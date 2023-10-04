የናሳ የመጀመሪያው አስትሮይድ ናሙና በመጨረሻ በምድር ላይ አረፈ

ከሰባት አመት ጥበቃ በኋላ የናሳ የመጀመሪያው የአስትሮይድ ናሙና በመጨረሻ ወደ ምድር ተመለሰ። እ.ኤ.አ. በ2016 የጀመረው የኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር ምርምር በአስትሮይድ ቤንኑ ላይ በተሳካ ሁኔታ በማረፍ ከገጹ ላይ በግምት ዘጠኝ አውንስ ብናኝ ሰብስቧል። የፍተሻው ጉዞ በዩታ በረሃ ላይ ከመድረሱ በፊት 3.86 ቢሊዮን ማይልስ ፈጅቷል።
ናሳ የመጀመሪያው ክዳን ሲከፈት በኦሳይረስ-ሬክስ የሳይንስ ታንኳ ላይ ባለው የአቪዮኒክስ ወለል ላይ ጥቁር አቧራ እና ፍርስራሾችን አግኝቷል። ይህ ፍርስራሽ ምድርን ሊያሰጉ ስለሚችሉ የአስትሮይድ ዓይነቶች ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
የአስትሮይድ ናሙና የያዘው ካፕሱል ከ67,000 ማይልስ በላይ ከፍታ ላይ የተለቀቀው እና በምድር ከባቢ አየር ውስጥ እሳታማ ቁልቁል በመውረድ በሰአት ከ27,000 ማይል በላይ ይደርሳል። ሁለት ፓራሹቶች መውረዱን ለማዘግየት የታሰቡ ነበሩ፣ ነገር ግን ዋናው ሹት ከተጠበቀው በላይ ተዘርግቷል።
የዜና ኮንፈረንስ ለጥቅምት 11 ተይዟል, በዚህ ጊዜ አብዛኛው ናሙና ለህዝብ ይፋ ይሆናል. የአስትሮይድ ትንተና ስለ ፀሀይ ስርአት አፈጣጠር እና ስለ ምድር መኖሪያነት ሳይንሳዊ ግንዛቤን እንደሚያሳድግ ይጠበቃል። አብዛኛው ናሙና ለወደፊት ጥናት ተጠብቆ ይቆያል፣ የተወሰነው ክፍል ወዲያውኑ ለሙከራዎች ጥቅም ላይ ይውላል እና የተወሰኑት ደግሞ በጃፓን እና ካናዳ ለሚስዮን አጋሮች ይላካሉ።
እንደ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድስ ከመጀመሪያው የፀሀይ ስርዓት ከመጀመሪያዎቹ ቁሳቁሶች የተውጣጡ እንደሆኑ ተደርገው ይወሰዳሉ ፣ ይህም ስለ ምስረታ እና የዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ ። ቤንኑ በተለይም በማዕድን ውስጥ የተቆለፉ የካርቦን እና የውሃ ሞለኪውሎች እንዳሉ ይታመናል። በምርመራው ከገጽታ ጋር በተገናኘበት ወቅት የተገኘው ያልተጠበቀ ዝቅተኛ ጥግግት ሳይንቲስቶችን አስገርሟል። ቤኑ ከመሬት ጋር የመጋጨት እድሉ ትንሽ ቢሆንም፣ አፃፃፉን መረዳቱ ለወደፊት ጉዳዮች ጠቃሚ ነው።
ምንጮች:
- NASA (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)
- የኦሳይረስ-ሬክስ ፕሮግራም ሥራ አስፈፃሚ ሜሊሳ ሞሪስ