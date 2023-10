ናሳ የጠፈር የአየር ሁኔታን ለማጥናት ትንንሽ ሳተላይቶችን ለመጀመር SpaceX ን መረጠ

By

ናሳ በ2025 የራይድሼር ተልእኮ አካል ሆኖ Tandem Reconnection እና Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites (TRACERS) ን ለማስጀመር SpaceX ን መርጣለች። የሚጀመርበት ቀን ገና አልተወሰነም፣ ነገር ግን ከኤፕሪል 2025 በፊት ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል።

ሁለቱ TRACERS የጠፈር መንኮራኩሮች በሚሊኒየም ስፔስ ሲስተምስ እየተገነቡ ነው። አንድ ጊዜ በፀሐይ-የተመሳሰለ ምህዋር ውስጥ ከተሰማሩ በኋላ በተደጋጋሚ የምድር ማግኔቶስፌር ያለውን የዋልታ ጫፍ በኩል ያልፋሉ። ይህ ክልል የመግነጢሳዊ መስክ መስመሮች ወደ ሰሜን እና ደቡብ ምሰሶዎች የሚታጠፉበት ነው. ተልእኮው የሚያተኩረው በፀሐይ ንፋስ እና በመሬት ማግኔቶስፌር መካከል መግነጢሳዊ ዳግም ግንኙነት በመባል የሚታወቁትን ግንኙነቶች በማጥናት ላይ ነው።

ናሳ በመጀመሪያ የ TRACERS ተልእኮውን በ2019 እንደ ሄሊዮፊዚክስ ትንንሽ አሳሽ (SMEX) ተልእኮ መርጧል። በሌላ SMEX ተልዕኮ PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) ጋር እንደ ሁለተኛ ደረጃ ጭነት ለመጀመር ታቅዶ ነበር። ሆኖም ናሳ በቅርቡ በ9 ስፔክትሮ-ፎቶሜትር ፎር ዘ ዩኒቨርስ ታሪክ፣ ኢፖክ ኦፍ ሪዮናይዜሽን እና አይስ ኤክስፕሎረር (SPHEREx) ተልእኮ በተባለው ፋልኮን 2025 ሮኬት ላይ PUNCHን ለመክፈት ወሰነ።

ለ TRACERS ተልዕኮ ለSpaceX የተሰጠው የተግባር ማዘዣ የተለየ ዋጋ በናሳ በውድድር ስሜታዊነት አልተገለጸም። ሆኖም ናሳ ከዚህ ተግባር ትእዛዝ ጋር በተያያዘ ለ SpaceX's Venture Class Acquisition of Dedicated እና Rideshare (VADR) ኮንትራት 3.593 ሚሊዮን ዶላር መድቧል።

በአጠቃላይ፣ የ TRACERS ተልእኮ ስለ ጠፈር አየር ሁኔታ እና በመሬት እና በፀሐይ መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ናሳ በዙሪያችን ያለውን የጠፈር አካባቢን ለመመርመር እና ለማጥናት በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ሌላ ጠቃሚ እርምጃ ነው።

