው ዓለም አቀፍ ቡድን ይመራል። የጆንስ ሆፕኪንስ አፕሊይድ ፊዚክስ ላቦራቶሪ (ኤ.ፒ.ኤል.) የእድገት ደረጃውን በመምራት፣ የጠፈር መንኮራኩሩን እየገነባ ነው፣ እና ተልዕኮውን የማስኬድ ሃላፊ ይሆናል። IMAP በናሳ የፀሃይ ቴሬስትሪያል መርማሪዎች (STP) ፕሮግራም ፖርትፎሊዮ ውስጥ አምስተኛው ተልዕኮ ነው።
ስለ ሄሊየስፌር ያለንን ግንዛቤ እና በፀሐይ ንፋስ እና በህዋ መካከል ያለውን መስተጋብር በማሳደግ IMAP ለናሳ አሰሳ እና ሳይንሳዊ ምርምር ጥረቶች ሰፊ ግቦች አስተዋፅኦ ያደርጋል። በእያንዳንዱ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ የ IMAP ፕሮጀክት የእኛን የፀሐይ ስርዓተ-ምህዳር እና ሌሎች ሚስጥሮችን ለመክፈት ያቀራርበናል።
ምንጮች:
- ናሳ
- ፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