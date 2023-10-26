ናሳ ከ ILLUMA-T ማስጀመሪያ ጋር የጠፈር ግንኙነቶችን ይገፋል

ናሳ በመጪው ህዳር ከሚጀመረው ILLUMA-T (የተቀናጀ ሌዘር ኮሚዩኒኬሽንስ ሪሌይ ማሳያ ዝቅተኛ ምድር ምህዋር ተጠቃሚ ሞደም እና አምፕሊፋየር ተርሚናል) ጋር የጠፈር ግንኙነቶችን ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በህዳር አብዮት እያደረገ ነው። ይህ መሬትን የሚያድስ ክፍያ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ተልእኮዎች ውስጥ የሌዘር ግንኙነቶችን ከፍተኛ አቅም ያሳያል።
በዋናው መጣጥፍ ውስጥ ያሉ ጥቅሶችን በመተካት የ ILLUMA-T ጅማሮ በጠፈር ግንኙነቶች ውስጥ ትልቅ ወደፊት መግፋትን ይወክላል። ሌዘር ኮሙኒኬሽን የማይታየውን የኢንፍራሬድ ብርሃን ይጠቀማል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሮች መረጃን በከፍተኛ የውሂብ መጠን እንዲያስተላልፉ እና እንዲቀበሉ ያስችላቸዋል። ይህ ማለት ፈጣን ግኝቶችን እና ለሳይንቲስቶች እና አሳሾች የበለጠ ቀልጣፋ ምርምርን የሚደግፍ ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ በአንድ ስርጭት ወደ ምድር ሊላክ ይችላል።
በናሳ የጠፈር ኮሙኒኬሽን እና ዳሰሳ (ኤስካን) ፕሮግራም የሚተዳደረው ILLUMA-T ከኤጀንሲው የሌዘር ኮሙኒኬሽን ሪሌይ ማሳያ (ኤልሲአርዲ) ጋር በመተባበር ወደ ናሳ የመጀመሪያ ባለሁለት አቅጣጫ ከጫፍ እስከ ጫፍ የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቅብብሎሽ ይሰራል። በዲሴምበር 2021 ሥራ የጀመረው ኤልሲአርዲ የሌዘር ግንኙነቶችን ከጂኦሳይንክሮኖስ ምህዋር ያለውን ጥቅም ለማሳየት ሙከራዎችን ሲያደርግ ቆይቷል።
ከእነዚህ ሙከራዎች ውስጥ ጥቂቶቹ የከባቢ አየር በሌዘር ሲግናሎች ላይ ያለውን ተጽእኖ መተንተን፣ ከብዙ ተጠቃሚዎች ጋር ተኳሃኝነትን መሞከር፣ መዘግየት/አስቸጋሪ ቻይ አውታረመረብ (ዲቲኤን) ችሎታዎችን ማሰስ እና የመርከብ ችሎታዎችን ማጎልበት ያካትታሉ። የሌዘር ግንኙነቶችን በመጠቀም ናሳ የውሂብ ማስተላለፍን ድንበር በመግፋት እና የጠፈር ምርምር እድሎችን እያሰፋ ነው።
አንዴ በ ISS ላይ ከተጫነ ILLUMA-T የናሳን የሁለት መንገድ የሌዘር ማስተላለፊያ አቅምን በህዋ ላይ የመጀመሪያውን ማሳያ ያጠናቅቃል። በቴሌስኮፕ እና ባለሁለት ዘንግ ጂምባል የታጠቀው የኦፕቲካል ሞጁሉ የኤል.ሲ.አር.ዲ.ዲ በጂኦሳይንክሮኖስ ምህዋር ላይ በትክክል ለመከታተል ያስችላል። ስለ ማይክሮዌቭ መጠን, የኦፕቲካል ሞጁል ከተለመደው ማቀዝቀዣ ጋር ይመሳሰላል.
