በናሳ ኤክስ ሬይ ቴሌስኮፖች በገሃድ የወጣ የኮስሚክ እጅ ውስጥ የተደበቁት ሚስጥሮች

አስደናቂ የሰማይ ክስተት በቅርቡ በናሳ አስደናቂ የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች ታይቷል፣ ይህም የአጽናፈ ዓለሙን እንቆቅልሽ ተፈጥሮ ብርሃን ፈነጠቀ። በከዋክብት ነፋሳት እና በከዋክብት መካከል ባለው ሰፊ የጠፈር ክፍል መካከል ያለውን ስስ የሆነ መስተጋብር የሚያሳዩ የጠፈር የጠፈር እጆች “አጥንቶች” ተጋልጠዋል።
በዚህ ያልተለመደ የጠፈር ማሳያ ላይ፣ መናፍስታዊው እጅ ከ150 የብርሃን አመታት በላይ ተዘርግቷል፣ ይህም ፑፒስ ኤ ሱፐርኖቫ ተረፈ ከተባለው የሰማይ አካላት አፈጣጠር ነው። የተረፈው ከሺህ አመታት በፊት አስከፊ ሞት ያጋጠመው የግዙፉ ኮከብ ውጤት ነው።
የናሳ የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች ሳይንቲስቶች የአመጣጡን ውስብስብነት እንዲገነዘቡ አስችሏቸዋል። አስደናቂው የኤክስሬይ ምስል የእጅን ውስብስብ ንድፍ ያሳያል፣ ከውስጥ ከሚገኙት ትኩስ እና ሃይለኛ ጋዞች በሚመነጨው ከፍተኛ ሃይል ልቀት።
መናፍስታዊው የጠፈር እጅ በከዋክብት ነፋሳት እና በዙሪያው ባለው ኢንተርስቴላር መካከለኛ መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ፍንጭ ይሰጣል። የከዋክብት ነፋሶች፣ ከግዙፍ ከዋክብት የተባረሩትን ቅንጣቶች ያቀፈው፣ በዙሪያው ያለውን ጋዝ እና አቧራ በመቅረጽ እንደ የጠፈር እጅ ያሉ ማራኪ አወቃቀሮችን አስገኝቷል።
ይህ አስደናቂ የሰማይ ክስተት በውበቱ ቢያስደንቀንም፣ አጽናፈ ዓለማችንን ለሚቀርጹት ጥልቅ ኃይሎች ምስክር ሆኖ ያገለግላል። የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህን የኮስሚክ ድንቆች ምስጢር በጥልቀት በመመርመር ውስብስብ የሆነውን የከዋክብትን፣ የሱፐርኖቫዎችን እና በመካከላቸው ያለውን ሰፊ ባዶነት ለመገንዘብ ይበልጥ ይቀራረባሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች ምንድን ናቸው?
መ፡ የኤክስሬይ ቴሌስኮፖች በህዋ ላይ የተመሰረቱ መሳሪያዎች ከሰለስቲያል ነገሮች ከፍተኛ ሃይል ያለው የኤክስሬይ ልቀትን ለመያዝ የተነደፉ ሲሆን ይህም ስለ ጽንፈ ዓለማት ባህሪያት እና ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ የሱፐርኖቫ ቅሪት ምንድን ነው?
መ፡ የሱፐርኖቫ ቅሪት ግዙፍ ኮከብ በአስደናቂ የሱፐርኖቫ ክስተት ላይ ከፈነዳ በኋላ የሚቀረው ቀሪ መዋቅር ነው። ከአካባቢው ኢንተርስቴላር መካከለኛ ጋር መገናኘቱን የሚቀጥሉ የወጡ ቁሶችን፣ ፍርስራሾችን እና አስደንጋጭ ሞገዶችን ያካትታል።
ጥ፡ የከዋክብት ነፋሳት የኢንተርስቴላር መካከለኛውን እንዴት ይቀርፃሉ?
መ፡ ከግዙፍ ከዋክብት በሚወጡት ቅንጣቶች የሚገፋፉ የከዋክብት ንፋስ በዙሪያው ካለው ኢንተርስቴላር መካከለኛ ጋር ይገናኛሉ፣ በመጭመቅ እና እንደ ክሮች፣ አረፋዎች እና ዛጎሎች ያሉ አወቃቀሮችን ይቀርጻሉ። እነዚህ አወቃቀሮች ስለ ኮከቦች የሕይወት ዑደቶች እና ስለ ኢንተርስቴላር ንጥረ ነገሮች ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ፍንጭ ይሰጣሉ።