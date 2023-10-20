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ናሳ ለጥልቅ የጠፈር በረራዎች 3D የታተመ የአልሙኒየም ሮኬት ሞተር ኖዝልን በተሳካ ሁኔታ ሞክሯል።

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 20, 2023
ናሳ ለጥልቅ የጠፈር በረራዎች 3D የታተመ የአልሙኒየም ሮኬት ሞተር ኖዝልን በተሳካ ሁኔታ ሞክሯል።

በማርሻል የጠፈር በረራ ማዕከል የናሳ መሐንዲሶች ከኤሌሜንተም 3ዲ ጋር በመተባበር ከአሉሚኒየም የተሰራ ባለ 3D የታተመ የሮኬት ሞተር ኖዝል ለመስራት እና ለመሞከር ችለዋል። A6061-RAM2 ተብሎ በሚታወቀው ልብ ወለድ የአልሙኒየም ልዩነት የተሰራው ኖዝል ከባህላዊ ኖዝሎች ቀለል ያለ እና ብዙ ሸክሞችን መሸከም የሚችል ሲሆን ይህም ለጥልቅ የጠፈር በረራዎች ምቹ ያደርገዋል። አሉሚኒየም ዝቅተኛ ውፍረት ያለው ብረት ነው, ይህም ከፍተኛ ጥንካሬ እና ቀላል ክብደት ያላቸውን ክፍሎች ይፈቅዳል. ይሁን እንጂ ለከፍተኛ ሙቀት ያለው ዝቅተኛ ትዕግስት እና በብየዳ ወቅት የመሰነጣጠቅ ዝንባሌው ለሮኬት ሞተር ክፍሎች ተጨማሪ ለማምረት ምቹ እንዳይሆን አድርጎታል።

በሪአክቲቭ ተጨማሪ ማኑፋክቸሪንግ ለአራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት (RAMFIRE) ፕሮጀክት፣ ናሳ ያተኮረው ቀላል ክብደት ያላቸው፣ ተጨማሪ-የተመረቱ የአሉሚኒየም ሮኬቶችን ከትንሽ ውስጣዊ ቻናሎች ጋር ለማቀዝቀዝ ነው። RAMFIRE አፍንጫው እንደ አንድ ቁራጭ ነው የተሰራው፣ ጥቂት ቦንዶችን የሚፈልግ እና የማምረቻ ጊዜን በእጅጉ የሚቀንስ በሺዎች የሚቆጠሩ በግል የተቀላቀሉ ክፍሎች ከሚያስፈልጋቸው የተለመዱ ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር ነው።

አፍንጫው የተሰራው በሌዘር ፓውደር ላይ የተመሰረተ የኢነርጂ ክምችት (LP-DED) ቴክኖሎጂን በመጠቀም ነው። NASA እና Elementum 3D ከ RPM Innovations (RPMI) ጋር በመተባበር የ LP-DED ሂደታቸውን ተጠቅመው ኖዝሎችን ለመሥራት። የ RAMFIRE ኖዝል የተለያዩ የነዳጅ ማቀነባበሪያዎችን በመጠቀም በርካታ የፍል እሳት ሙከራዎችን በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል፣ ይህም ጥልቅ ቦታ በሚጠይቁ አካባቢዎች የመስራት ችሎታውን ያሳያል።

በ RAMFIRE ፕሮጀክት የተገነባው ልብ ወለድ የአልሙኒየም ቅይጥ እና ተጨማሪ የማምረት ሂደት ከፍተኛ መዋቅራዊ ሸክሞችን መቋቋም የሚችሉ ቀላል ክብደት ያላቸውን የሮኬት ክፍሎች በማምረት በናሳ ጨረቃ እስከ ማርስ ዓላማዎች ውስጥ ወሳኝ ሚና ሊጫወት ይችላል። NASA መረጃውን እና ሂደቱን ከንግድ ባለድርሻ አካላት እና አካዳሚዎች ጋር ለመጋራት እየሰራ ነው፣ ይህም በአየር ስፔስ ኢንደስትሪ ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎችን ይፈቅዳል።

(ምንጭ፡ ናሳ)

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