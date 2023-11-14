የ OSIRIS-REx ተልዕኮ፡ የሕይወትን አመጣጥ ለመረዳት አስትሮይድን ማሰስ

የ OSIRIS-REx ተልእኮ የናሳ የመጀመሪያ ተልዕኮ ከአስትሮይድ ናሙናዎችን ሰብስቦ ወደ ምድር ለመመለስ ታሪክ ሰርቷል። በሴፕቴምበር 24፣ የታሸገው ካፕሱል ውድ የአስትሮይድ ናሙናዎችን የያዘው በተሳካ ሁኔታ በሶልት ሌክ ሲቲ፣ ዩታ አቅራቢያ አረፈ።
የዚህ ተልዕኮ አስፈላጊነት በምድር ላይ ያለውን የሕይወት አመጣጥ እና ታሪክ ለመረዳት በሚደረገው ጥረት ላይ ነው። ፕላኔታችን በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ጉልህ ለውጦችን ብታደርግም፣ እንደ ተመረጠው ኢላማ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድስ ከፀሀይ ስርዓታችን ምስረታ በኋላ በአንፃራዊነት አልተለወጡም።
እነዚህ የጠፈር ዓለቶች ስለ ኮሲሚክ ሰፈራችን የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ የሚችሉ ንጹህና ያልተለወጡ ነገሮች ይሰጡናል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ናሙናዎች በማጥናት አስትሮይድ በምድር ላይ ባለው የሕይወት አመጣጥ ውስጥ ስለሚጫወተው ሚና ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
አስትሮይድ ቤንኑ ለ OSIRIS-REx ተልዕኮ ከብዙ ሳይንሳዊ እና ምህንድስና ግምት በኋላ በጥንቃቄ ተመርጧል። ላለፉት ሁለት አስርት አመታት በቴሌስኮፒክ ምልከታ በስፋት የተጠና እና ለአሰሳ ተልዕኮ ተመራጭ ያደርገዋል።
የቤንኑ ልዩ ባህሪያት አንዱ እንደ ካርቦን አስትሮይድ መመደብ ነው, ይህም ማለት ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ይዟል. የእሱ ናሙናዎች በሶላር ሲስተም ውስጥ ስላለው ንጹህ ካርበን ጠቃሚ መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ። በተጨማሪም ተልዕኮው ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶችን ከተሰበሰቡ ናሙናዎች ከተገኙት ቀጥተኛ ምልከታዎች ጋር ለማዛመድ ያለመ ነው.
የ OSIRIS-REx ተልዕኮ በዓይነቱ የመጀመሪያ አይደለም። የጃፓኑ ሃያቡሳ 1 ሚሽን በ2010 ከአስትሮይድ ኢቶካዋ ናሙናን በተሳካ ሁኔታ አመጣ።ሀያቡሳ 2 ከአስትሮይድ Ryugu በ2020 ተመለሰ።እነዚህ ተልእኮዎች በፀሃይ ስርአታችን ውስጥ ስላሉ አንጋፋ ቁሶች ጉልህ ግኝቶችን አግኝተዋል።
OSIRIS-REx የጠፈር ፍለጋውን በቀጠለበት ወቅት፣ የጠፈር መንኮራኩሩ OSIRIS-APEX የሚል ስያሜ ተሰጥቶት በአሁኑ ጊዜ ወደ አስትሮይድ አፖፊስ እየተጓዘ ነው። ይህ የስድስት አመት ጉዞ የሚያበቃው በአስትሮይድ በረራ ሲሆን ይህም ስለሰለስቲያል ጎረቤቶቻችን ያለንን እውቀት የበለጠ ያሰፋዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የ OSIRIS-REx ተልዕኮ ጠቀሜታ ምንድነው?
መልስ፡ ተልዕኮው የአስትሮይድን ሚና በምድር ላይ ባለው ህይወት አመጣጥ ላይ ለማጥናት ናሙናዎችን ከአስትሮይድ ለመሰብሰብ ያለመ ነው።
ጥ፡ አስትሮይድ ቤንኑ ለተልእኮው ለምን ተመረጠ?
መ: ቤኑ የተመረጠው እንደ ካርቦን አስትሮይድ እና ሰፊ የቴሌስኮፒክ ምልከታዎች በመመደብ ነው።
ጥ፡ ከዚህ በፊት ሌላ የአስትሮይድ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ ተካሂዷል?
መ: አዎ፣ የጃፓኑ ሃያቡሳ 1 እና ሃያቡሳ 2 ሚሲዮኖች በተሳካ ሁኔታ ከአስትሮይድ ኢቶካዋ እና ሪያጉ የመጡ ናሙናዎችን በቅደም ተከተል አምጥተዋል።
ጥ፡ የ OSIRIS-REx ተልእኮ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ያለንን ግንዛቤ የሚጠቅመው እንዴት ነው?
መ: ሳይንቲስቶች ንጹህ የአስትሮይድ ናሙናዎችን በማጥናት ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ደረጃዎች እና አስትሮይድ በህይወት አመጣጥ ውስጥ ስላለው ሚና ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ጥ፡ የOSIRIS-REx ተልእኮ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው?
መ: በአሁኑ ጊዜ OSIRIS-APEX በመባል የሚታወቀው የጠፈር መንኮራኩር በአሁኑ ጊዜ ወደ አስትሮይድ አፖፊስ ለመብረር እየሄደ ነው, የጠፈር ፍለጋውን ቀጥሏል.