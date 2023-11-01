የሰለስቲያል መነፅር፡ ሱፐርኖቫ ቀሪዎች የኮስሚክ እጅን መልክ ይይዛል

የናሳ ቆራጭ የኤክስሬይ የጠፈር ቴሌስኮፕ እጅግ አስደናቂ የሆነ የአጽናፈ ሰማይ ፍንዳታ ቅሪቶች ምስል ቀርጿል፣ ወደ ጥልቁ ከዘረጋው የአጥንት እጅ ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ያሳያል። በይፋ ኤምኤስኤች 15-52 በመባል የሚታወቀው፣ ይህ የሰማይ አሰላለፍ የመነጨው ከግዙፉ ኮከብ መጥፋት ሲሆን ይህም የሱፐርኖቫ ክስተት እና የ pulsar መወለድን አስከትሏል - ጥቅጥቅ ያለ እና በፍጥነት የሚሽከረከር የከዋክብት ቅሪት በተለምዶ የሚንቀጠቀጥ ኮከብ ይባላል።
ፑልሳርስ፣ እንዲሁም የሚሽከረከሩ የኒውትሮን ኮከቦች በመባልም የሚታወቁት፣ ጠንካራ የተሞሉ ቅንጣቶችን እና ኃይለኛ ነፋስን የሚፈጥሩ በሚያስደንቅ ሁኔታ ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስኮች አሏቸው። እነዚህ ክስተቶች የሚያበቁት የፐልሳር ንፋስ ኔቡላ ሲፈጠር ነው, ከፑልሳር እራሱ, PSR B1509-58, በምስሉ መሃል ላይ የተቀመጠው, የዘንባባውን መሠረት ይመስላል. ከናሳ በሰጠው መግለጫ ላይ እንደተገለጸው ቅንጣቶችን ወደ ጠፈር በማምጣት፣ ፑልሳር የሰውን እጅ የሚያስታውስ የብርሃን ውቅር ይፈጥራል።
በናሳ ቻንድራ ኤክስሬይ የጠፈር ቴሌስኮፕ እና በአቅኚው IXPE የጠፈር ቴሌስኮፕ የተቀረፀው አስደናቂው የተቀናጀ ምስል MSH 15-52 በሚያስደንቅ ሁኔታ የሰውን እጅ ውስብስብ አጥንት የሚመስሉ አወቃቀሮችን ያሳያል። ተመራማሪዎች MSH 2021-15ን ለ52 ቀናት ያህል ለማጥናት በዲሴምበር 17 የተጀመረውን የናሳ ኢሜጂንግ ኤክስሬይ Polarimetry Explorer (IXPE) ተጠቅመዋል። ይህ ምልከታ ስለ pulsar መግነጢሳዊ መስክ እና የኤክስሬይ ጄቶች አቅጣጫ ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
በተለይም የ IXPE መረጃ በእጅ ቅርጽ ባለው ኔቡላ ውስጥ ያለውን የመግነጢሳዊ መስክ የመጀመሪያ አጠቃላይ ካርታ አሳይቷል። ኤክስሬይ የሚለቁት ቅንጣቶች በመግነጢሳዊ መስክ የተገለጹትን ውስብስብ መንገዶች ይከተላሉ፣ የኒቡላውን መሰረታዊ ቅርጽ ይሠራሉ - ልክ አጥንቶች የሰውን እጅ እንደሚፈጥሩ። ይህ የፈጠራ ኤክስሬይ አጠቃቀም ሳይንቲስቶች ስለ ኮስሚክ ትዕይንት የተደበቁ መረጃዎችን እንዲያገኙ አስችሏቸዋል።
በቦታ ቴሌስኮፕ መረጃ እንደሚያመለክተው በMSH 15-52 ጉልህ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥ ያለው የፖላራይዜሽን ደረጃዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፍተኛ ሆነው ተገኝተዋል። ይህ በእነዚህ ክልሎች ውስጥ የግርግር እጥረት አለመኖሩን ያሳያል፣ በዚህም ምክንያት ቀጥ ያሉ እና የማይለዋወጡ መግነጢሳዊ መስመሮችን ያስከትላሉ-በጣም በኮስሚክ እጅ ጣቶች እና አውራ ጣት ላይ ይታያሉ። በአንጻሩ፣ ይበልጥ ውስብስብ እና ሁከት የሚፈጥሩ አካባቢዎች ለቅንጦቹ ከፍተኛ ጉልበት ይሰጣሉ፣ ይህም የእጅ መሰል መዋቅር ባለው “የእጅ አንጓ” አቅራቢያ ወደሚገኘው ታዋቂው ደማቅ የኤክስሬይ ጄት ይመራል።
