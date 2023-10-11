የናሳ የሳይኪ የጠፈር አውሮፕላን ጅምር በመጥፎ የአየር ሁኔታ ምክንያት ሊዘገይ ይችላል።

ናሳ በብረት የበለጸገውን አስትሮይድ ለመፈተሽ የተዘጋጀውን ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩሯን ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው። ይሁን እንጂ በፍሎሪዳ በሚገኘው የኬኔዲ የጠፈር ማዕከል ውስጥ ያለው ጥሩ ያልሆነ የአየር ሁኔታ የመነሳቱን ሂደት ሊያዘገየው ይችላል። የስፔስ ኤክስ ፋልኮን ሄቪ ሮኬትን በመጠቀም ማስወንጨፉ በአሁኑ ሰዓት ሀሙስ ጥቅምት 12 ቀን 10፡16 ሰዓት ላይ ተይዟል። ነገር ግን ናሳ ተቀባይነት ያለው የአየር ሁኔታ እድል 20% ብቻ እንዳለ አስታውቋል፣ ይህም ከዳመና አፈጣጠር እና ከኤሌክትሪክ መስክ እንቅስቃሴ ስጋት ጋር።
እንደ እድል ሆኖ፣ የአየር ሁኔታው የሐሙስ ጅምርን ካስወገደ የሚስዮን ቡድኑ እስከ ኦክቶበር 25 ድረስ መንኮራኩሯን በጉዞዋ ላይ ለመላክ ተችሏል። የሳይኪ ተልእኮ ትኩረት የሚስብ ነው ምክንያቱም ይህ በብረት የበለጸገ መሬት ያለው አስትሮይድ ሲመረመር ለመጀመሪያ ጊዜ ይሆናል። የሳይንስ ሊቃውንት አስትሮይድ ከዓለት ወይም ከበረዶ በተቃራኒ ከፍተኛ መጠን ያለው ብረት እንደያዘ ያምናሉ።
የጠፈር መንኮራኩሯ በማርስ እና በጁፒተር መካከል የሚያደርገውን ጉዞ ለመጨረስ 2.2 አመታትን የሚፈጅ ሲሆን ወደ አስትሮይድ ለመድረስ አስደናቂ 170 ቢሊዮን ማይሎች ይጓዛል። ከደረሰ በኋላ የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር XNUMX ማይል ስፋት ያለውን አስትሮይድ የተለያዩ የሳይንስ መሳሪያዎችን በመጠቀም መመርመር ይጀምራል። ግቡ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ የመጀመሪያ ደረጃዎች እና እንደ ምድር እና ማርስ ያሉ አለታማ ፕላኔቶች አፈጣጠር ላይ ጥልቅ ግንዛቤን ማግኘት ነው።
ይህ ተልዕኮ እ.ኤ.አ. በ2018 ከተመሠረተ በኋላ የSpaceX's Falcon Heavy ሮኬት ስምንተኛውን በረራ ያደርጋል። Falcon Heavy በአሁኑ ጊዜ በሥራ ላይ ካሉት በጣም ኃይለኛ ሮኬቶች አንዱ ነው ተብሎ ይታሰባል። ከሳይኪ ተልዕኮ በተጨማሪ ናሳ ከአስትሮይድ ተሰብስቦ ወደ ምድር የተመለሰውን ለመጀመሪያ ጊዜ የሮክ ናሙናውን ይፋ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነው። በጉጉት የሚጠበቀው ክስተት በቀጥታ ይለቀቃል።
ምንጮች: NASA, የአርታዒዎች ምክሮች