የናሳ ማርስ ሄሊኮፕተር በቀይ ፕላኔት ላይ አዲስ የከፍታ መዝገብ አዘጋጀ

የናሳው ማርስ ሄሊኮፕተር ኢንጂኑቲ በቀይ ፕላኔት ላይ አዲስ የበረራ ታሪክ አስመዝግቧል። በ59ኛው በረራው ብልህነት 20 ሜትር ከፍታ ላይ የደረሰ ሲሆን ከዚህ ቀደም ያስመዘገበውን ክብረ ወሰን በ6 ሜትር በልጧል።
የ Ingenuity የቅርብ ጊዜ ስኬት በ NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) ይፋ የተደረገ ሲሆን እሱም የPerseverance roverን ጨምሮ ተልዕኮውን ይቆጣጠራል። በረራው በዋነኛነት ያተኮረው ብልህነትን በመግፋት አዲስ የከፍታ ሪከርድ እንዲያስመዘግብ ነበር፣ይህም ከነሳበት ቦታ ተመልሶ በማረፍ ላይ ነው።
በኤፕሪል 2021 የመጀመሪያ በረራውን ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ ብልህነት ከፍተኛ እድገት አድርጓል። በመጀመርያ በረራው ከማርስ ወለል በላይ 3 ሜትሮችን ለ39.1 ሰከንድ በማንዣበብ የማርስ ቀጭን ድባብ ቢኖረውም በሃይል የተሞላ በረራ ማሳካት መቻሉን አረጋግጧል። ተከታዩ በረራዎች ኢንጂኒቲ በአየር ላይ ለ169.5 ሰከንድ ሲቆይ፣ እስከ 709 ሜትር ርቀቶችን ሲሸፍኑ እና እስከ 15 ማይል በሰከንድ (6.5 ሜትር በሰከንድ) ሲደርሱ ተመልክተዋል።
የብልሃት አፈጻጸም ከሚጠበቀው በላይ ሆኗል፣ ሄሊኮፕተሩ በጄዜሮ ክሬተር ውስጥ ለመንገድ እቅድ የአየር ላይ ጥይቶችን በማንሳት Perseverance roverን እየረዳ ነው። በተጨማሪም ብልህነት በጉዞው ላይ ከነበሩት የተለያዩ ቴክኒካል ጉዳዮች በማገገም ጽናቱን አሳይቷል።
ናሳ ከብልሃት የተገኘውን እውቀት በመጠቀም ለወደፊት የማርስ ተልእኮዎች እና ምናልባትም ከቀይ ፕላኔት ባሻገር ተልዕኮዎችን የበለጠ የላቀ የሄሊኮፕተር ስሪቶችን ለመስራት አቅዷል።
ምንጮች:
- የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL)