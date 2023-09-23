የናሳ OSIRIS-REx Capsule የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር በተሳካ ሁኔታ ይመልሳል

የናሳው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ወለል ላይ የተወሰደውን የድንጋይ ናሙና ይዞ ወደ ምድር የተመለሰውን ጉዞ አጠናቋል። ካፕሱሉ በከባቢ አየር ውስጥ እሳታማ ዘልቆ በመግባት እሁድ እለት በዩታ በረሃ በፓራሹት በኩል በተሳካ ሁኔታ አረፈ።
በሎክሂድ ማርቲን ተቀርጾ የተሰራው የጠፈር መንኮራኩር ለመጨረሻው ቁልቁለቱ የናሙና መመለሻ ካፕሱሉን ለቋል፣ በበረራ መንገዱ ላይ ምንም ማስተካከያ አላስፈለገውም። ትክክለኛ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው ማረፊያ በዩኤስ ጦር ዩታ ሙከራ እና ስልጠና ክልል ላይ ነው።
የ OSIRIS-REx ተልዕኮ፣ በናሳ እና በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ መካከል ያለው ትብብር፣ የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር መልሶ ለማምጣት ሶስተኛው ነው። እንዲሁም የተሰበሰበው ትልቁ ናሙና ነው, በግምት 250 ግራም ይመዝናል. ቀደም ሲል በጃፓን የጠፈር ኤጀንሲ ተልዕኮዎች የአስትሮይድ ናሙናዎችን መልሰዋል።
ካፕሱሉ በየስድስት አመቱ በአንፃራዊነት ወደ ምድር ቅርብ ከምትገኝ ከቤንኑ ፣ ከካርቦን የበለፀገ አስትሮይድ የተሰበሰበ ቁሳቁስ ይዟል። 1,600 ጫማ ስፋት ያለው ቤንኑ ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት እና ስለ ፕላኔታችን አመጣጥ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት ለሕይወት እድገት አስፈላጊ የሆኑትን ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ሊይዝ እንደሚችል ያምናሉ.
OSIRIS-REx እ.ኤ.አ. በ2016 ተጀመረ እና በ2018 ቤኑ ደረሰ። ሁለት አመታትን በአስትሮይድ በመዞር ካሳለፈች በኋላ፣ መንኮራኩሩ በተሳካ ሁኔታ በጥቅምት 2020 ከገጽታዋ ላይ ናሙና ሰበሰበች። ናሙናው አሁን በዩታ የሙከራ ክልል ውስጥ "ንጹህ ክፍል" ውስጥ ይመረመራል። ወደ ናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ከመጓጓዙ በፊት።
የOSIRIS-REx ተልዕኮ ስኬት እንደ ምድር ያሉ አለታማ ፕላኔቶችን አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ ያደርገናል። በዚህ እና በቀደሙት የአስትሮይድ ናሙና የመመለሻ ተልእኮዎች የተሰበሰበው መረጃ ስለ ስርዓታችን አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
– ምንጭ ጽሑፍ፡ [ምንጭ]
- ናሳ
- የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