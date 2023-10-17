ናሳ የበጀት እጥረትን ለማሟላት የሃብል እና የቻንድራ ቴሌስኮፖችን መቁረጥ ግምት ውስጥ ያስገባል።

ናሳ በሁብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እና ቻንድራ ኤክስ ሬይ ኦብዘርቫቶሪ የተባሉት ታዋቂ የጠፈር ቴሌስኮፖች ለዓመታት ስለ ዩኒቨርስ ግንዛቤ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ለማድረግ እያሰበ ነው ተብሏል። የናሳ አስትሮፊዚክስ ዲፓርትመንት ዳይሬክተር ማርክ ክላምፒን በቅርቡ ባቀረበው መግለጫ ላይ እንደተናገሩት ቅነሳው በናሳ ለአዳዲስ ፕሮግራሞች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል።
ለቀጣዩ በጀት ዓመት የታቀደው በጀት የአስትሮፊዚክስ ክፍል ከጠየቀው 1.56 ቢሊዮን ዶላር ያነሰ ነው። ክላምፒን ስለ ቅነሳው መጠን ወይም በመካሄድ ላይ ባሉ ፕሮግራሞች ላይ ስላላቸው ተጽእኖ የተለየ ዝርዝር መረጃ አልሰጠም። ነገር ግን የበጀት ቅነሳው በተራዘመ ኦፕሬሽኖች ማለትም በቻንድራ እና ሃብል በሚስዮን ላይ ተጽእኖ እንደሚያሳድር ጠቅሷል።
ሊቆረጥ የሚችል ቢሆንም፣ ሁለቱም ቴሌስኮፖች በአሁኑ ጊዜ ሥራ ላይ ናቸው። በተጨማሪም የሀብል ምህዋር እድሜውን ለማራዘም የማሳደግ እቅድ አለ። በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ውስጥ ያለውን ታዛቢነት ለማሳደግ ስፔስኤክስን ጨምሮ በርካታ ኮንሰርቲየሞች ፕሮፖዛል አቅርበዋል። በከባቢ አየር መጎተት ምክንያት የሃብል ምህዋር ቀስ በቀስ እየቀነሰ መጥቷል፣ ነገር ግን ይህን ተጽእኖ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ነው።
ናሳ ሃብል በ2021 ለጀመረው የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ቁልፍ አጋርነት አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል። ዌብ በጥልቅ የኢንፍራሬድ ምልከታዎች ላይ የተካነ ቢሆንም ሃብል ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የኢንፍራሬድ እና የእይታ ምልከታዎችን ይሰጣል። የዌብ እድገት በከፍተኛ ደረጃ እና እየጨመረ በመምጣቱ ባለፉት አመታት በአስትሮፊዚክስ በጀት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል.
በአንፃሩ፣ በ1999 የጀመረው ቻንድራ፣ እንደ ሀብል ያሉ የአገልግሎት ጉብኝቶችን አላገኘም። ክላምፒን ቻንድራ የተግባር ተግዳሮቶች እንዳሉት አምኗል፣ በተለይም ከሙቀት መከላከያ ጋር ለኤክስሬይ ምልከታዎች አስፈላጊውን የሙቀት መጠን ጠብቆ ማቆየት ይችላል።
ወደ ሃብል እና ቻንድራ ሊደረጉ ከሚችሉት ቁጠባዎች የታቀደው ቁጠባ ወደ መጪ ተልእኮዎች ይዛወራል እንደ ናንሲ ግሬስ የሮማን ስፔስ ቴሌስኮፕ፣ በ2027 ሊጀመር የታቀደው። ፈጣን የሰማይ ክስተቶችን ይያዙ።
እነዚህ ሊሆኑ የሚችሉ ቅነሳዎች በሚቀጥሉት ዓመታት ተጨማሪ ግምገማዎችን ሊያደርጉ ይችላሉ፣ እና የ Hubble እና Chandra ተልእኮዎችን ለማራዘም ወይም ለማራዘም ግምገማዎች በግንቦት 2024 አካባቢ ይጠበቃሉ። ከናሳ እና ከአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ኢዜአ) ለሃብል የመጨረሻው የበጀት ድልድል ናሳ ካሰበው ቅነሳ አንጻር ግልፅ አይደለም ።
ምንጮች:
– SpaceNews