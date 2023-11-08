አዲስ ተልዕኮ የከባቢ አየር ሞገዶችን ለማጥናት ወደ ጠፈር ጣቢያ አመራ

የናሳ የከባቢ አየር ሞገዶች ሙከራ (AWE) ለመጪው አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተልዕኮ በዝግጅት ላይ ነው። እ.ኤ.አ. ህዳር 9 ቀን 2023 ሊጀመር የታቀደው ተልዕኮ የምድርን የተፈጥሮ የአየር ሙቀት በመተንተን የከባቢ አየር ሞገዶችን እና በጠፈር የአየር ሁኔታ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለማጥናት ያለመ ነው።
በዩታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የስፔስ ዳይናሚክስ ላብራቶሪ የተሰራው AWE በ ISS ውጫዊ ክፍል ላይ ይጫናል። ከዚህ ቦታ በመነሳት በአየር ውስጥ የከባቢ አየር ስበት ሞገዶች (AGWs) በሚባሉት አየር ውስጥ ውዝግቦችን ይመለከታል። እንደ አውሎ ንፋስ እና ነጎድጓድ ባሉ የተለያዩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ሊከሰቱ የሚችሉ እነዚህ ሞገዶች እስከ ጠፈር ድረስ በመዘርጋት የሳተላይት እና የመገናኛ ምልክቶችን ሊያበላሹ ይችላሉ.
ከፍታ ላይ 54 ማይል (87 ኪሎ ሜትር) በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኘውን AGWs በሜሶፓውዝ በመለካት፣ AWE በጠፈር የአየር ሁኔታ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ AGWs፣ በተለይም አነስተኛ መጠን ያላቸው፣ በአለም አቀፍ ደረጃ በሜሶፓውዝ ሲለኩ ነው።
ሜሶፓውዝ AGWs በአየር ግግር በመባል በሚታወቁ በቀለማት ያሸበረቁ የብርሃን ባንዶች የሚገለጡበት ነው። AWE በሰው ዓይን የማይታየውን የኢንፍራሬድ የአየር ግለትን ልዩነት በመመዝገብ እነዚህን ሞገዶች ይገነዘባል። ሞገዶች በእሱ ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ የኢንፍራሬድ የአየር ግለትን ብሩህነት በመከታተል AWE ሳይንቲስቶች የ AGWsን መጠን፣ ኃይል እና መበታተን ካለፉት ተልእኮዎች በበለጠ በትክክል እንዲወስኑ ያስችላቸዋል።
የAWE መሳሪያ አራት ቴሌስኮፖችን የያዘ የላቀ የሜሶፌሪክ የሙቀት ካርታ (AMTM) ያካትታል። AMTM በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን የAGWs እንቅስቃሴ የሚያሳዩ የሙቀት ካርታዎችን ለመፍጠር ሜሶፓውስን ይቃኛል።
ይህ ተልእኮ ስለ AGWs ባለን ግንዛቤ እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ በመረዳት ረገድ ትልቅ እርምጃን ያሳያል። በሜሶፓውስ ላይ የAWE አጠቃላይ ጥናት ለወደፊት የሳተላይት ግንኙነት እና መከታተያ ስርዓቶች ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
በየጥ
ጥ፡ AWE ምንድን ነው?
መ: AWE የከባቢ አየር ሞገዶችን እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለማጥናት በዩታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀው የከባቢ አየር ሞገድ ሙከራን ያመለክታል።
ጥ: AWE ምን ይለካል?
መ፡ AWE ከከባቢ አየር ዝቅተኛ ደረጃ ወደ ጠፈር የሚዘረጋውን የከባቢ አየር ስበት ሞገዶች (AGWs) ይለካል።
ጥ፡ AWE AGWsን እንዴት ያጠናል?
መ: AWE AGWsን ለመለየት እና ለመተንተን በ54 ማይል ከፍታ ላይ ባለው በሜሶፓውዝ ላይ ባለው የኢንፍራሬድ አየር ግለት ላይ ልዩነቶችን ይመለከታል።
ጥ፡ AGWs በጠፈር የአየር ሁኔታ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ተጽእኖ ምንድ ነው?
መ: AGWዎች የሳተላይት እና የመገናኛ ምልክቶችን ሊያበላሹ ይችላሉ, ይህም ባህሪያቸውን እና በህዋ የአየር ሁኔታ ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ወሳኝ ያደርገዋል.
ጥ፡ AWE ለሳተላይት ግንኙነት እና ክትትል እንዴት አስተዋፅዖ ያደርጋል?
መ: የ AGWs ዝርዝር መለኪያዎችን በማቅረብ፣ AWE የወደፊቱን የሳተላይት ግንኙነት እና የመከታተያ ስርዓቶችን እድገት ያሳውቃል።