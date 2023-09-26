ከኤታ ካሪና ስለ ፍንዳታ አዳዲስ ግንዛቤዎች በናሳ ቻንድራ ኦብዘርቫቶሪ ተገለጡ።

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በናሳ ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ ለሁለት አስርት ዓመታት የተሰበሰቡ መረጃዎችን በመጠቀም በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ስለተከሰተው የኤታ ካሪና ፍንዳታ አዲስ ጠቃሚ መረጃ አግኝተዋል። ምልከታዎቹ ከ1999፣ 2003፣ 2009፣ 2014 እና 2020 የኤታ ካሪና ክፈፎችን የሚያሳይ ፊልም ለመስራት ተጣምረው ነበር። ይህን መረጃ ከኢዜአ ኤክስኤምኤም-ኒውተን ምልከታ ጋር በመተንተን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኮከብ መስፋፋትን መከታተል ችለዋል። ከ180 ዓመታት በፊት የተከሰተ ፍንዳታ፣ በዚህ ጊዜ ኤታ ካሪና በሰአት እስከ 4.5 ሚሊዮን ማይል በሚደርስ ፍጥነት ከፍተኛ መጠን ያለው ህዝብን ወደ ጠፈር አስወጣች። ይህ ጥናት የተለያዩ የጠፈር ታዛቢዎች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስለሚደረጉ የረጅም ጊዜ ለውጦች ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እንዴት እንደሚተባበሩ አጉልቶ ያሳያል።
ኤታ ካሪና ሁለት ግዙፍ ኮከቦችን ያቀፈ የሁለትዮሽ ኮከብ ስርዓት ሲሆን አንደኛው ከፀሐይ 90 እጥፍ የሚበልጥ ሲሆን ሌላኛው የፀሐይን ክብደት 30 እጥፍ ያህል ይገመታል። በ1800ዎቹ ኤታ ካሪና “ታላቅ ፍንዳታ” በመባል የሚታወቅ ግዙፍ ፍንዳታ አጋጥሞታል፣ በዚህ ጊዜ ከፀሀይ ብዛት 10 እስከ 45 እጥፍ ያባረራል። ይህ ቁሳቁስ ሆሙንኩለስ ኔቡላ ተብሎ የሚጠራው በሁለቱ ከዋክብት ተቃራኒ ጎኖች ላይ የሚገኙትን ጥቅጥቅ ያሉ ሉላዊ የጋዝ ደመናዎችን ፈጠረ።
ቀደም ሲል የቻንድራ መረጃን በመጠቀም የተደረገ ጥናት በሆሙንኩለስ ኔቡላ ዙሪያ ደማቅ የኤክስሬይ ቀለበት አግኝቷል። ከቻንድራ ዳታ የተፈጠረ አዲሱ ፊልም፣ ውሂቡን በማሰባሰብ ከተሰራው ጥልቅ ምስል ጋር፣ ስለ ኢታ ካሪና ተለዋዋጭ ታሪክ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የኤክስሬይ ቀለበቱ በፍጥነት መስፋፋቱን እና ከዚህ ቀደም ያልታወቀ የኤክስሬይ ዛጎል ከሱ ውጭ መኖሩን ያሳያል። ደካማው የኤክስሬይ ሼል በ1840ዎቹ ከታላቁ ፍንዳታ የተነሳው ፍንዳታ ማዕበል እንደሆነ ይታመናል።
በእነዚህ ግኝቶች ላይ ተመስርተው፣ ተመራማሪዎች ከ1200 እስከ 1800 ባለው ጊዜ ውስጥ ከታላቁ ፍንዳታ በፊትም ቢሆን ከኤታ ካሪና ቁስ እንደወጣ ይገመታል። ከታላቁ ፍንዳታ የተነሳው የፍንዳታ ሞገድ ከዚ ጋር ተጋጭቶ የሚወጣውን ቁሳቁስ በማሞቅ ደማቅ የኤክስሬይ ቀለበት ፈጠረ። ይህ የፍንዳታ ሞገድ ከቀለበት በላይ ተጉዟል። በውጫዊው የኤክስሬይ ሼል እና በሆሙንኩለስ ኔቡላ መካከል ያለው የቅርጽ እና የአቀማመጥ መመሳሰሎች ለሁለቱም መዋቅሮች የጋራ መነሻን ያመለክታሉ።
የኤክስኤምኤም-ኒውተን ቴሌስኮፕን በመጠቀም ተጨማሪ ትንታኔ እንደሚያሳየው የኤታ ካሪና የኤክስሬይ ብሩህነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱን ከቀደምት ምልከታዎች ጋር በማጣጣም ነው። ተመራማሪዎች በታላቁ ፍንዳታ ወቅት የኤታ ካሪናኤ በኤክስ ሬይ ውስጥ ያለውን ብሩህነት ገምተው ይህንን ከታየው የፍጥነት መጠን ጋር በማጣመር ፍንዳታው ሁለት ፍንዳታዎችን ያካተተ መሆኑን ለማወቅ ችለዋል። የመጀመሪያው ፍንዳታ አነስተኛ መጠን ያለው ፈጣን እና አነስተኛ መጠን ያለው ጋዝ በፍጥነት እንዲወጣ በማድረግ የኤክስሬይ ፍንዳታ ማዕበልን ፈጠረ። ይህን ተከትሎ ጥቅጥቅ ያለ ጋዝ ቀስ ብሎ ማስወጣት፣ በመጨረሻም ሆሙንኩለስ ኔቡላን ፈጠረ።
ቀደም ሲል በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ ናታን ስሚዝ የተመራው ጥናት እንደሚያመለክተው ታላቁ ፍንዳታ የተከሰተው የሁለት ኮከቦች ውህደት በሶስትዮሽ ኮከብ ስርዓት ውስጥ ነው። ውህደቱ በጠፍጣፋ አውሮፕላን ውስጥ የሚወጣ ቁሳቁስ ስለሚያስወጣ ይህ ማብራሪያ በኤክስሬይ ላይ ለሚታየው ቀለበት መሰል መዋቅርን ሊያመለክት ይችላል።
ከቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ የተገኙ አዳዲስ ግንዛቤዎች ስለ ኢታ ካሪና አስደናቂ ታሪክ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ይሰጣሉ፣ ይህም በተለይ ኮከብን ከሚያጠፋ እጅግ ኃይለኛ ፍንዳታ እንደተረፈ ይጠቁማል።
ምንጭ፡ ዘ አስትሮፊዚካል ጆርናል