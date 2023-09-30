የናሳ ሃብል የሌንቲኩላር ጋላክሲ ኤንጂሲ 3156 አስደናቂ ምስል ነቅሏል።

የናሳው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በ3156 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኘውን ኤንጂሲ 73 የተባለውን የምስር ጋላክሲ አስደናቂ ምስል ቀርጿል። በ1784 በሥነ ፈለክ ተመራማሪ ዊልያም ሄርሼል የተገኘዉ NGC 3156 በአነስተኛ ኢኳቶሪያል ህብረ ከዋክብት ሴክስታንስ ውስጥ ይገኛል።
እንደ NGC 3156 ያሉ ሌንቲኩላር ጋላክሲዎች ልክ እንደ ጠመዝማዛ ጋላክሲዎች በትልቅ ዲስክ የተከበበ ማእከላዊ ኮከቦች አሏቸው። ነገር ግን፣ እንደ ጠመዝማዛ ሳይሆን፣ ሌንቲኩላር ታዋቂ የሆነ ጠመዝማዛ ክንዶች የላቸውም። በተጨማሪም፣ ልክ እንደ ሞላላ ጋላክሲዎች፣ ሌንቲኩላር ጋላክሲዎች በዋነኛነት የቆዩ ኮከቦችን ያቀፈ ሲሆን ይህም አነስተኛ ቀጣይነት ያለው የኮከብ ምስረታ እና ከፍተኛ የሃይድሮጂን ልቀት የለም።
በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተቀረፀው ምስል የ NGC 3156 ልዩ ባህሪያትን ያሳያል፣ የጋላክሲውን ዲስክ የሚያቋርጡ ሁለት አስገራሚ ጥቁር ቀይ-ቡናማ ብናኞች። ይህ ልዩ ገጽታ ሌንቲኩላር ጋላክሲዎች ከጎን ወይም ከጫፍ ሲታዩ ሌንሶች ስለሚመስሉ ስማቸውን ይሰጣቸዋል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች NGC 3156ን በጥልቀት አጥንተዋል፣ ስለ አጻጻፉ እና ባህሪው የተለያዩ ገጽታዎችን ይመረምራሉ። ክብ ቅርጽ ያላቸውን የከዋክብት ስብስቦች በስበት ኃይል የተሳሰሩትን ግሎቡላር ዘለላዎችን መርምረዋል። በተጨማሪም ሳይንቲስቶች በከዋክብት እና በጋላክሲው እምብርት ላይ ባለው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ መካከል ያለውን መስተጋብር መርምረዋል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከሃብብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተሰበሰበ መረጃን በመጠቀም በNGC 3156 ኮር አጠገብ ያሉ ኮከቦችን ተመሳሳይ መጠን ካላቸው ጋላክሲዎች እና ጥቁር ቀዳዳ ጅምላ ጋር አወዳድረዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳየው NGC 3156 ከፍተኛ መጠን ያለው የከዋክብት መቶኛ በግዙፉ ጥቁር ቀዳዳ እየተበሉ ካሉት አጋሮቹ ጋር ሲነፃፀር ነው።
የNGC 3156 ማራኪ ምስል ወደ አስደናቂው የሌንቲኩላር ጋላክሲዎች ፍንጭ ይሰጣል፣ ይህም ስለእነዚህ ልዩ የሰማይ አካላት ግንዛቤያችንን ይጨምራል። ሳይንቲስቶች ቀጣይነት ባለው ምርምር እና አሰሳ አማካኝነት የአጽናፈ ሰማይን ግዙፍ ድንቅ ድንቆች የበለጠ ምስጢሮችን ይፋ እንደሚያደርጉ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- ናሳ፡ www.nasa.gov
– ኢዜአ፡ www.esa.int