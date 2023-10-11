ናሳ የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና ምስሎችን እና ትንታኔዎችን ይፋ አደረገ

ናሳ ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበውን ትልቁን ናሙና የመጀመሪያ ምስሎችን እና የመጀመሪያ ደረጃ ሳይንሳዊ ትንታኔዎችን አሳይቷል። የOSIRIS-REx ተልእኮ በ2020 ዓ.ም የሮክ እና የአቧራ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ ከቤኑ ሰብስቦ ናሙናውን የያዘው ካፕሱል ከሁለት ሳምንት በፊት በዩታ በረሃ በሰላም አረፈ።
የቤንኑ እንደ ናሙና ኢላማ የመረጠው ብዛት ባላቸው ኦርጋኒክ ውህዶች እና ምህዋሩ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም ከምድር ምህዋር ጋር በመገናኘት ወደ አስትሮይድ ቀበቶ ከመድረስ ጋር ሲነጻጸር ተልእኮውን ቀላል ያደርገዋል። የናሳ ተመራማሪዎች በናሙናው ውስጥ እንደ ጥቁር ብናኝ እና ፍርስራሾች በናሙና ሰብሳቢው ላይ የተስተዋሉ “የጉርሻ ቅንጣቶችን” ስለማግኘት ብሩህ ተስፋ አላቸው።
በስብስቡ ሂደት ውስጥ፣ ናሙና ሰብሳቢውን ለመዝጋት የታሰበ ፍላፕ በድንጋይ ተከፈተ፣ ይህም አንዳንድ ጥሩ ነገሮችን ጠፋ። ይሁን እንጂ ከቤንኑ የተሰበሰበው ትርፍ እንደ አወንታዊ ውጤት ይታያል. OSIRIS-REx ምክትል መሪ የሆኑት ክሪስቶፈር ስኔድ እንደተናገሩት የተሰበሰበው ከፍተኛ መጠን ያለው ቁሳቁስ “በጣም አስደናቂ” ነው።
በጠፈር መንኮራኩሩ የተሰበሰበው መረጃም በቤንኑ ወለል ላይ ያሉት ቅንጣቶች ከፕላስቲክ ኳሶች ጉድጓድ ጋር በሚመሳሰል መልኩ በቀላሉ ተጭነዋል። ይህ ግኝት ስለ አስትሮይድ ስብጥር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ለወደፊቱ አስፈላጊ ከሆነ አቅጣጫውን ለመቀየር ስልቶችን ለማዘጋጀት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
ቤኑ ከመሬት ጋር የመጋጨት ዕድሉ በአሁኑ ጊዜ ዝቅተኛ ቢሆንም፣ ናሳ በ1ዎቹ አጋማሽ እና በ1750 መካከል ባለው ጊዜ ዕድሉ በግምት ወደ 2100 በ2300 እንደሚያድግ ይገምታል።ስለዚህ የቤንኑ ስብጥር የተሻለ ግንዛቤ ለማንኛውም የመቀነሻ ጥረቶች ወሳኝ ነው።
ምንጮች፡- ናሳ