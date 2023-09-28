የናሳው አርጤምስ II ሙን ሮኬት በRS-25 ሞተሮችን በማቀናጀት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል።

በኒው ኦርሊንስ በሚገኘው የናሳ ሚቹድ መሰብሰቢያ ፋሲሊቲ አራቱም RS-25 ሞተሮች በተሳካ ሁኔታ ወደ ዋናው መድረክ በመዋሃዳቸው የናሳው አርጤምስ II ሙን ሮኬት ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ በኤጀንሲው የሰው ልጆችን ወደ ጨረቃ ወለል የመመለሱን ዓላማ በማሳየት በአርጤምስ መርሃ ግብር ውስጥ የተጀመረውን የመክፈቻ ቡድን ተልዕኮ ያሳያል።
የውህደቱ ሂደት በሴፕቴምበር 11 ላይ ተጀመረ፣ ቴክኒሻኖች የመጀመሪያውን ሞተር በ Space Launch System (SLS) የሮኬት ኮር መድረክ ላይ በመለጠፍ። ሁለተኛው፣ ሦስተኛው እና አራተኛው ሞተሮች በሴፕቴምበር 15፣ 19 እና 20 እንደቅደም ተከተላቸው ተጭነዋል። በዚህ ስኬት ላይ ከናሳ ጋር በመተባበር የRS-25 ሞተሮች ቀዳሚ ተቋራጭ የሆነው ኤሮጄት ሮኬትዲይን እና የዋናው መድረክ መሪ ኮንትራክተር ቦይንግ ነበሩ።
ለቡድኖቹ የሚቀጥለው ደረጃ ሞተሮቹን ወደ ደረጃው መጠበቅ እና በግንባታው ውስጥ ያሉትን ሞተሮችን እና ኤሌክትሪክ አሠራሮችን ያለችግር ማቀናጀትን ያካትታል ። በ212 ጫማ ከፍታ ላይ የቆመው የኤስኤልኤስ ኮር መድረክ የጨረቃ ሮኬት መሰረት ሆኖ ያገለግላል። ሁለቱ ተንቀሳቃሾች ታንኮች ከ 733,000 ጋሎን በላይ እጅግ በጣም የቀዘቀዘ ፈሳሽ ፕሮፔላንት ይይዛሉ ይህም አራቱን RS-25 ሞተሮችን ይመገባል። በተጨማሪም፣ መድረኩ የበረራ ኮምፒውተሮችን፣ አቪዮኒክስ እና ኤሌክትሪክ ሲስተሞችን ይይዛል፣ ይህም የሮኬቱ ማዕከላዊ የነርቭ ሥርዓት ሆኖ ያገለግላል።
በአርጤምስ II ተልእኮ ወቅት፣ RS-25 ኤንጂኖች በጋራ አስደናቂ የሆነ 2 ሚሊዮን ፓውንድ ግፊት ያመነጫሉ፣ ይህም ሰራተኞቹን ከዝቅተኛ-ምድር ምህዋር በላይ ለጨረቃ ጉዞ ያንቀሳቅሳሉ። ይህ ተልእኮ የመጀመሪያዋን ሴት እና የመጀመሪያዋ ባለ ቀለም ሰው በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ ወደ ናሳ አጠቃላይ ግብ ወሳኝ እርምጃን ይወክላል።
የኤስኤልኤስ ዋና መድረክ ከኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩር እና ጨረቃን ከሚዞረው የጨረቃ ጌትዌይ ጋር በመተባበር በናሳ ጥልቅ የጠፈር ምርምር ስትራቴጂ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ከንግድ የሰዎች ማረፊያ ስርዓቶች ጋር፣ እነዚህ ንጥረ ነገሮች በጨረቃ ወለል ላይ ቀጣይነት ያለው የሰው ልጅ መኖርን ለማስቻል ቁልፍ ናቸው። በተለይም፣ SLS ኦሪዮንን፣ ጠፈርተኞችን እና አስፈላጊ ቁሳቁሶችን በአንድ ተልእኮ ለጨረቃ ለማቅረብ የሚያስችል ብቸኛ ሮኬት ሆኖ ቆሟል።
በአጠቃላይ የRS-25 ኤንጂኖች በተሳካ ሁኔታ ወደ ናሳው የአርጤምስ II ሙን ሮኬት ዋና መድረክ መቀላቀላቸው የኤጀንሲው ጠፈርተኞችን ወደ ጨረቃ የመመለስ እና ለአዲሱ የጨረቃ ፍለጋ ዘመን መንገዱን የሚያመቻች ትልቅ እድገት ያሳያል።
ምንጮች:
ናሳ - https://www.nasa.gov/