ናሳ በጥልቅ ጠፈር ውስጥ የሌዘር ግንኙነትን ያሳያል

ናሳ የሌዘር ቴክኖሎጂን ከጨረቃ ወደ ምድር በማምጣት ረገድ ያለውን አቅም በማሳየት በቅርቡ አዲስ ግኝት አድርጓል። ይህ ጉልህ ስኬት በህዋ ላይ የተመሰረቱ የግንኙነት ስርዓቶችን ለማሻሻል አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። የተሳካ ሙከራው የተካሄደው እ.ኤ.አ. ህዳር 14 ቀን ነው፣ የናሳውን ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በመጠቀም፣ በቅርቡ አስትሮይድን የማሰስ ተልእኮውን የጀመረው። DSOC በተባለ የሙከራ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ሲስተም የታጠቁት መንኮራኩሩ ከኢንፍራሬድ ጨረሮችን በመጠቀም መረጃን ወደ ምድር መልሶ ማስተላለፍ ችሏል።
ሙከራው የተካሄደው ሳይቼ ከምድር በ10 ሚሊየን ማይል ርቀት ላይ በነበረበት ወቅት ሲሆን ይህም በጨረቃ እና በፕላኔታችን መካከል ካለው ርቀት በ40 እጥፍ የሚበልጥ ርቀት ነው። ይህ ስኬት ከምንጊዜውም እጅግ የራቀውን የኦፕቲካል ግንኙነት ማሳያ ነው ይላል ናሳ።
የ DSOC ቴክኖሎጂ የሚሠራው በካሊፎርኒያ ከሚገኝ ኦብዘርቫቶሪ የሌዘር ቢኮንን በማውጣት ነው። ከዚያም የሳይኪ እደ-ጥበብ እራሱን ከብራና ጋር በማስተካከል ትራንስሴይቨር የወረደውን ሌዘር በምድር ላይ ያሉትን ምልክቶችን መፍታት ወደሚችል ሌላ ተመልካች እንዲመራ ያስችለዋል። ይህንን ዘዴ በመጠቀም Psyche መረጃን ለማስተላለፍ የብርሃን ቅንጣቶችን ወይም ፎቶን ይልካል። የኢንፍራሬድ ብርሃንን በመጠቀም፣ DSOC በከፍተኛ ሁኔታ ጥብቅ የመረጃ ሞገዶች እንዲኖር ያስችላል፣ በዚህም የመሬት ጣቢያዎች የሚቀበሉትን የውሂብ መጠን ይጨምራል።
የውሂብ ፍጥነት እስካሁን ይፋ ባይሆንም፣ ናሳ በህዋ ላይ በሚጠቀሙት የሬድዮ ፍሪኩዌንሲዎች ከተገኙት ከ10 እስከ 100 እጥፍ በሚበልጥ ፍጥነት መረጃን ለማቅረብ አቅዷል። ይህ ግኝት ወደፊት የጠፈር መንኮራኩሮች እንደ SpaceX ባሉ ኩባንያዎች የተገነቡትን ጨምሮ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እንዲያስተላልፍ አልፎ ተርፎም በሌዘር ጨረር አማካኝነት የቪዲዮ ዥረት እንዲያካሂዱ ያስችላል።
Psyche የጠፈር መንኮራኩር በሁለት አመት ተልዕኮው የሌዘር ቴክኖሎጂን አቅም ማሳየቱን ይቀጥላል። ሆኖም የጠፈር መንኮራኩሯ ከምድር ርቆ በምትሄድበት ጊዜ ከዋና ዋናዎቹ ፈተናዎች አንዱ አስተማማኝ ግንኙነትን ማስቀጠል ነው። ናሳ ይህን ስኬት ከአንድ ማይል ርቀት ላይ የምትንቀሳቀስ ዲም ከመምታት ጋር አመሳስሎታል፣ ይህም ወደፊት ያለውን ውስብስብነት በማጉላት ነው።
የሌዘር ግንኙነትን በጥልቅ ህዋ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ በማረጋገጥ፣ ናሳ በህዋ ላይ የተመሰረተ የመገናኛ ቴክኖሎጂ ለአብዮታዊ እድገት መንገዱን ከፍቷል። የአሰሳ ተልእኮዎች ወደ ኮስሞስ ጠለቅ ብለው ሲገቡ፣ የሌዘር አጠቃቀም በሰለስቲያል ነገሮች እና በምድር መካከል ያለውን ሰፊ ርቀት በማገናኘት ረገድ ወሳኝ ሊሆን ይችላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
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DSOC ምንድን ነው?
DSOC ጥልቅ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ማለት ነው፣ እሱም በናሳ የተገነባ የሙከራ የጨረር ግንኙነት ስርዓት ነው። መረጃን ከጠፈር መንኮራኩሮች ወደ ምድር ለማስተላለፍ ቅርብ የሆነ ኢንፍራሬድ ሌዘር ይጠቀማል።
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የሌዘር ግንኙነት ከሬዲዮ ግንኙነት እንዴት ይለያል?
ሌዘር ኮሙኒኬሽን ከኢንፍራሬድ አጠገብ ያለውን ብርሃን ይጠቀማል፣ ይህም የበለጠ ጥብቅ የመረጃ ማስተላለፊያ ሞገዶችን ይፈቅዳል። ይህ የመሬት ጣቢያዎች በባህላዊ የጠፈር ግንኙነት ውስጥ ከሚጠቀሙት የሬድዮ ድግግሞሾች ጋር ሲነፃፀሩ ጉልህ የሆነ ተጨማሪ መረጃ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
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በህዋ ላይ የሌዘር ግንኙነት ምን ሊሆን ይችላል?
የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የጠፈር መንኮራኩሮች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እንዲያስተላልፉ አልፎ ተርፎም የቪዲዮ ዥረት እንዲያካሂዱ የሚያስችል ቦታን መሰረት ያደረጉ የመገናኛ ዘዴዎችን የማሻሻል አቅም አለው። ይህ ግኝት ለወደፊት የአሰሳ ተልእኮዎች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
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የሌዘር ግንኙነት ምን ችግሮች ያጋጥሙታል?
የጠፈር መንኮራኩሮች ወደ ጥልቅ ህዋ ሲገቡ ከዋና ዋናዎቹ ፈተናዎች አንዱ በረዥም ርቀት ላይ አስተማማኝ ግንኙነትን መጠበቅ ነው። ለመረጃ ማስተላለፍ የሚያስፈልገው ትክክለኛነት፣ ከአንድ ማይል ርቀት ላይ ተንቀሳቃሽ ዲም ከመምታት ጋር ተመሳሳይነት ያለው፣ የሌዘር ግንኙነትን ውስብስብነት ይጨምራል።
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በመጪው የጠፈር ተልዕኮዎች ላይ የሌዘር ግንኙነት ጥቅም ላይ ይውላል?
የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ገና እየተገነባ ባለበት ወቅት፣ በናሳ ያሳየው የተሳካ ማሳያ ይህንን ቴክኖሎጂ ወደፊት በሚደረጉ የኅዋ ተልእኮዎች ላይ እንዲተገበር ያበረታታል። እንደ SpaceX ያሉ ኩባንያዎች የመረጃ ማስተላለፍ አቅሞችን ለማሻሻል የሌዘር ግንኙነትን በጠፈር መንኮራኩራቸው ውስጥ ማካተት ሊያስቡበት ይችላሉ።