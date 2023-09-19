የመጀመሪያው የአሜሪካ አስትሮይድ ናሙና በናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይፋ ይሆናል።

የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል የዩናይትድ ስቴትስ የመጀመሪያውን የአስትሮይድ ናሙና በኦክቶበር 11 እንደ OSIRIS-REx ተልዕኮ ሊያሳይ ነው። ከምድር አቅራቢያ ከሚገኘው አስትሮይድ ቤንኑ የሚሰበሰበው ይህ ናሙና ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር እና በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
የ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ. በ 2016 የተወነጨፈው ቤንኑን ለማጥናት እና የገጽታ ቁሳቁሶችን ናሙና ለመሰብሰብ በማለም ነው። እ.ኤ.አ. በጥቅምት 2020 የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ 250 ግራም የሚጠጋ ቁሳቁስ በተሳካ ሁኔታ ሰብስቧል። የተልእኮው የመጨረሻ ምዕራፍ ሴፕቴምበር 24፣ 2023 ይጠናቀቃል፣ የቤንኑ ናሙናዎችን የያዘ ካፕሱል ተለቅቆ በዩታ በረሃ ላይ ሲያርፍ።
በመክፈቻው ዝግጅት ወቅት፣ የናሳ OSIRIS-REx የሳይንስ ቡድን የናሙናውን የመጀመሪያ ትንታኔ ይጋራል። ናሙናው በደህና ወደ ምድር ከደረሰ እና ካረፈ በኋላ፣ የናሳ ባለሙያዎች ድንጋዮቹን እና አቧራውን ከካፕሱሉ ውስጥ ካለው አስትሮይድ ይሰበስባሉ። እነዚህ ናሙናዎች ለበለጠ ትንተና በናሳ ጆንሰን ንጹህ ህክምና ተቋም ይመረመራሉ።
የናሳ ናሙናዎችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሳይንቲስቶች ማከፋፈልን ለማስተዳደር የ OSIRIS-REx የናሙና ኪውሬሽን ላብራቶሪ ተቋቁሟል። በእነዚህ ናሙናዎች ላይ የተደረገው ጥናት ስለ ፕላኔታችን ምስረታ እና ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እና በምድር ላይ ላለው ሕይወት እድገት አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉትን የኦርጋኒክ ውህዶች አመጣጥ ለመመርመር ያለመ ነው። በተጨማሪም ቴክኖሎጂዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻላቸውን ስለሚቀጥሉ የናሙናው የተወሰነ ክፍል ለወደፊት ምርምር ይጠበቃል።
የጆንሰን ስፔስ ሴንተር የዓለማችን ትልቁ የስነ ከዋክብት ስብስብ መገኛ ሲሆን ከነዚህም መካከል የአስትሮይድ፣ የኮሜት፣ የማርስ፣ የጨረቃ፣ የፀሃይ እና የሌሎች ከዋክብት አቧራዎችን ጨምሮ። ይህ ስብስብ በሳይንስ ሊቃውንት ስለ ፕላኔቶች ቁሶች እና ስለ ህዋ አከባቢ ምርምር ለማካሄድ፣ ስለ ስርአተ ፀሐይ ያለንን እውቀት እና ከዛም በላይ ለማሳደግ ይጠቅማል።
ምንጮች:
- ናሳ
- OSIRIS-REx ተልዕኮ