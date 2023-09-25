ናሳ በተሳካ ሁኔታ ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን አወጣ

የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ ናሙናዎችን ከአስትሮይድ ቤንኑ በማምጣት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። መንኮራኩሩ ወደ 250 ግራም የሚጠጋ ድንጋይ እና አቧራ አምጥቷል፣ ይህም ለበለጠ ትንተና በሂውስተን ቴክሳስ ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይጓጓዛል። ይህ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የአሜሪካ የአስትሮይድ ናሙና መመለሻን የሚያመለክት ሲሆን ስለ ስርዓታችን አመጣጥ ያለንን ግንዛቤ እንደሚያሳድግ ይጠበቃል።
OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር የናሙና ካፕሱሉን ወደ ምድር ከባቢ አየር ለቀቀች እና በሶልት ሌክ ሲቲ አቅራቢያ በሚገኘው የመከላከያ ዲፓርትመንት የዩታ የሙከራ እና የስልጠና ክልል ላይ አረፈች። ካፕሱሉ በሄሊኮፕተር የተጓጓዘው በጊዜያዊ ንጹህ ክፍል ሲሆን ናሙናው ለሳይንሳዊ ትንተና ንፁህ ሆኖ መቆየቱን ለማረጋገጥ ከተከታታይ የናይትሮጅን ፍሰት ጋር ተያይዟል።
የተገኙት ናሙናዎች ተሰብስበው ይመዝናሉ፣ እና የድንጋይ እና አቧራ ክምችት ይፈጠራል። ከጊዜ በኋላ የቤኑ ቁርጥራጮች በዓለም ዙሪያ ለሳይንቲስቶች ይሰራጫሉ። ይህም ተመራማሪዎች ስለ ፕላኔት አፈጣጠር ያለንን እውቀት የሚያሻሽሉ ግኝቶችን እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል, እንዲሁም በምድር ላይ ህይወት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደረጉትን የኦርጋኒክ እና የውሃ አመጣጥ.
በተጨማሪም የቤንኑ አደገኛ አስትሮይድ ጥናት ሳይንቲስቶች ወደፊት በምድራችን ላይ ስጋት ሊፈጥሩ ስለሚችሉት የአስትሮይድ ዓይነቶች ግንዛቤ እንዲያገኙ ይረዳቸዋል። የናሳ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ ከቤኑ ማውጣት የናሳን የቴክኖሎጂ አቅም የሚያሳይ እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ያሳድጋል።
ምንጮች:
- የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን
- የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ
ትርጓሜዎች
– OSIRIS-REx፡ መነሻዎች፣ ስፔክተራል ትርጓሜ፣ የሀብት መለያ እና ደህንነት - Regolith Explorer፣ የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮ አስትሮይድ ቤንኑን በማጥናት ናሙና ወደ ምድር ለመመለስ።
– ቤኑ፡- በመሬት አቅራቢያ የሚገኝ አስትሮይድ በ OSIRIS-REx ተልእኮ የተጠና አፃፃፉን እና አመጣጡን ለመረዳት።