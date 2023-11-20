ዕድሎችን ማሰስ፡ የናሳ የLOFTID የጠፈር መንኮራኩር የተሳካ የበረራ ሙከራ

በናሳ የተደረገ እጅግ አስደናቂ የበረራ ሙከራ ለጠፈር ምርምር አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል። የሎው-ምድር ምህዋር የበረራ ሙከራ የኢንፍሌብል ዲሴለር (LOFTID) ሃይፐርሶኒክ ኢንፍላታብል ኤሮዳይናሚክ ዲሴለር (HIAD) aeroshell በመባል የሚታወቀውን ሊተነፍ የሚችል የሙቀት መከላከያ አዋጭነት አሳይቷል። ይህ የፈጠራ ቴክኖሎጂ ትላልቅ የጠፈር መንኮራኩሮች ማርስን፣ ቬኑስን እና የሳተርን ጨረቃን፣ ታይታንን ጨምሮ የተለያዩ የሰማይ አካላትን ከባቢ አየር በደህና እንዲጓዙ መንገዱን ሊከፍት ይችላል።
የLOFTID በተሳካ ሁኔታ ማስጀመር የተካሄደው በኖቬምበር 10፣ 2022 የዩናይትድ ማስጀመሪያ አሊያንስ (ULA) አትላስ ቪ ሮኬትን በመጠቀም ነው። ወደ ምድር ከባቢ አየር እንደገና ስትሞክር፣ መንኮራኩሩ ከ18,000 ማይል በሰአት ፍጥነት ላይ የደረሰ ሲሆን ወደ 2,700°F የሚጠጋ የሙቀት መጠን አጋጥሞታል፣ በፓስፊክ ውቅያኖስ በቀስታ ከመውደቁ በፊት።
በናሳ ዋና መሥሪያ ቤት የቴክኖሎጂ ማሳያዎች ሚሽን (ቲዲኤም) ፕሮግራም ዳይሬክተር የሆኑት ትዕግስት ኮርትስ የዚህን ስኬት አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተው ነበር፡- “ትልቅ ዲያሜትር ያላቸው ኤሮሼሎች ወሳኝ ደጋፊ ሃርድዌርን እና ከባቢ አየር ወዳለባቸው ፕላኔቶች ወለል ላይ ሊደርሱ የሚችሉ መርከቦችን እንድናቀርብ ያስችሉናል። ይህ አቅም የሰው እና የሮቦቲክ ፍለጋን በፀሀይ ስርአታችን ውስጥ ለማስፋት ሀገሪቱ ላላት አላማ ወሳኝ ነው።
ናሳ ከ LOFTID ተልዕኮ በፊት ሁለት ትናንሽ የሱቦርቢታል የበረራ ሙከራዎችን በማድረግ ለHIAD ቴክኖሎጂዎች ልማት ኢንቨስት በማድረግ ከአስር አመታት በላይ ቆይቷል። ኤጀንሲው ለትንንሽ ሳተላይቶች የመመለሻ ቴክኖሎጂዎችን ለማዳበር ከንግድ ኩባንያዎች ጋር ትብብርን ጨምሮ የወደፊት የHIAD አፕሊኬሽኖችን በማሰስ ላይ ነው።
የLOFTID የፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ ጆ ዴል ኮርሶ በተልዕኮው ውጤት መደሰታቸውን ገልጸው፣ “ይህ ለእኛ ቁልፍ ድንጋይ ነበር፣ እና አጭር መልሱ፡ በጣም የተሳካ ነበር። የLOFTID ግምገማ ያደረግነው ይህ ቴክኖሎጂ የጥልቅ ቦታን ፍለጋን ለማበረታታት ምን እንደሚያደርግ ቃል በመግባት ነው።
በስኬታማው የLOFTID ማሳያ ምክንያት ናሳ ከ ULA ጋር በቲፒንግ ፖይንት መርሃ ግብር ስር ትልቅ ባለ 12 ሜትር HIAD ኤሮሼል ለመስራት እንደሚሰራ አስታውቋል። ይህ አዲስ ኤሮሼል የዩኤልኤ ቩልካን ሞተሮችን ከዝቅተኛው የምድር ምህዋር ለእንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል ይጠቅማል።
የLOFTID ተልዕኮ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ቀልጣፋ የጠፈር ፍለጋን ለማስቻል የ HIAD ቴክኖሎጂን የመቋቋም አቅም እና አቅም አሳይቷል። በዚህ ስኬት፣ ናሳ የአጽናፈ ሰማይን ምስጢር ለመክፈት እና ከመሬት ድንበሮች በላይ መኖራችንን ለማስፋት አንድ እርምጃ ቅርብ ነው።
በየጥ
LOFTID ምንድን ነው?
LOFTID የዝቅተኛ-ምድር ምህዋር የበረራ ሙከራ ማለት ነው ሊተነፍሰው የሚችል ዲሴሌተር። ሃይፐርሶኒክ ኢንፍላትብል ኤሮዳይናሚክ ዲሴሌተር (HIAD) aeroshell በመባል የሚታወቀውን የሚተነፍሰውን የሙቀት መከላከያ አዋጭነት ለመፈተሽ በናሳ የተሰራ የጠፈር መንኮራኩር ነው።
የ HIAD ቴክኖሎጂ ለምን አስፈላጊ ነው?
እንደ ማርስ፣ ቬኑስ እና የሳተርን ጨረቃ፣ ታይታን ባሉ የሰማይ አካላት ከባቢ አየር ውስጥ ትላልቅ መንኮራኩሮችን በደህና ለመውረድ የHIAD ቴክኖሎጂ ወሳኝ ነው። ወሳኝ የድጋፍ ሃርድዌር እና ከባቢ አየር ወዳለባቸው ፕላኔቶች ወለል ላይ ሊደርሱ የሚችሉ ሰራተኞችን ለማድረስ ያስችላል።
የ HIAD ቴክኖሎጂ የወደፊት አፕሊኬሽኖች ምን ምን ናቸው?
ናሳ ለትንንሽ ሳተላይቶች የመመለሻ ቴክኖሎጂዎችን ለማዳበር ከንግድ ኩባንያዎች ጋር ያለውን አጋርነት ጨምሮ የHIAD ቴክኖሎጂ የወደፊት አተገባበርን እየመረመረ ነው።
የLOFTID ተልዕኮ ውጤት ምን ነበር?
የLOFTID ተልእኮ በጣም የተሳካ ነበር፣ ይህም ጥልቅ የጠፈር ምርምርን ለማጎልበት የHIAD ቴክኖሎጂ ተስፋን ያሳያል። የጠፈር መንኮራኩሩ እንደገና ወደ ምድር ከባቢ አየር ከገባ በኋላ ከባድ ሁኔታዎችን አጋጥሞታል ነገር ግን ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ቆይቷል ይህም የ HIAD ኤሮሼል ጥንካሬን አሳይቷል።