የናሳ CALIPSO ሊዳር ሳተላይት ተልዕኮ ከ17 ዓመታት በኋላ ያበቃል

የናሳው CALIPSO (ክላውድ-ኤሮሶል ሊዳር እና ኢንፍራሬድ ፓዝፋይንደር ሳተላይት ምልከታ) ሊዳር ሳተላይት ተልዕኮ፣ በናሳ እና በፈረንሳይ ብሔራዊ የጠፈር ጥናት ማዕከል (ሲኤንኤስ) መካከል የተደረገው ጥምር ጥረት ከ17 ዓመታት ሥራ በኋላ በነሀሴ ወር አብቅቷል። የነዳጅ ክምችቱን ያሟጠጠዉ እና በቂ ሃይል ማመንጨት ያልቻለዉ ሳተላይት ከአሁን በኋላ በትክክል መስራት አቁሟል። በውጤቱም, ተልእኮውን በነሐሴ 1 እንዲቋረጥ ተወሰነ.
CALIPSO በምድር ከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙትን የቀጭን ደመና እና የአየር አየር አወቃቀሮችን እና ባህሪያትን ለመፈተሽ ከፓሲቭ ኢንፍራሬድ እና ከሚታዩ ምስሎች ጎን ለጎን የሚሰራ የሊዳር መሳሪያን ተጠቅሟል። የሊዳር እና የራዳር ስርዓቶች የሃይል ጨረሮችን ወደ ምድር ያመነጫሉ እና የእነዚያን ጨረሮች ከደመና እና ከአየር ላይ ያለውን ነፀብራቅ ይለካሉ። የፀሐይ ብርሃንን ወይም ጨረርን ከሚለኩ ተገብሮ ዳሳሾች ጋር ሲነጻጸር ሊዳር ንቁ ዳሳሽ ነው።
በኤፕሪል 28 ቀን 2006 የጀመረው CALIPSO በCloudSat ሳተላይት ላይ ካለው የክላውድ ፕሮፋይል ራዳር ሲስተም ጋር አብሮ ሰርቷል። ከሰሜን እስከ ደቡብ ዋልታዎች በፀሐይ የተመሳሰለ ምህዋር ውስጥ የተቀመጡት ሁለቱ ሳተላይቶች የከባቢ አየርን አቀባዊ አወቃቀሮችን በመመርመር የተለያዩ እንደ አቧራ፣ የባህር ጨው፣ አመድ እና ጥቀርሻ ያሉ ቅንጣቶችን ከፍታ ለካ። ይህ ለሳይንቲስቶች ልዩ የሆነ በአንድ ጊዜ ምልከታዎችን እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የ3D እይታዎች ስለ ደመና እና ኤሮሶል አፈጣጠር ሰጥቷቸዋል።
ከ CALIPSO ታዋቂ አፕሊኬሽኖች ውስጥ አንዱ በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የሚመጡትን አመድ ፕሎች መፈለግ እና መለካት ነበር። በ CALIPSO የተሰበሰቡት ምልከታዎች ደህንነቱ የተጠበቀ የበረራ መስመሮችን በማረጋገጥ ለንግድ አቪዬተሮች አደጋዎችን ለማሳወቅ በዓለም ዙሪያ በእሳተ ገሞራ አመድ አማካሪ ማዕከላት ተጠቅመዋል።
የCALIPSO ዋና መርማሪ ዴቭ ዊንከር ለተልእኮው ስኬት በረጅም ጊዜ ቆይታው የተሰማውን ስሜት ገልጿል። የCALIPSO ተልእኮ የምድርን ከባቢ አየር ለመረዳት አስፈላጊ መረጃዎችን ሰጥቷል እና ለከባቢ አየር ሳይንስ እድገት አስተዋፅዖ አድርጓል።
ምንጮች:
- ናሳ