በ ILLUMA-T በቦርዱ ላይ፣ ከአይኤስኤስ ወደ ኤልሲአርዲ የሚተላለፈው መረጃ በሚያስደንቅ ፍጥነት 1.2 ጊጋቢት በሰከንድ ይደርሳል። ከዚያም መረጃው በካሊፎርኒያ ወይም ሃዋይ ወደሚገኙ የኦፕቲካል መሬት ጣቢያዎች ይተላለፋል እና በኒው ሜክሲኮ ወደሚገኘው የኤልሲአርዲ ሚሽን ኦፕሬሽን ሴንተር ይተላለፋል። በመጨረሻም፣ የተቀበለው መረጃ ትክክለኛነቱን እና ጥራቱን በማረጋገጥ በ ILLUMA-T የምድር ኦፕሬሽን ቡድኖች በናሳ ጎድዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል በሜሪላንድ ይተነተናል።
ከኤልሲአርዲ ጋር በተሳካ ሁኔታ በመተባበር፣ ILLUMA-T የአይኤስኤስ አስፈላጊ አካል የመሆን አቅም አለው፣ ይህም የናሳን መረጃ ወደ ምህዋር ላብራቶሪ የማስተላለፍ አቅምን በእጅጉ ያሳድጋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የ ILLUMA-T ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የ ILLUMA-T አላማ የሌዘር ግንኙነቶችን ለዝቅተኛ የምድር ምህዋር ተልእኮዎች ፋይዳ ማሳየት እና የሌዘር ግንኙነቶችን ከናሳ የጠፈር ኮሙኒኬሽን አውታሮች ጋር የማዋሃድ እድልን ማሳየት ነው።
ጥ: የሌዘር ግንኙነት ከባህላዊ የመገናኛ ዘዴዎች እንዴት ይለያል?
መ፡ ሌዘር ኮሙኒኬሽን በከፍተኛ ፍጥነት መረጃን ለማስተላለፍ እና ለመቀበል የማይታየውን የኢንፍራሬድ ብርሃን ይጠቀማል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሮች በአንድ ስርጭት ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ ወደ ምድር እንዲልኩ ያስችላቸዋል። ይህ የመረጃ ማስተላለፍ ሂደቱን ያፋጥናል እና ፈጣን ምርምር እና ግኝቶችን ያመቻቻል።
ጥ: ለተመራማሪዎች የሌዘር ግንኙነቶች ሊሆኑ የሚችሉ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ: የሌዘር ግንኙነቶች የተሻሻሉ የውሂብ መጠኖችን ሊያቀርቡ ይችላሉ, ይህም በአይኤስኤስ ላይ ያሉ ተመራማሪዎች ተጨማሪ ውሂብን በአንድ ጊዜ ወደ ምድር እንዲልኩ ያስችላቸዋል. ይህ ቅልጥፍና መጨመር በጠፈር ጣቢያው ላይ የተደረጉ የተለያዩ ሳይንሳዊ ምርመራዎችን ሊጠቅም ይችላል።
ጥ፡ የናሳ የሌዘር ግንኙነት ማሳያዎች የረዥም ጊዜ ግብ ምንድን ነው?
መ፡ ናሳ የሌዘር ግንኙነቶችን እንደ መደበኛ አቅም በህዋ የመገናኛ አውታሮች ውስጥ ለማዋሃድ ያለመ ሲሆን ይህም የነar Space Network እና Deep Space Networkን ያካትታል።
ጥ፡ የ ILLUMA-T ፕሮጀክትን በገንዘብ እየደገፈ እና እያስተዳደረ ያለው ማነው?
መ፡ የ ILLUMA-T ክፍያ የሚሸፈነው በናሳ የጠፈር ኮሙዩኒኬሽንስ እና ዳሰሳ (ኤስካኤን) ፕሮግራም ሲሆን በናሳ ጎዳርድ የጠፈር በረራ ማእከል ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ፕሮግራም ቢሮ በናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል እና የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም (MIT) የሚተዳደረው ሊንከን ላብራቶሪ.