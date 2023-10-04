ሳይንቲስቶች በፀሐይ ግርዶሽ ወቅት ከባቢ አየርን ለማጥናት ሮኬቶችን ጀመሩ

ኦክቶበር 14፣ በዩናይትድ ስቴትስ ምዕራባዊ ክፍል ውስጥ “የእሳት ቀለበት” በመባልም የሚታወቀው ብርቅዬ አናላር የፀሐይ ግርዶሽ ይታያል። ብዙ የሰማይ ተመልካቾች በትዕይንቱ ሲደሰቱ፣ የናሳ ሳይንቲስቶች ቡድን በክስተቱ ወቅት ጠንክሮ ይሰራል። በ Embry-Riddle Aeronautical University የኢንጂነሪንግ ፊዚክስ ፕሮፌሰር በሆኑት በአሮህ ባርጃትያ የሚመራው የናሳ ተልዕኮ በግርዶሽ መንገድ ዙሪያ ያሉ የከባቢ አየር ለውጦችን ለመለካት ያለመ ነው።
የAPEP ተልእኮ ጂፒኤስን ጨምሮ በሳተላይት ግንኙነቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ባለው ionosphere ፣የከባቢ አየር ክልል ላይ መረጃ ለመሰብሰብ ሶስት ድምጽ የሚመስሉ ሮኬቶችን ይጠቀማል። በግርዶሹ ወቅት በ ionosphere ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን እና ጥግግት ይወድቃል፣ይህም ሞገድ የመሰለ ውጤት ያስከትላል፣ ይህም የሳተላይት ግንኙነቶችን ሊጎዳ ይችላል።
ባርጃትያ ionosphereን ከኩሬ ጋር በማነፃፀር ግርዶሹ ውሃውን እንደሚረብሽ ሞተር ጀልባ መሆኑን ገልጿል። በዚህ ክልል ውስጥ በሚያልፉ የሳተላይት ግንኙነቶች ላይ በመተማመን በ ionosphere ውስጥ ያሉትን ችግሮች የመረዳት እና የመቅረጽ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል.
ከዓመታዊው ግርዶሽ በኋላ ሮኬቶቹ እና መሳሪያዎቻቸው ወደ ቨርጂኒያ ናሳ ዋሎፕስ የበረራ ፋሲሊቲ ይጓጓዛሉ። እ.ኤ.አ. ሚያዝያ 8 ቀን 2024 በሚመጣው አጠቃላይ የፀሐይ ግርዶሽ እንደገና ይጀመራሉ። እነዚህ ሁለት የፀሐይ ግርዶሾች በዩናይትድ ስቴትስ እስከ 2044 ድረስ የሚታዩት የመጨረሻዎቹ ዋና ዋናዎቹ ይሆናሉ።
ባጃቲያ በግርዶሽ ወቅት መረጃዎችን የመሰብሰብን አስፈላጊነት ገልጿል, ይህም በ ionosphere ላይ ግርዶሾች በትንሽ የቦታ ሚዛን ላይ ስለሚያስከትላቸው ጠቃሚ ግንዛቤዎች እንደሚሰጡ በመግለጽ. በእነዚህ ተልእኮዎች ወቅት የሚሰበሰበው መረጃ የእኛን ከባቢ አየር እና ከሰለስቲያል ክስተቶች ጋር ያለውን ግንኙነት የበለጠ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጮች:
- Embry-Riddle Aeronautical University
- ናሳ