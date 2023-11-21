የናሳ የኢሮፓ ክሊፐር የጠፈር ጥናት፡ የምድር ልጆች ምልክታቸውን በጠፈር ላይ እንዲተዉ መጋበዝ

ናሳ በመጪው የኢሮፓ ክሊፐር የጠፈር ምርምር ወደ ጁፒተር ጨረቃ፣ ዩሮፓ ያልተለመደ ተልዕኮ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው። ይህ የሥልጣን ጥረቱ የጨረቃን እምቅ ለሕይወት የመኖር እድልን ለመመርመር እና ለመመርመር ያለመ ነው። በሚያስደንቅ ሁኔታ ናሳ ከመላው አለም የመጡ ሰዎች በጠፈር መንኮራኩሩ ላይ በሚወሰድ ማይክሮ ቺፕ ላይ ስማቸው ተቀርጾ በዚህ ታሪካዊ ጉዞ እንዲሳተፉ እድል እየሰጠ ነው።
በተከታታይ ታሪኩ ውስጥ ናሳ ስማቸውን ወደ ጠፈር እንዲልኩ ግብዣዎችን በማቅረብ ህዝቡን በተደጋጋሚ ያሳትፋል። ህዝባዊ ድጋፍን ለማዳበር ያለመ ይህ ወግ በመሬት ተወላጆች እና በአጽናፈ ሰማይ ድንቆች መካከል ጠንካራ ግንኙነት እንዲፈጠር አድርጓል። ሮቨሮችን ከመሰየም ጀምሮ በእጅ የተጻፉ ፊርማዎችን ከማጓጓዝ ጀምሮ፣ ናሳ ሰዎችን በሰለስቲያል ተልእኮዎቻቸው ውስጥ የሚያሳትፉበት የፈጠራ መንገዶችን ያለማቋረጥ አግኝቷል።
የዩሮፓ ክሊፕርን በተመለከተ ናሳ ግለሰቦች ስማቸውን ወደ ሚክሮ ቺፕ እንዲጨምሩ ይጋብዛል። የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ ዩሮፓ ሲቃረብ፣ ወደዚህች ጨረቃ እንቆቅልሽ ትገባለች፣ ከስሩ በታች ያለውን የተደበቀ ውቅያኖስ ምልክቶችን በጥንቃቄ ትፈልጋለች። በተጨማሪም፣ ተልእኮው ለወደፊት የአሳሽ ተልእኮ የሚሆን ማረፊያ ቦታን ለመለየት ይፈልጋል።
እስካሁን ከ840,000 በላይ ስሞች በዩሮፓ ክሊፐር ማይክሮ ችፕ ላይ ለመካተት ገብተዋል፣ ይህም በህዋ ላይ ያለውን ያልተለመደ የህዝብ ፍላጎት ማሳያ ነው። በተጨማሪም መንኮራኩሯ የፈሳሽ መገኛችን እንቆቅልሽ ባህሪን የሚገልጽ የዩኤስ ባለቅኔ ሎሬት አዳ ሊሞን “በምስጢር ውዳሴ፡ ለኢሮፓ ግጥም” የሚል ግጥም ይይዛል።
የዩሮፓ ክሊፐር ጅምር ጁፒተር ከመድረሱ በፊት ማርስ እና ምድርን የሚያልፈውን የጉዞውን መጀመሪያ የሚያመላክት በሚቀጥለው አመት ጥቅምት ወር እንዲጀመር ታቅዷል። መርማሪው ጁፒተርን የሚመለከቱ እና የሩቅ ጎኖቿን በመቃኘት ዩሮፓን በመመልከት ብዙ አመታትን ለማሳለፍ አቅዷል። በስተመጨረሻ፣ የኢሮፓ ክሊፐር ተልእኮ የሚደመደመው በጋኒሜዴ፣ ሌላው የጁፒተር ጨረቃ በሆነው በሚገርም ግጭት ነው።
ይህ ጥረት ናሳ ህዝባዊ ተሳትፎን እና ስለ አጽናፈ ሰማይ የማወቅ ጉጉትን ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል። ሰዎች በዩሮፓ ክሊፕር ላይ አሻራቸውን እንዲተዉ በመፍቀድ ናሳ ይህ ካልሆነ ብቸኛ የጠፈር ምርምር የሆነውን የሰው ልጅ የአሰሳን የጋራ መንፈስ ወደሚወክል የጠፈር መርከብ እየቀየረ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በዚህ ተልዕኮ ውስጥ እንዴት መሳተፍ እችላለሁ?
ለመሳተፍ በቀላሉ europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ን ይጎብኙ እና ስምዎን ከታህሳስ 31 በፊት ወደ የጠፈር መንኮራኩሩ ማይክሮ ቺፕ ያክሉ።
2. ሊቀርቡ የሚችሉት የስም ብዛት ገደብ አለ?
አይ, ምንም ገደብ የለም. ናሳ በማይክሮቺፕ ላይ እንዲካተቱ በተቻለ መጠን ብዙ ስሞችን ይቀበላል።
3. ስሜን ካስገባሁ በኋላ ምንም ማረጋገጫ አገኛለሁ?
NASA የግለሰብ ማረጋገጫዎችን ባያቀርብም፣ ስምዎ በማይክሮ ቺፑ ላይ እንደሚካተት እርግጠኛ ይሁኑ።
4. የኢሮፓ ክሊፐር ወደ ዩሮፓ መቼ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል?
ሁሉም ነገር መልካም ከሆነ፣ መንኮራኩሩ ከተመሠረተበት ቀን ጀምሮ በአምስት ዓመታት ውስጥ ወደ ጁፒተር ምህዋር ትገባለች።
5. የኢሮፓ ክሊፕ ተልእኮው ካለቀ በኋላ ምን ይሆናል?
መንኮራኩሩ ከጁፒተር ጨረቃዎች አንዱ በሆነው በጋኒሜድ ላይ ልትወድቅ ታቅዷል።