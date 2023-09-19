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የናሳ የማወቅ ጉጉት ሮቨር በማርስ ላይ አደገኛ መድረሻ ላይ ደረሰ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 19, 2023
የናሳ የማወቅ ጉጉት ሮቨር በማርስ ላይ አደገኛ መድረሻ ላይ ደረሰ

የናሳ የማወቅ ጉጉት ማርስ ሮቨር በቀይ ፕላኔት ላይ ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ የሚባል ጠቃሚ መዳረሻ በተሳካ ሁኔታ ደረሰ። ይህ ሸንተረር የማርስን እርጥብ ያለፈ ታሪክ እና ስለ ጥንታዊ የመሬት መንሸራተት መረጃዎች እንደሚይዝ ይታመናል። አደረጃጀቱ የተፈጠረው ከተራራው ዳር ጭቃና ቋጥኝ ተሸክሞ በሚወርድ ፍርስራሽ ሲሆን በመጨረሻም በነፋስ መሸርሸር ወደ ከፍተኛ ሸንተረር ተሰራጭቷል። ጂኦሎጂስት የሆኑት ዊልያም ዲትሪች እነዚህን ክስተቶች መመልከታቸው አስደናቂ እንደሚሆን እና እነሱን ማጥናት ሳይንቲስቶች በምድር ላይ ያሉ ተመሳሳይ ክስተቶችን በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ ይረዳቸዋል ብለዋል ።

የማወቅ ጉጉት ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ ላይ ለመድረስ ብዙ ፈተናዎችን ገጥሞታል። ግሪንሄው ፔዲመንት በመባል የሚታወቀውን የድንጋይ አፈጣጠር መጠን ካስቀመጠ በኋላ ወደ ክልሉ ለመድረስ ችግር ነበረበት፣ በመቀጠልም “gator-back” ወደሚባሉት ቋጥኞች ውስጥ በመሮጥ። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ፣ በማርከር ባንድ ሸለቆ ውስጥም ችግሮች አጋጥመውታል። በመጨረሻም፣ ከሶስት አመታት በኋላ፣ ሮቨር በደህና ወደ ሸንተረር መድረስ ችሏል።

በገደል ላይ በቆየው የ11-ቀን ቆይታ፣ Curiosity Mastcamን ተጠቅሞ 136 የአከባቢውን ምስሎች አንስቷል። እነዚህ ምስሎች ከተራራው ላይ ሌላ ቦታ የመጡ ጥቁር አለቶች እና ከሻርፕ ተራራ ከፍተኛ ክፍሎች የመጡ ናቸው ተብሎ የሚታመኑ ትናንሽ ፍርስራሾችን ያሳያሉ። በተጨማሪም ሮቨር “ፍርስራሹ ፍሰት ፋን” ተብሎ ስለሚጠራው የጂኦሎጂ ክስተት ለሳይንቲስቶች የቅርብ እይታዎችን ሰጥቷቸዋል፣ ፍርስራሽ በአድናቂዎች ቅርፅ ተሰራጭቷል።

የጌዲዝ ቫሊስ ሪጅን በተሳካ ሁኔታ ከመረመረ በኋላ፣ የማወቅ ጉጉት አሁን የሻርፕ ተራራን የውሃ ታሪክ ለመመርመር ከገደሉ በላይ ወዳለው መንገድ እያመራ ነው። ይህ ተልዕኮ ከ 2012 ጀምሮ በመካሄድ ላይ ያለው የናሳ የማርስ ሳይንስ ላብራቶሪ ተልዕኮ አካል ነው እና ጉጉትን በማርስ ላይ ወደ ተለያዩ አስደናቂ ቦታዎች ወስዷል።

ምንጮች:
– ናሳ የማወቅ ጉጉት ያለው ማርስ ሮቨር ጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ – ናሳ መድረሱን አረጋግጧል
– የማወቅ ጉጉት ቡድን የጋሌ ክራተር ጥንታዊ አካባቢን የመለወጥ እይታ – ናሳ
– የናሳ የማወቅ ጉጉት ሮቨር፡ በማርስ ላይ በጣም ብልጥ የሆነው መኪና – CNET

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