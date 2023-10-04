የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የናሳ የመጀመሪያው አስትሮይድ ናሙና በመጨረሻ በምድር ላይ አረፈ

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 4, 2023
የናሳ የመጀመሪያው አስትሮይድ ናሙና በመጨረሻ በምድር ላይ አረፈ

ከሰባት አመት ጥበቃ በኋላ የናሳ የመጀመሪያው የአስትሮይድ ናሙና በመጨረሻ ወደ ምድር ተመለሰ። እ.ኤ.አ. በ2016 የጀመረው የኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር ምርምር በአስትሮይድ ቤንኑ ላይ በተሳካ ሁኔታ በማረፍ ከገጹ ላይ በግምት ዘጠኝ አውንስ ብናኝ ሰብስቧል። የፍተሻው ጉዞ በዩታ በረሃ ላይ ከመድረሱ በፊት 3.86 ቢሊዮን ማይልስ ፈጅቷል።

ናሳ የመጀመሪያው ክዳን ሲከፈት በኦሳይረስ-ሬክስ የሳይንስ ታንኳ ላይ ባለው የአቪዮኒክስ ወለል ላይ ጥቁር አቧራ እና ፍርስራሾችን አግኝቷል። ይህ ፍርስራሽ ምድርን ሊያሰጉ ስለሚችሉ የአስትሮይድ ዓይነቶች ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።

የአስትሮይድ ናሙና የያዘው ካፕሱል ከ67,000 ማይልስ በላይ ከፍታ ላይ የተለቀቀው እና በምድር ከባቢ አየር ውስጥ እሳታማ ቁልቁል በመውረድ በሰአት ከ27,000 ማይል በላይ ይደርሳል። ሁለት ፓራሹቶች መውረዱን ለማዘግየት የታሰቡ ነበሩ፣ ነገር ግን ዋናው ሹት ከተጠበቀው በላይ ተዘርግቷል።

የዜና ኮንፈረንስ ለጥቅምት 11 ተይዟል, በዚህ ጊዜ አብዛኛው ናሙና ለህዝብ ይፋ ይሆናል. የአስትሮይድ ትንተና ስለ ፀሀይ ስርአት አፈጣጠር እና ስለ ምድር መኖሪያነት ሳይንሳዊ ግንዛቤን እንደሚያሳድግ ይጠበቃል። አብዛኛው ናሙና ለወደፊት ጥናት ተጠብቆ ይቆያል፣ የተወሰነው ክፍል ወዲያውኑ ለሙከራዎች ጥቅም ላይ ይውላል እና የተወሰኑት ደግሞ በጃፓን እና ካናዳ ለሚስዮን አጋሮች ይላካሉ።

እንደ ቤንኑ ያሉ አስትሮይድስ ከመጀመሪያው የፀሀይ ስርዓት ከመጀመሪያዎቹ ቁሳቁሶች የተውጣጡ እንደሆኑ ተደርገው ይወሰዳሉ ፣ ይህም ስለ ምስረታ እና የዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ ። ቤንኑ በተለይም በማዕድን ውስጥ የተቆለፉ የካርቦን እና የውሃ ሞለኪውሎች እንዳሉ ይታመናል። በምርመራው ከገጽታ ጋር በተገናኘበት ወቅት የተገኘው ያልተጠበቀ ዝቅተኛ ጥግግት ሳይንቲስቶችን አስገርሟል። ቤኑ ከመሬት ጋር የመጋጨት እድሉ ትንሽ ቢሆንም፣ አፃፃፉን መረዳቱ ለወደፊት ጉዳዮች ጠቃሚ ነው።

ምንጮች:
- NASA (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)
- የኦሳይረስ-ሬክስ ፕሮግራም ሥራ አስፈፃሚ ሜሊሳ ሞሪስ

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

ትራይሴራቶፕስ የራስ ቅል አሁን በካናዳ ተገኝቷል በሮያል ታይሬል ሙዚየም

ጥቅምት 6, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ አስገራሚ ፍንዳታ አግኝተዋል፡ የፈጣን ሰማያዊ የጨረር ሽግግር ምስጢር ምስጢር

ጥቅምት 6, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

የናሙና ጣሳ ከአስቴሮይድ ቤንኑ የተትረፈረፈ ቁሳቁስ ስላለው ሳይንቲስቶች “ጥሩ ችግር” አጋጥሟቸዋል

ጥቅምት 6, 2023 ቪኪ Stavropoulou

አመለጠዎት

ሳይንስ

ትራይሴራቶፕስ የራስ ቅል አሁን በካናዳ ተገኝቷል በሮያል ታይሬል ሙዚየም

ጥቅምት 6, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአጽናፈ ዓለም ውስጥ አስገራሚ ፍንዳታ አግኝተዋል፡ የፈጣን ሰማያዊ የጨረር ሽግግር ምስጢር ምስጢር

ጥቅምት 6, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የናሙና ጣሳ ከአስቴሮይድ ቤንኑ የተትረፈረፈ ቁሳቁስ ስላለው ሳይንቲስቶች “ጥሩ ችግር” አጋጥሟቸዋል

ጥቅምት 6, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ቻይና የጠፈር ጣቢያን ከአይኤስኤስ እንደ አማራጭ ለማስፋት አቅዳለች።

ጥቅምት 6, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች