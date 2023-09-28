በሃብል ቴሌስኮፕ የተቀረፀ የሶምበሬሮ ጋላክሲ አእምሮን የሚሰብር ምስል

የናሳው ሃብል ቴሌስኮፕ ከመሬት በ28 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቀት ላይ የሚገኘውን የሶምበሬሮ ጋላክሲን አስደናቂ ምስል በመቅረፅ በሚያስደንቅ ችሎታው በድጋሚ አስገርሞናል። በናሳ ኢንስታግራም የተጋራው ምስሉ ጋላክሲውን በተለያዩ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ብርቱካንማ እና ቀይ ቀለሞች ያሳያል።
የሶምበሬሮ ጋላክሲ ዲያሜትሩ 50,000 የብርሃን ዓመታት ሲሆን የራሳችንን ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ ግማሽ ያህል ነው። በማዕከሉ ላይ አንድ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ ሊኖር እንደሚችል ባለሙያዎች ያምናሉ, ይህም ከፀሐያችን ብዛት ሊበልጥ ይችላል. ምስሉ ቀይ ጠርዞችን, ቢጫ-አረንጓዴ ቀለበቶችን እና የብርሃን ሰማያዊውን የጋላክሲ ማእከል ያሳያል, ከዋክብት እና ሌሎች ጋላክሲዎች በማዕቀፉ ላይ ተበታትነው ይገኛሉ.
በታዋቂው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ኤድዊን ሀብል የተሰየመው ሃብል ቴሌስኮፕ እ.ኤ.አ. አጽናፈ ሰማይ. በአዳዲስ መሳሪያዎች ግስጋሴ እና ጭማሪዎች ፣ Hubble ከ1990 ሚሊዮን በላይ ምልከታዎችን አድርጓል።
የሶምብሬሮ ጋላክሲ ምስል የተቀረፀው በሃብል ቴሌስኮፕ እና በ Spitzer የጠፈር ቴሌስኮፕ ትብብር ነው። ሃብል በሚታየው ብርሃን ላይ ሲያተኩር፣ ይህም በምስሉ ላይ ያሉትን አስደናቂ ቀለሞች አስከትሏል፣ Spitzer የተለያዩ ቀለሞችን በመያዝ አስተዋፅዖ አድርጓል።
የናሳ ሃብል ቴሌስኮፕ ስለ ህዋ ያለንን ግንዛቤ ድንበሮችን መግፋቱን ቀጥሏል፣ ይህም የአጽናፈ ዓለሙን ድንቅ ነገሮች የሚያሳዩ አስገራሚ ምስሎችን ይሰጠናል።
ምንጮች: NASA, Instagram