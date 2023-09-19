የናሳ የማወቅ ጉጉት ሮቨር ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ ላይ ደረሰ፣ ስለ ማርስ ዋተር ያለፈ ፍንጭ ያሳያል።

በአስደናቂ ሁኔታ የናሳ የኩሪየስቲ ማርስ ሮቨር በቀይ ፕላኔት ላይ የጥንታዊ ፍርስራሽ ፍሳሾችን እንደያዘ የሚታመንበት ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ በተሳካ ሁኔታ ደረሰ። ይህ ስኬት በማርስ የውሃ ታሪክ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ከሦስት ቢሊዮን ዓመታት በፊት፣ በማርስ እርጥብ እርጥበታማ ወቅት፣ ፍርስራሾች ጭቃና ቋጥኞችን ወደ ተራራ በማጓጓዝ የደጋፊ ቅርጽ ያለው ክምችት ፈጠረ። በጊዜ ሂደት፣ የማርስ ነፋሳት ይህንን ክምችት ዛሬ ወደምናየው ሸንተረር ሸረሸሩት። ይህ ሸንተረር ቀደም ሲል በማርስ ላይ ስላለው የውሃ መኖር ጠቃሚ ፍንጮችን ይዟል።
ወደ ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ የተደረገው ጉዞ ፈታኝ አልነበረም። ሮቨር “ጋቶር-ኋላ” ቋጥኞችን እና ገደላማ ቦታዎችን ገጥሞታል፣ ነገር ግን ከሶስት ሙከራዎች በኋላ በመጨረሻ ነሐሴ 14 ላይ ወደ ገደሉ ጫፍ ደረሰ።ከዚህ ነጥብ አንጻር የማወቅ ጉጉት የሮቦት ክንዱን በመጠቀም አካባቢውን ማጥናት ይችላል።
እ.ኤ.አ. ከ2014 ጀምሮ የማወቅ ጉጉት ወደ ሻርፕ ተራራ እየወጣ ነው ፣በመንገድ ላይ ያሉ ጥንታዊ ሀይቆችን እና ጅረቶችን ያሳያል። እያንዳንዱ የተራራ ሽፋን በማርስ ታሪክ ውስጥ የተለየ ጊዜን ይወክላል። ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ በተራራው ላይ ካሉት የመጨረሻዎቹ አፈጣጠራዎች አንዱ በመሆናቸው ከትንንሽ የማርስ ዘመን አንዱን ቅጽበታዊ እይታ ያቀርባል።
በገደል ላይ ለ11 ቀናት ባደረገው ጉዞ፣ Curiosity ከሌሎች የሻርፕ ተራራ ክፍሎች የመጡ ጥቁር ድንጋዮችን ፎቶግራፍ በማንሳት ተንትኗል። እነዚህ ቋጥኞች፣ አንዳንዶቹ እንደ አውቶሞቢል ግዙፍ፣ በቆሻሻ ፍሰቶች የተጓጓዙ ሲሆን ይህም የላይኛውን ተራራ ቁሳቁስ ለማጥናት ልዩ እድል ፈጠረላቸው።
በተጨማሪም፣ የማወቅ ጉጉት በገደል ላይ መገኘቱ ሳይንቲስቶች ፍርስራሽ ፍሰት ፋን የሚባል የጂኦሎጂካል አሰራርን እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል። የአፈጣጠራቸው መካኒኮች የጥናት ርዕሰ ጉዳይ ሆነው ቢቀሩም፣ ተመራማሪዎች እነዚህን በማርስ ላይ ያሉ ክስተቶችን መረዳታቸው በምድር ላይ ባሉ ተመሳሳይ ክስተቶች ላይ ብርሃን እንደሚፈጥር ተስፋ ያደርጋሉ።
ሮቨር በጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ ላይ 136 ምስሎችን ቀርጿል፣ እነዚህም በአካባቢው ፓኖራሚክ እይታ ውስጥ ተሰባስበው ነበር። ሳይንቲስቶች አሁን ስለ ማርስ የውሃ ውሃ የበለጠ ለማወቅ መረጃውን እና ምስሎችን እየመረመሩ ነው።
የማወቅ ጉጉት ቀጣዩ ተልእኮ ከዳገቱ ላይ ወደሚገኘው ሰርጥ መንገድ መፈለግ ነው፣በሻርፕ ተራራ ላይ የውሃ ሚስጥሮችን በተመለከተ ተጨማሪ ምርመራዎች ይካሄዳሉ።
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