የጥናቱ ዋና አዘጋጅ ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የመጣው ሮጀር ሮማኒ በግኝቶቹ የተሰማውን ደስታ ገልጿል፣ “የ IXPE መረጃው 'በእጅ' ውስጥ ያለውን የመግነጢሳዊ መስክ የመጀመሪያ ካርታ ይሰጠናል። ኤክስሬይ የሚያመነጩት ቻርጅ ቅንጣቶች በመግነጢሳዊ መስክ ላይ ይጓዛሉ፣ ይህም ኔቡላ በሰው እጅ ላይ እንደሚገኝ ሁሉ የኒቡላውን መሰረታዊ ቅርጽ ይወስናሉ። ተባባሪ ደራሲ ጆሴፊን ዎንግ ከስታንፎርድ በተጨማሪ ይህንን የኤክስሬይ አዲስ አጠቃቀም እንደ የህክምና መመርመሪያ መሳሪያነቱ ከሚታወቀው ሚና ጋር በማመሳሰል ተደብቆ የሚቆይ ጠቃሚ መረጃ እንዴት እንደሚያቀርብ ጠቁመዋል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር በ pulsars ዙሪያ ያሉ በጣም ሃይለኛ ቅንጣቶች የህይወት ኡደት ላይ ብርሃን ይፈጥራል፣ ይህም እንደ ቅንጣት አፋጣኝ ሚናቸው ላይ ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ከመሬት 16,000 የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘው MSH 15-52 በመጀመሪያ በናሳ ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ በ2001 ታይቷል። በ IXPE መረጃ አጠቃቀም የተከናወኑት አስደናቂ ግኝቶች በኦክቶበር 23 በአስትሮፊዚካል ጆርናል ላይ በይፋ ተመዝግበዋል።
በየጥ
MSH 15-52 ምንድን ነው?
ኤምኤስኤች 15-52 ከግዙፉ ኮከብ ፍንዳታ የተነሳ ወደ ፐልሳር የሚያመራ የሰማይ ቅርጽ ነው።
ፑልሳር ምንድን ነው?
ፑልሳር ጥቅጥቅ ያለ እና በፍጥነት የሚሽከረከር የከዋክብት ቅሪት ነው፣ በተጨማሪም የሚንከባለል ኮከብ ወይም የሚሽከረከር የኒውትሮን ኮከብ በመባልም ይታወቃል። ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስኮችን ያመነጫል እና እንደ pulsar wind nebulas ያሉ አወቃቀሮችን ይፈጥራል።
የናሳ IXPE የጠፈር ቴሌስኮፕ ምን ገለጠ?
የ IXPE የጠፈር ቴሌስኮፕ ስለ pulsar መግነጢሳዊ መስክ እና የኤክስሬይ ጄቶች አቅጣጫ አዲስ ግንዛቤን ሰጥቷል፣ በእጅ ቅርጽ ባለው ኔቡላ ውስጥ የመጀመሪያውን አጠቃላይ የመግነጢሳዊ መስክ ካርታ አሳይቷል።
MSH 15-52 ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
MSH 15-52 ከምድር በ16,000 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ይገኛል።