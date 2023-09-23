ምድር ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና ልትቀበል ነው በህዋ ተይዟል።

የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ እስከ ህዋ ድረስ ተይዞ የነበረውን ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና ለማቅረብ ተዘጋጅቷል ይህም ሳይንቲስቶች በቢሊዮን ከሚቆጠሩ አመታት በፊት ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። የጠፈር መንኮራኩሩ በመስከረም 24 በዩታ በረሃ እንድታርፍ፣ በግምት 250 ግራም የሚመዝኑ የድንጋይ እና የአቧራ ናሙናዎችን ይዛለች።
ከመሬት 200 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ከሚገኘው አስትሮይድ ቤንኑ ላይ የተወሰደው ናሙና ፀሀይ እና ፕላኔቶች ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በሚፈጠሩበት ጊዜ ውስጥ መስኮት ይሰጣል ። ዩናይትድ ስቴትስ የአስትሮይድ ናሙና ስታመጣ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ይሆናል፣የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲም OSIRIS-REx Laser Altimeter በማቅረብ በተልዕኮው ውስጥ ሚና ይጫወታል።
የሌዘር ሲስተም የቤኑን ገጽታ ለመቃኘት እና ስለ ባህሪያቱ ዝርዝር መረጃ ለመሰብሰብ ረድቷል። በዚህ ምክንያት ካናዳ ለምርምር ዓላማዎች የቤንኑ ናሙና የተወሰነ ክፍል ትቀበላለች። የተልእኮው ዋና አላማ ህይወት በምድር ላይ እንዴት እንደጀመረ እና ፕላኔቶች በፀሃይ ስርአት ውስጥ እንዴት እንደተፈጠሩ መረዳት ነው።
በሮያል ኦንታሪዮ ሙዚየም ከፍተኛ ባለሙያ እና የካናዳ ቡድን አካል የሆኑት ኪም ዴይት ከቤንኑ የተሰበሰቡት ቋጥኞች ከመጀመሪያዎቹ የሶላር ሲስተም ምስረታ ላይ መሆናቸውን እና ቡድኑ ያልተጠበቀ ግኝቶችን እንደሚጠብቅ ተናግሯል።
የ OSIRIS-REx Laser Altimeter የመሳሪያ ሳይንቲስት ሚካኤል ዳሊ የካናዳ የአስትሮይድ ናሙና ትንተና ቤንኑ ሙቀትን እንዴት እንደሚይዝ እና እንደሚያከፋፍል በመረዳት ላይ እንደሚያተኩር አብራርተዋል። ቤንኑ በካርቦን የበለፀገ አስትሮይድ ከኒውዮርክ ኢምፓየር ስቴት ህንፃ የሚበልጥ ሲሆን ከውሃ ጋር የሸክላ ማዕድኖችን እና የድንጋይ ንጣፎችን እንደያዘ ይታመናል። ተልእኮው ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ስኳር እና አሚኖ አሲዶችን ጨምሮ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎች መኖራቸውን ሊያውቅ ይችላል።
ቤኑን ማጥናት ለሳይንሳዊ ዓላማዎች ጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ተመራማሪዎች ለወደፊቱ ተመሳሳይ አስትሮይድ በምድር ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተጽእኖ ለማዘጋጀት ይረዳል. ጃፓን ከዚህ ቀደም አነስተኛ መጠን ያላቸውን የአስትሮይድ ናሙናዎችን አውጥታ ነበር፣ ነገር ግን ይህ ተልእኮ ለዩናይትድ ስቴትስ ትልቅ ምዕራፍ ነው።
ምንጮች:
- ናሳ የፀሐይ ስርዓት (@NASASolarSystem) በትዊተር ላይ
- ዓለም አቀፍ ዜና
- አሶሺዬትድ ፕሬስ