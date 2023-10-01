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የናሳ የጠፈር ተመራማሪዎች እና የሩሲያ ኮስሞናውቶች ለአንድ አመት ከፈጀ የጠፈር ተልዕኮ በኋላ ወደ ምድር ተመለሱ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 1, 2023
የናሳ የጠፈር ተመራማሪዎች እና የሩሲያ ኮስሞናውቶች ለአንድ አመት ከፈጀ የጠፈር ተልዕኮ በኋላ ወደ ምድር ተመለሱ

አንድ የናሳ ጠፈርተኛ እና ሁለት ሩሲያዊ ኮስሞናዊቶች ከአንድ አመት በላይ ህዋ ላይ ካሳለፉ በኋላ በሰላም ወደ ምድር ተመልሰዋል። አሜሪካዊው የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ በዩናይትድ ስቴትስ ረጅሙ የጠፈር በረራ ሪከርድ አስመዝግቧል። የተራዘመው ቆይታ የመጀመሪያው ጉዞቸው የሆነው የሶዩዝ ካፕሱል በጠፈር ፍርስራሾች ተመትቶ ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ በመትከሉ ሁሉንም ማቀዝቀዣ በማጣቱ ነው።

በየካቲት ወር በተጀመረው ምትክ የሶዩዝ ካፕሱል ተሳፍረው ሦስቱ ሰዎች በካዛክስታን ራቅ ያለ ቦታ ላይ አረፉ። ይህ ካፕሱል በችኮላ የተላከው የሩሲያ መሐንዲሶች የቦታ ቆሻሻ የመጀመሪያውን ካፕሱል ራዲያተር እንደበሳ ከጠረጠሩ በኋላ ነው ። ማቀዝቀዝ በማይኖርበት ጊዜ ከመጠን በላይ መሞቅ ስጋት ስላለበት የእጅ ሥራው ወደ ምድር ባዶ እንዲመለስ ውሳኔ ተደረገ።

የ180 ቀን ተልእኮ እንዲሆን ታስቦ የነበረው በመጨረሻ ወደ 371 ቀናት ቆይታ ለሩቢዮ ተቀየረ። ረጅሙ የጠፈር ተልዕኮ ሪከርድ በ 437 ቀናት ጊዜ ውስጥ በሩሲያ ኮስሞናውቶች የተያዘ ነው.

የሩቢዮ እና የኮስሞናውት ባልደረቦቹ መመለስ ዘግይቷል አዲስ የበረራ ቡድን ለመጀመር ሌላ የሶዩዝ ካፕሱል ባለመገኘቱ ዘግይቷል። ነገር ግን፣ ተተኪዎቻቸው በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ቀጣይ ስራዎችን በማረጋገጥ ከሁለት ሳምንታት በፊት ደርሰዋል።

ምንጮች:
- MM ዜና የሞባይል መተግበሪያ

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