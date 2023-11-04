የጁፒተር እንቆቅልሽ ቀለሞችን ይፋ ማድረግ፡ ልዩ የሆነው ምስል በሃብል የተቀረጸ

ናሳ ከዓመታዊ ተቃውሞው ጋር ተያይዞ የጁፒተርን አስደናቂ ምስል በቅርቡ ለቋል። ነገር ግን፣ ይህን ምስል የሚለየው በፎቶው ላይ ሰማያዊ የሚታየውን የጁፒተርን ተምሳሌት የሆነውን ታላቁ ቀይ ስፖት የሚያሳይ ያልተለመደ ምስል ነው። ይህ አስደናቂ ምስል በአልትራቫዮሌት ብርሃን ተጠቅሞ ምድርን በሚዞረው በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ተይዟል።
ከሚታየው ብርሃን በተቃራኒ አልትራቫዮሌት ብርሃን በጣም አጭር የሞገድ ርዝመት አለው እና በሰው ዓይን የማይታይ ነው። ሆኖም፣ ከምድር ከባቢ አየር ውጭ የተቀመጠው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ፣ አልትራቫዮሌት ብርሃንን በመለየት ረገድ የተካነ ነው። ምስሉ የውሸት ቀለም በመጠቀም ሶስት የተለያዩ የአልትራቫዮሌት ጨረር የሞገድ ርዝመቶችን እንደ የተለያዩ ቀለሞች ያቀርባል-ሰማያዊ ፣ አረንጓዴ እና ቀይ።
የምስሉ የትኩረት ነጥብ ታላቁ ቀይ ስፖት ነው፣ በጁፒተር ላይ ያለው ግዙፍ የፀረ-ሳይክሎኒክ አውሎ ነፋስ የምድርን ዲያሜትር የሚሸፍን ነው። በዚህ ምስል ውስጥ, የተለመደው ቀይ ቀለም ወደ ማራኪ ሰማያዊ ጥላ ይለወጣል. ናሳ በአውሎ ነፋሱ ውስጥ የሚገኙት ከፍተኛ ከፍታ ያላቸው የጭጋግ ብናኞች በአልትራቫዮሌት የሞገድ ርዝመት ብርሃን ስለሚወስዱ ይህን አስገራሚ የቀለም ለውጥ እንደሚያመጣ ገልጿል።
ምንም እንኳን በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ትልቁ ማዕበል ቢሆንም፣ ታላቁ ቀይ ቦታ እየጠበበ ነው። ከ2019 በፊት የነበረው የሃብል ምስል ይህንን ግራ የሚያጋባ ክስተት አረጋግጧል፣ የፕላኔቶች ሳይንቲስቶች ትክክለኛውን መንስኤ ግራ እንዲጋቡ አድርጓል። ስለሆነም የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጁፒተርን አመታዊ ተቃውሞ በጉጉት ይይዛሉ - ምድር በፀሐይ እና በፕላኔቷ መካከል በምትገኝበት ጊዜ - 100% የጁፒተር ዲስክን ለመመልከት እና ውስብስብ ባህሪያቱን ለማጥናት ልዩ እድል ይሰጣል ።
የቅርብ ጊዜ የአልትራቫዮሌት ምስል የጁፒተር ምስል በፕላኔቷ ከፍተኛ ማዕበል ስርዓት ላይ ቀጣይ ምርምር ለማድረግ እንደ አስፈላጊ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል። የሳይንስ ሊቃውንት ይህንን ውሂብ ጥልቅ የውሃ ደመናዎችን ለመቅረጽ እና በጁፒተር ከባቢ አየር ውስጥ ስላሉት ባለ ሶስት አቅጣጫዊ የደመና አወቃቀሮች ግንዛቤን ለማግኘት ይፈልጋሉ።
ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች, የጁፒተር ተቃውሞ ተጨማሪ ጥቅሞችን ያመጣል. በዚህ ጊዜ ውስጥ ጁፒተር በምስራቃዊው ምሽት ላይ ይወጣል እና ጎህ ሲቀድ ወደ ምዕራብ ትወጣለች, ሌሊቱን ሙሉ ይታያል. ታላቁን ቀይ ቦታ ለመለየት ቴሌስኮፕ አስፈላጊ ቢሆንም፣ ጥንድ ቢኖክዮላስ እንኳን የፕላኔቷን አራት ትላልቅ ጨረቃዎች - ካሊስቶ፣ ጋኒሜድ፣ ዩሮፓ እና አዮ ያሳያል።
በከዋክብት እይታ ውስጥ ይሳተፉ ፣ የሰማይ ጎረቤቶቻችንን አስደናቂ ነገሮች ይገረሙ ፣ እና እርስዎ በጠራ ሰማይ እና በአጽናፈ ሰማይ ታላቅ የመደነቅ ስሜት ይባረኩ ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ታላቁ ቀይ ቦታ በምስሉ ላይ ሰማያዊ የሆነው ለምንድነው?
ታላቁ ቀይ ስፖት በሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በተወሰደው ምስል ላይ ሰማያዊ ሆኖ ይታያል ምክንያቱም በአውሎ ነፋሱ ውስጥ ከፍተኛ ከፍታ ያላቸው የጭጋግ ብናኞች በአልትራቫዮሌት የሞገድ ርዝመት ውስጥ ብርሃንን ስለሚስቡ ሰማያዊ ቀለምን ስለሚስብ።
2. ለምንድነው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ አልትራቫዮሌት ብርሃንን መለየት የሚችለው?
የሃብል ጠፈር ቴሌስኮፕ አብዛኛው የአልትራቫዮሌት ብርሃን ወደ ፕላኔቷ ገጽ እንዳይደርስ የሚከለክለው ከምድር ከባቢ አየር ውጭ ባለው ቦታ ምክንያት የአልትራቫዮሌት ብርሃንን መለየት ይችላል።
3. ታላቁ ቀይ ቦታ ለምን እየጠበበ ነው?
ምንም እንኳን በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ትልቁ አውሎ ነፋስ ቢሆንም፣ የታላቁ ቀይ ቦታ የመቀነሱ ትክክለኛ ምክንያት አይታወቅም። የሳይንስ ሊቃውንት ይህን አስገራሚ ክስተት መመርመር ቀጥለዋል.
4. ጁፒተርን ለመመልከት የተሻለው ጊዜ መቼ ነው?
ጁፒተርን ለመመልከት በጣም ጥሩው ጊዜ አመታዊ ተቃውሞ ሲሆን ምድር በፀሐይ እና በፕላኔቷ መካከል በምትገኝበት ጊዜ ነው። በዚህ ወቅት ጁፒተር በምስራቃዊው ክፍል በመሸ ላይ ትወጣለች እና ጎህ ሲቀድ ወደ ምዕራብ ትጠልቃለች, ይህም ሌሊቱን ሙሉ ይታያል.
5. ጁፒተርን በሚመለከቱበት ጊዜ በቢንዶው ምን ሊታይ ይችላል?
ጁፒተርን በቢኖክዮላስ ሲመለከቱ በፕላኔቷ ዙሪያ ባለ መስመር ላይ አራት የብርሃን ነጠብጣቦች ይታያሉ። እነዚህ ነጥቦች ከጁፒተር አራት ትላልቅ ጨረቃዎች ጋር ይዛመዳሉ፡ Callisto፣ Ganymede፣ Europa እና Io።