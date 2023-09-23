የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የናሳ OSIRIS-REx Capsule የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር በተሳካ ሁኔታ ይመልሳል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 23, 2023
የናሳ OSIRIS-REx Capsule የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር በተሳካ ሁኔታ ይመልሳል

የናሳው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ወለል ላይ የተወሰደውን የድንጋይ ናሙና ይዞ ወደ ምድር የተመለሰውን ጉዞ አጠናቋል። ካፕሱሉ በከባቢ አየር ውስጥ እሳታማ ዘልቆ በመግባት እሁድ እለት በዩታ በረሃ በፓራሹት በኩል በተሳካ ሁኔታ አረፈ።

በሎክሂድ ማርቲን ተቀርጾ የተሰራው የጠፈር መንኮራኩር ለመጨረሻው ቁልቁለቱ የናሙና መመለሻ ካፕሱሉን ለቋል፣ በበረራ መንገዱ ላይ ምንም ማስተካከያ አላስፈለገውም። ትክክለኛ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው ማረፊያ በዩኤስ ጦር ዩታ ሙከራ እና ስልጠና ክልል ላይ ነው።

የ OSIRIS-REx ተልዕኮ፣ በናሳ እና በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ መካከል ያለው ትብብር፣ የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር መልሶ ለማምጣት ሶስተኛው ነው። እንዲሁም የተሰበሰበው ትልቁ ናሙና ነው, በግምት 250 ግራም ይመዝናል. ቀደም ሲል በጃፓን የጠፈር ኤጀንሲ ተልዕኮዎች የአስትሮይድ ናሙናዎችን መልሰዋል።

ካፕሱሉ በየስድስት አመቱ በአንፃራዊነት ወደ ምድር ቅርብ ከምትገኝ ከቤንኑ ፣ ከካርቦን የበለፀገ አስትሮይድ የተሰበሰበ ቁሳቁስ ይዟል። 1,600 ጫማ ስፋት ያለው ቤንኑ ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት እና ስለ ፕላኔታችን አመጣጥ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት ለሕይወት እድገት አስፈላጊ የሆኑትን ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ሊይዝ እንደሚችል ያምናሉ.

OSIRIS-REx እ.ኤ.አ. በ2016 ተጀመረ እና በ2018 ቤኑ ደረሰ። ሁለት አመታትን በአስትሮይድ በመዞር ካሳለፈች በኋላ፣ መንኮራኩሩ በተሳካ ሁኔታ በጥቅምት 2020 ከገጽታዋ ላይ ናሙና ሰበሰበች። ናሙናው አሁን በዩታ የሙከራ ክልል ውስጥ "ንጹህ ክፍል" ውስጥ ይመረመራል። ወደ ናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ከመጓጓዙ በፊት።

የOSIRIS-REx ተልዕኮ ስኬት እንደ ምድር ያሉ አለታማ ፕላኔቶችን አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ ያደርገናል። በዚህ እና በቀደሙት የአስትሮይድ ናሙና የመመለሻ ተልእኮዎች የተሰበሰበው መረጃ ስለ ስርዓታችን አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።

ምንጮች:
– ምንጭ ጽሑፍ፡ [ምንጭ]
- ናሳ
- የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከቤንኑ ናሙናዎች ጋር ወደ ምድር ለመመለስ ተዘጋጅቷል።

ሴፕቴ 24, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

የጨረቃ በረዶ እንቆቅልሽ፡ መነሻውን መፍታት

ሴፕቴ 24, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ የአስትሮይድ ናሙና መነሻን ለማምጣት ተዘጋጅቷል።

ሴፕቴ 24, 2023 ቪኪ Stavropoulou

አመለጠዎት

ሳይንስ

ኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከቤንኑ ናሙናዎች ጋር ወደ ምድር ለመመለስ ተዘጋጅቷል።

ሴፕቴ 24, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የጨረቃ በረዶ እንቆቅልሽ፡ መነሻውን መፍታት

ሴፕቴ 24, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ የአስትሮይድ ናሙና መነሻን ለማምጣት ተዘጋጅቷል።

ሴፕቴ 24, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ጄሊፊሽ ስለ የመማር ችሎታዎች ባህላዊ እምነቶችን ይፈትናል።

ሴፕቴ 24, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች