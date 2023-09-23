ናሳ ለዲኦርቢት ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ለአዲስ የጠፈር መንኮራኩሮች ፕሮፖዛል ይፈልጋል

ናሳ ከአሜሪካ ኢንዱስትሪ የዩኤስ ዲኦርቢት ተሽከርካሪ (USDV) ልማት ፕሮፖዛል ጥያቄ አቅርቧል። ግቡ በሽግግሩ ውስጥ ለተለዋዋጭነት እና ለደህንነት ቅድሚያ መስጠት ነው.
ፉክክርን ከፍ ለማድረግ እና ዋጋን ከፍ ለማድረግ ግዥው አቅራቢዎች ለፕሮጀክቱ ዲዛይን፣ ልማት፣ ሙከራ እና የግምገማ ምዕራፍ የጽኑ ቋሚ ዋጋ ወይም ወጪ ፕላስ ማበረታቻ ክፍያ እንዲያቀርቡ ያስችላቸዋል። ቀሪው ውል ቋሚ ቋሚ ዋጋ ይሆናል።
አይኤስኤስ፣ የአምስት የጠፈር ኤጀንሲዎች (ናሳ፣ ሮስስኮስሞስ፣ ኢዜአ፣ ጃኤክስ እና ሲኤስኤ) የጋራ ፕሮጀክት ከ1998 ጀምሮ የዓለም አቀፍ ትብብር ምልክት ሆኖ ቆይቷል። ሆኖም የጣቢያው ጡረታ ሊወጣ ሲቃረብ፣ ለ አስተማማኝ የማድረቅ ሂደትን ያረጋግጡ.
የወደፊት ዕቅዶች በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ያሉ ሥራዎችን በንግድ ባለቤትነት ወደተያዙ እና ወደሚተዳደሩ መድረኮች ማሸጋገርን ያካትታሉ። ይህም ለምርምር፣ ለቴክኖሎጂ ልማት እና ለአለም አቀፍ ትብብር ቀጣይነት ያለው ቦታ ማግኘትን ያረጋግጣል።
በዩኤስዲቪ ልማት ናሳ እና አጋሮቹ ሰፊ ጥናቶችን እና ግምገማዎችን አድርገዋል። የቀደሙት ዕቅዶች በርካታ የሮስኮስሞስ ፕሮግረስ መንኮራኩር ለዲኦርቢት ኦፕሬሽኖች መጠቀምን ቢያስቡም፣ ጠንካራ አቅም ያለው የጠፈር መንኮራኩር አስፈላጊ እንደሆነ ተወስኗል።
ዩኤስዲቪ በመጨረሻው የዲኦርቢት እንቅስቃሴ ላይ ያተኩራል እና ወይ አዲስ የጠፈር መንኮራኩር ዲዛይን ወይም አሁን ያለውን የጠፈር መንኮራኩር ማሻሻያ ይሆናል። በመጀመርያ በረራው መስራት መቻል አለበት፣ ተደጋጋሚነት ያለው እና ያልተለመደ የዲኦርቢት ቃጠሎን ለማከናወን ያልተለመደ የማገገም ችሎታን ማካተት አለበት።
የUSDV ልማት፣ ሙከራ እና የምስክር ወረቀት ብዙ አመታትን ይወስዳል፣ ይህም የአይኤስኤስ ጡረታን ለስላሳ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ለማድረግ የነቃ አቀራረብን አስፈላጊነት በማሳየት ነው።
ምንጭ-ናሳ