የናሳ ዳግገር፡ ​​አብዮታዊ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ማስጠንቀቂያ ስርዓት

ናሳ DAGGERን ፈጥሯል፣ ስለሚመጣው የፀሐይ አውሎ ነፋስ ወሳኝ ማንቂያዎችን የሚሰጥ፣ እነዚህ አውዳሚ ክስተቶች ከመከሰታቸው በፊት የ30 ደቂቃ ጭንቅላትን ይሰጣል። የፀሀይ አውሎ ነፋሶች በድንገት ከፀሀይ የሚወጡ የፀሃይ ቁሶች በሃይል መረቦች እና የመገናኛ አውታሮች ላይ ጨምሮ በመሬት መሠረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ።
እንደ ከ35 ዓመታት በፊት የኩቤክ መጥፋት እና ከ150 ዓመታት በፊት የተከሰተው የካርሪንግተን ክስተት፣ የመሳሰሉ ታሪካዊ ክስተቶች የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን አውዳሚ አቅም ያሳያሉ። ለዝግጅቱ አጣዳፊነት ምላሽ፣ ናሳ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት እና ትክክለኛነት የሚታወቅ DAGGER የተባለ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ለመፍጠር የላቀ ቴክኖሎጂን ተጠቅሟል።
DAGGER የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን በሚያስደንቅ ቅልጥፍና ለመተንበይ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) እና የሳተላይት መረጃን ያጣምራል። ናሳ ከተለያዩ ሳተላይቶች የተሰበሰበ መረጃ፣ ACE፣ ንፋስ፣ አይኤምፒ-8 እና ጂኦቴይል ጨምሮ የፀሐይን እንቅስቃሴ ያለማቋረጥ ይቆጣጠራሉ። እነዚህ ሳተላይቶች ስለ ፀሐይ ፍንጣቂዎች በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ ሰጥተዋል። ይሁን እንጂ እየመጣ ያለውን የፀሐይ ማዕበል መለየት የችግሩ አንድ አካል ብቻ ነው። በምድር ላይ ያለውን ተፅዕኖ መረዳትም እንዲሁ አስፈላጊ ነው።
ይህንን ፈተና ለመቅረፍ ተመራማሪዎች የሳተላይት መረጃን እና ቀደም ሲል በፀሀይ አውሎ ነፋሶች ምክንያት ከመሬት ላይ ከተመሰረቱ ጣቢያዎች የተገኘውን መረጃ አጣምረዋል። ይህ አጠቃላይ የመረጃ ስብስብ DAGGERን ለማሰልጠን መሰረት ሆኖ አገልግሏል፣ በዚህ የለውጥ ስርዓት አስኳል ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ የጥልቅ ትምህርት ሞዴል።
በትክክለኛነቱ እና በፈጣን ምላሹ የሚታወቀው DAGGER በመተንበይ ስልተ ቀመሮች ውስጥ ጉልህ የሆነ ግኝትን ይወክላል። የፀሐይ አውሎ ነፋስ ክስተት ክብደት እና አቅጣጫ ከአንድ ሰከንድ በታች ሊተነብይ ስለሚችል በጣም አስደናቂው ባህሪው ፍጥነቱ ነው። በየደቂቃው ትንበያዎችን ማመንጨት ይችላል, ከቀደምት ስልተ ቀመሮች ጋር ሲነጻጸር እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ የሚጠይቅ.
ቀደምት ስልተ ቀመሮች የፀሐይ ማዕበልን ዓለም አቀፋዊ ተፅእኖ ለመተንበይ ካለው ስሌት ውስብስብነት ጋር ታግለዋል። ይሁን እንጂ DAGGER በመላው የምድር ገጽ ላይ ፈጣን ትንበያ ስሌቶችን በማከናወን ይህንን ፈተና አሸንፏል።
የግማሽ የምድር ክፍል በማንኛውም ጊዜ በጨለማ ውስጥ በመሆኗ የአካባቢ ትንበያዎች ወሳኝ ናቸው። የDAGGER ፍጥነት እና አለም አቀፋዊ ሽፋን ለፀሃይ አውሎ ነፋስ አደጋዎች ለመተንበይ እና ምላሽ ለመስጠት በዋጋ ሊተመን የማይችል መሳሪያ ያደርገዋል። እንደ ክፍት ምንጭ መድረክ መግቢያው የፍጆታ እና የግንኙነት ኩባንያዎች በጣም ከባድ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ከመከሰታቸው በፊት ወደ አስጊ ግምገማ ስርዓታቸው እንዲዋሃዱ ያስችላቸዋል።
እንደ አውሎ ንፋስ ማስጠንቀቂያዎች ያሉ የሚሰሙ ማንቂያዎችን ባያነሳም፣ DAGGER ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ከበፊቱ በበለጠ ፍጥነት ሊደርሱ ስለሚችሉ አደጋዎች ወዲያውኑ እንዲነገራቸው ያረጋግጣል። የናሳ የDAGGER እድገት በጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ላይ አስደናቂ ስኬት ያሳያል። ለፀሃይ አውሎ ንፋስ የ30 ደቂቃ የላቀ ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ባለው ችሎታ እና አለምአቀፍ የመተንበይ አቅሙ፣ DAGGER የእነዚህ የሰማይ ክስተቶች አስከፊ መዘዝን ለመከላከል በተሻለ ሁኔታ ያስታጥቀናል።
- ምንጮች
– የምንጭ ጽሑፍ፡ የናሳ DAGGER ቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓት
- ACE ሳተላይት: የላቀ ጥንቅር አሳሽ
- የንፋስ ሳተላይት: በፖሊሶች ላይ የፀሐይ ንፋስ ምልከታዎች
– IMP-8 ሳተላይት፡ የኢንተርፕላኔቶች ክትትል መድረክ 8
– ጂኦቴይል ሳተላይት፡ ጂኦማግኔቲክ ጅራት መፈተሻ