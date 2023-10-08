Honey Astrobee በተሻሻለ የአሰሳ ችሎታዎች ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ይመለሳል

የናሳው አስትሮቢ ሮቦት ሃኒ በናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል ጥገና ከተደረገለት በኋላ ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) በተሳካ ሁኔታ ተመለሰ። ከሶስቱ ነጻ የሚበሩ ሮቦቶች አንዱ የሆነው ቢጫው ሮቦት በአይኤስኤስ ውስጥ ያለውን የተሻሻለ ራሱን የቻለ የማውጫ ቁልፎች ችሎታዎችን አሳይቷል፣ ይህም የSTEM አገልግሎትን እና የምርምር እድሎችን አስተዋውቋል።
ሃኒ አስትሮቢ ወደ አይኤስኤስ ከመመለሱ በፊት በካሊፎርኒያ ሲሊከን ቫሊ በሚገኘው የናሳ አሜስ የምርምር ማዕከል ለአንድ አመት ያህል አሳልፏል። እዚያ እንደደረሰ የናሳ ጠፈርተኛ ዉዲ ሆበርግ ያልታሸገውን ሮቦት መርምሮ ስራውን ለመቀጠል ዝግጁ መሆኑን አረጋግጧል። ከመጀመሪያው ፍተሻ በኋላ፣ ሃኒ ከመትከያ ጣቢያው የመውጣት፣ የጠፈር ጣቢያውን የጃፓን የሙከራ ሞጁል (JEM) በማሰስ እና የሰራተኞች ክትትል ሳያስፈልገው በተሳካ ሁኔታ እንደገና የመትከያ ችሎታውን አሳይቷል።
ባለ ሶስት ኩብ ቅርጽ ያላቸው ሮቦቶች፣ ሶፍትዌሮች እና የመትከያ ጣቢያን የሚያካትተው የአስትሮቢ ፋሲሊቲ እንደ የምርምር መድረክ እና የSTEM ማሰራጫ መሳሪያ በአይኤስኤስ ላይ ያገለግላል። እነዚህ ሮቦቶች በኤሌትሪክ አድናቂዎች በህዋ ማይክሮግራቪቲ የሚገፋፉ፣ የጠፈር ተመራማሪዎችን በመደበኛ የጠፈር መንኮራኩር ተግባራት ላይ ያግዛሉ፣ ይህም በልዩ የሰው ልጅ ተግባራት ላይ እንዲያተኩሩ ያስችላቸዋል። የአስትሮቢ ፕሮጀክት ከአካዳሚ፣ ከግሉ ኢንዱስትሪ፣ ከናሳ እና ከሌሎች የመንግስት ኤጀንሲዎች ለተፈቀዱ የምርምር እና የSTEM ዓላማዎች ለተጠቃሚዎች የክፍያ እድሎችን እና መመሪያዎችን ይሰጣል።
አስትሮቢ በአይኤስኤስ ላይ ቅልጥፍናን ለማሳደግ በናሳ የተገነባ አዲስ የሮቦቲክ ሥርዓት ነው። ሶስት ኪዩብ ቅርጽ ያላቸው ሮቦቶችን ያቀፈው አስትሮቢ ጠፈርተኞችን በተለመዱ ተግባራት ያግዛል እና በማይክሮግራቪቲ አካባቢ ውስጥ የኤሌክትሪክ ማራገቢያዎች ለማነሳሳት ያለምንም እንከን ይንቀሳቀሳል። ከተግባራዊ አፕሊኬሽኖቹ በተጨማሪ፣ Astrobee ሳይንሳዊ አሰሳ እና ትምህርታዊ ተነሳሽነቶችን በምርምር እና በSTEM የማዳረስ ጥረቶች ያበረታታል።
ለአስትሮቢ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው በናሳ የጨዋታ ለውጥ ልማት ፕሮግራም ሲሆን ቀጣይነት ያለው ድጋፍ በናሳ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ አጠቃቀም ጽህፈት ቤት ተሰጥቷል።
ምንጮች:
- ናሳ (ብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር)