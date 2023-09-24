የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር የአስትሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ አወጣ

የናሳ ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ቤንኑ በመባል ከሚታወቀው የካርቦን-ሀብታም አስትሮይድ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ በማምጣት የናሳን የመጀመሪያ የአስትሮይድ ናሙና የመመለሻ ተልእኮ ያሳያል። መንኮራኩሯ ከመሬት 100,000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለውን የናሙና ካፕሱሉን ለቀቀች እና በፓራሹት ወደ ዩታ በረሃ ገባች። የማገገሚያ ቡድኑ ካፕሱሉ እንዳልተበላሸ እና እንዳልተጣሰ አረጋግጦ ከቤንኑ ቢያንስ አንድ ኩባያ ፍርስራሹን እንደሚይዝ ገምቷል።
ይህ ተልዕኮ ከጨረቃ ባሻገር የተሰበሰበውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙናዎችን ስለሚወክል ጠቃሚ ነው። ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከፀሐይ ስርዓታችን መባቻ ጀምሮ የተጠበቁ የግንባታ ብሎኮች ሳይንቲስቶች ስለ ምድር እና ሕይወት አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ናሙናዎቹ በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ወደሚገኝ አዲስ ላብራቶሪ ይጓጓዛሉ፣ በዚያም ይጠናል።
እ.ኤ.አ. በ1 ይህንን የአንድ ቢሊዮን ዶላር ተልዕኮ የጀመረው ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር በ2016 ቤንኑ ደርሶ ከትንሿ የጠፈር አለት ላይ በ2018 የረዥም እንጨት ቫክዩም በመጠቀም በተሳካ ሁኔታ ፍርስራሹን ያዘ። መንኮራኩሯ ወደ ምድር ከመመለሱ በፊት 2020 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ተጉዛ ነበር። በሚቀጥለው ወይም በሁለት ቀናት ውስጥ የካፕሱሉ መከፈት የተሰበሰበውን ትክክለኛ መጠን ያሳያል።
ይህ የተሳካ ተልዕኮ ናሳ በ2004 ከጀነሲስ የጠፈር መንኮራኩር እና በ2006 የስታርዱስት የጠፈር መንኮራኩር ተከትሎ ናሳ ሶስተኛው የናሳ ናሙና ከጥልቅ ህዋ የሮቦት ተልእኮ የተመለሰ ነው።ከቤኑ የተወሰዱት ናሙናዎች ስለ አስትሮይድ እና በምድር ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ግንዛቤ እንዲኖረን ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ። ተጨማሪ ጥናት ካደረግን ከናሙናዎቹ የሚሰበሰበው መረጃ ወደፊት በምድራችን ላይ ስጋት ሊፈጥሩ የሚችሉትን አስትሮይድስ ለመከላከል ስልቶችን ለማዘጋጀት ይረዳል።
ምንጮች፡ አሶሺየትድ ፕሬስ