ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን በሌዘር መረጃ ማስተላለፍ ውስጥ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል

በናሳ የተገነባው የዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ (ዲኤፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን) ሲስተም በሌዘር ቴክኖሎጂ በመጠቀም በ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ መረጃን በተሳካ ሁኔታ አስተላልፏል። ይህ ስኬት በጨረቃ እና በመሬት መካከል ያለውን ርቀት በ40 እጥፍ ብልጫ ያለውን የኦፕቲካል ግንኙነቶችን ማሳያ ነው።
በኖቬምበር 14 ላይ የተካሄደው የ DSOC ሙከራ፣ በሳን ዲዬጎ ካውንቲ፣ ካሊፎርኒያ በሚገኘው የካልቴክ ፓሎማር ኦብዘርቫቶሪ ውስጥ መረጃን ወደ ሃሌ ቴሌስኮፕ ኮድ ለማድረግ እና ለማስተላለፍ ቅርብ የሆነ ኢንፍራሬድ ሌዘር ተጠቅሟል። ይህ ቆራጭ የሌዘር ኮሙኒኬሽን ሲስተም በቅርቡ በተከፈተው የሳይቼ መንኮራኩር ተሳፍሮ የተተከለ ሲሆን በሁለት አመት የቴክኖሎጂ ማሳያ ጊዜ ከፍተኛ የባንድዊድዝ ሙከራ ዳታ ወደ ምድር የመላክ አላማ አለው።
በደቡብ ካሊፎርኒያ በሚገኘው የናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ የሚተዳደረው፣ ሁለቱም DSOC እና Psyche በጠፈር ግንኙነት ውስጥ እድገት ለማምጣት መንገድ እየከፈቱ ነው። የኢንፍራሬድ ምልክቶችን መላክ እና መቀበል የሚችል የ DSOC መሳሪያ ከኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ቴሌስኮፕ ላቦራቶሪ በራይትዉድ ካሊፎርኒያ አቅራቢያ በሚገኘው የጄፒኤል የጠረጴዛ ማውንቴን ፋሲሊቲ የተላለፈ ኃይለኛ አፕሊንክ ሌዘር ቢኮን ላይ ይቆልፋል።
በናሳ “የመጀመሪያ ብርሃን” እየተባለ የሚጠራው ይህ ወሳኝ ምዕራፍ በሳይቼ ላይ የሚገኘውን የበረራ ሌዘር አስተላላፊ ከመሬት ንብረቶች ጋር በተሳካ ሁኔታ ማስተባበርን ያሳያል። ትራንስሴይቨር ከአውቶሜትድ ሲስተሞች ጎን ለጎን የሌዘር ጨረሮችን መጠቆሚያ በማስተካከል በፓሎማር እና በጠረጴዛ ማውንቴን ፋሲሊቲ መካከል ቀልጣፋ የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር አስችሏል።
በናሳ ዋና መሥሪያ ቤት የቴክኖሎጂ ሰልፎች ዳይሬክተር ትዕግስት ኮርትስ፣ ይህንን ምዕራፍ ማሳካት ያለውን አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥተው፣ ለወደፊትም ከፍተኛ የውሂብ መጠን ያላቸውን ግንኙነቶች መንገድ የሚከፍት መሆኑን ገልጸዋል። እነዚህ እድገቶች ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለማስተላለፍ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እና ቪዲዮን እንኳን በማሰራጨት የሰው ልጅ የማርስን ፍለጋን ለመደገፍ ያስችላል።
“ሊንኩን መዝጋት” በመባል በሚታወቁት በሁለቱም ወደላይ እና ወደ ታች ሊንክ ሌዘር በኩል የፈተና መረጃዎችን በተሳካ ሁኔታ ማስተላለፍ የሙከራው ዋና ዓላማን ያሳያል። በ DSOC እና Psyche ላይ የሚሰሩት ቡድኖች ከፊታቸው ያሉትን ተግዳሮቶች ሲገነዘቡ፣ ይህን ታላቅ ጉዞ በቁርጠኝነት እና በትብብር ጀምረዋል።
በየጥ:
ጥ፡ DSOC ምንድን ነው?
መ፡ DSOC ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽንስ ማለት ነው፣ በናሳ የተሰራ ሌዘር የጠፈር ግንኙነት ስርዓት።
ጥ፡ የ DSOC ስኬት ምን ነበር?
መ፡ DSOC በ10 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ውሂብን በሌዘር በተሳካ ሁኔታ አስተላልፏል፣ይህም ከቀደምት የኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን መዝገብ በልጦ ነበር።
ጥ፡ የ DSOC ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ DSOC ከፍተኛ ባንድዊድዝ መረጃን ከጥልቅ ቦታ ተልእኮዎች የማሳየት ዓላማ አለው፣ ይህም ወደፊት የጠፈር ፍለጋ የላቀ የግንኙነት አቅሞችን ያስችላል።
ጥ፡ DSOC የት ነው የተጫነው?
መ: DSOC በማርስ እና ጁፒተር መካከል ወዳለው ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ በተልዕኮ ላይ ባለው Psyche የጠፈር መንኮራኩር ላይ ተጭኗል።
ጥ፡ የ DSOC የወደፊት ግቦች ምንድናቸው?
መ፡ የ DSOC የወደፊት ግቦች ሳይንሳዊ መረጃን ለመላክ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እና የዥረት ቪዲዮን ወደ ማርስ የሰውን ተልዕኮ ለመደገፍ ከፍተኛ የውሂብ ደረጃ ግንኙነቶችን ማዳበርን ያካትታሉ።