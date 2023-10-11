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የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ የአስቴሮይድ ቤንኑ ተስፋ ሰጭ ናሙናዎችን ወደ ምድር ያቀርባል

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 11, 2023
የናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ የአስቴሮይድ ቤንኑ ተስፋ ሰጭ ናሙናዎችን ወደ ምድር ያቀርባል

የናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን ወደ ምድር በማድረስ ለሳይንቲስቶች ብዙ መረጃዎችን እንዲያጠኑ አድርጓል። የናሙናው የመጀመሪያ ትንታኔ ቤንኑ በውሃ እና ካርቦን የያዙ ውህዶች የበለፀገ በመሆኑ በፕላኔታችን ላይ ያለውን የሕይወት አመጣጥ ለመመርመር ጠቃሚ ግብዓት ያደርገዋል። ናሙናው እስካሁን ከተሰበሰበው ትልቁ በካርቦን የበለጸገ የአስትሮይድ ናሙና ሲሆን ለፀሀይ ስርዓታችን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።

OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ. በ 2016 አመጠቀች እና በ 2018 አስትሮይድን ከምሕዋር አጥንቶ ከ 22 ወራት በኋላ ወደ ቤኑ ደርሷል ። እ.ኤ.አ. በጥቅምት 2020፣ የጠፈር መንኮራኩሩ ከቤንኑ ባለ ቀዳዳ ወለል ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ቁሳቁስ በመሰብሰብ አስደናቂ የናሙና ሙከራ አድርጓል። በስብስቡ ሂደት ውስጥ አንዳንድ ቆሻሻዎች እና ጠጠሮች ወደ ህዋ ሲገቡ፣ አብዛኛው ናሙና በተሳካ ሁኔታ በጠፈር መንኮራኩር መያዣ ውስጥ ተጠብቆ ቆይቷል።

ናሙናውን የያዘው የመመለሻ ካፕሱል በዩታ በሴፕቴምበር 2021 አረፈ እና ለሂደት እና ህክምና በሂዩስተን ወደሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ተጓጓዘ። የተሰበሰበው ቁሳቁስ ትክክለኛ መጠን እስካሁን አልታወቀም ነገር ግን ግምቶች እንደሚጠቁሙት 8.8 አውንስ (250 ግራም) አካባቢ ሲሆን ይህም ከተልዕኮው 2.1 አውንስ (60 ግራም) ይበልጣል። በሚቀጥሉት ወራት እና ዓመታት ውስጥ የናሙናው ክፍሎች ለዝርዝር ጥናት በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ ተመራማሪዎች ይሰራጫሉ።

የሳይንስ ሊቃውንት የቤንኑ ናሙና ትንታኔ የካርቦን ውህዶችን ማንነት እና በምድር ላይ ባለው የሕይወት አመጣጥ ውስጥ ስላላቸው ሚና ግንዛቤዎችን ይሰጣል ብለው ተስፋ ያደርጋሉ። በተጨማሪም አስትሮይድን በማጥናት ስለ ስርዓታችን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ መረጃ እንደሚያሳይ ይገምታሉ። OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ተልዕኮውን በመቀጠል አፖፊስ ወደሚባል ሌላ አስትሮይድ በመጓዝ በ2029 ተጨማሪ ምርመራዎችን ያደርጋል።

ምንጮች፡ የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን፣ ዳንቴ ላውሬታ (በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ዋና መርማሪ)

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