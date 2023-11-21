አስትሮይድ አፖፊስ፡ ከግንዛቤዎች ጋር የቀረበ ግንኙነት

በአስደናቂው የጠፈር ክስተት ላይ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኢምፓየር ስቴት ህንፃን የሚያክል የጠፈር ቋጥኝ በሆነው አስትሮይድ አፖፊስ መጪውን ዝግጅት በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። ይህ የሰማይ አካል በ20,000 ማይል ርቀት ላይ ለማለፍ ተዘጋጅቷል፣ ይህም ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ትልቅ ነገር ቅርብ አቀራረብን ያሳያል። አፖፊስ መጀመሪያ ላይ እንደ አስጊ ሆኖ ሲታወቅ፣ የተጣራ ምልከታዎች ቢያንስ ለቀጣዩ ምዕተ-አመት ምንም አይነት የግጭት ስጋት እንደሌለ አረጋግጠዋል።
ተልዕኮውን በመምራት የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን አፖፊስን በዝርዝር ለማጥናት እና ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመሰብሰብ ያለመ ነው። የእነርሱ ጥናት ስለ መጀመሪያው የፀሀይ ስርዓት ግንዛቤ ላይ ብቻ ሳይሆን በመሬት ላይ ሊደርሱ የሚችሉትን የአስትሮይድ ተጽእኖዎች የመከላከያ ስልቶችን ለማዘጋጀት ይረዳል.
ለዚህ ወሳኝ ተልዕኮ የተመደበው የጠፈር መንኮራኩር ቀደም ሲል OSIRIS-REx በመባል የሚታወቀው OSIRIS-APEX ነው። እ.ኤ.አ. በ 2016 በናሳ የጀመረው በአፖፊስ የቅርብ በረራ ጊዜ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎችን እና መረጃዎችን ለመያዝ እንደገና ተዘጋጅቷል። ቀደም ሲል ከተለየ አስትሮይድ የአፈር ናሙና በመሰብሰብ ባሳየው ስኬት፣ OSIRIS-APEX በአፖፊስ ሞላላ እና የኦቾሎኒ ቅርጽ ባለው መዋቅር ውስጥ የተደበቁትን ሚስጥሮች ለመግለፅ በሚገባ ታጥቋል።
እ.ኤ.አ. ኤፕሪል 13፣ 2029 አፖፊስ ወደ ምድር የቀረበ አቀራረብን ያደርጋል፣ ለጥቂት ሰዓታት በዓይን ይታያል። እይታው በእይታ አስደናቂ ላይሆን ቢችልም፣ አፖፊስ በአፍሪካ እና በአውሮፓ በሌሊት ሰማይ ላይ የሚያንፀባርቅ የፀሐይ ብርሃን ነጥብ ሆኖ ሳለ ይህ የእንቆቅልሽ ጊዜ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም።
የአፖፊስ ጠቀሜታ በብርቅነቱ ብቻ ሳይሆን በፀሀይ ስርዓት እና በፕላኔታችን መከላከያ ላይ ባለን ግንዛቤ ላይ ባለው ተጽእኖ ላይም ጭምር ነው። ከአፖፊስ ጋር ያለው የቅርብ ግኑኝነት ከምድር-ቅርብ አስትሮይድ ቅንብር፣ ጥግግት እና ምህዋር ባህሪ ግንዛቤን ለማግኘት እድል ይሰጣል። ይህ እውቀት ፕላኔታችንን ከወደፊት ሊደርሱ ከሚችሉ ተጽእኖዎች ለመጠበቅ እና ውጤታማ የአስትሮይድ-ተዘዋዋሪ ስልቶችን ለማዘጋጀት ወሳኝ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የአስትሮይድ አፖፊስ መጠን ስንት ነው?
መ፡ አስትሮይድ አፖፊስ ወደ 1,110 ጫማ (340 ሜትሮች) ስፋት፣ ከኢምፓየር ስቴት ህንፃ ጋር ይዛመዳል።
ጥ፡ አፖፊስ ወደ ምድር ምን ያህል ቅርብ ይሆናል?
መ፡ አፖፊስ በ20,000 ማይል ርቀት ላይ ብቻ ያልፋል፣ ይህም በዘመናዊ ታሪክ ውስጥ ለግዙፉ አካል ቅርብ አቀራረብን ያመለክታል።
ጥ፡ የ OSIRIS-APEX ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የ OSIRIS-APEX ተልዕኮ ከአፖፊስ ጋር ያለውን የቅርብ ግኑኝነት ለመመልከት እና ለመተንተን፣ ጠቃሚ መረጃዎችን እና ምስሎችን በማሰባሰብ በምድር ላይ ያሉ አስትሮይድስ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እና ለፕላኔታዊ መከላከያ ስልቶች አስተዋፅኦ ለማድረግ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- ናሳ; https://www.nasa.gov
- የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ; https://www.arizona.edu